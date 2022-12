Gradbeni podvig: najvišji železniški most na svetu #video

Indijci so v pokrajini Kašmir, ki je že več desetletij jedro spora med Indijo in Pakistanom, zgradili najvišji železniški most na svetu. Razteza se kar 359 metrov nad reko Čenab, izdelan je iz 28.660 ton jekla, širok je 13 metrov, njegova servisna doba je okoli 120 let, gre pa za prvi most na svetu, ki je zaščiten pred napadom oziroma eksplozijami.

Most Čenab velja za največji inženirski dosežek na področju železnic v moderni indijski zgodovini. Povezuje pokrajini Džamu in Kašmir, predvsem pa je ključna povezava med 111 kilometrov oddaljenima mestoma Katra in Banihal. Sam most je dolg 1.315 metrov in je zgrajen 359 metrov nad strugo reke Čenab, po kateri je dobil tudi uradno ime.

35 metrov višji kot Eifflov stolp

Gre za jekleni most z betonskimi temelji, uradno pa so ga začeli graditi novembra leta 2017, ko so uspešno zabetonirali osnovo za jekleno konstrukcijo mostu. Najprej so začeli izdelovati osrednji lok, ki ima razpon 467 metrov in je dolg 480 metrov. V manj kot petih letih so gradnjo mostu končali in s slavnostnim dogodkom most uradno odprli avgusta letos. Čeprav je most že doživel svoj krst, bodo celotno železniško povezavo odprli enkrat v teh dneh in tako povezali dve izredno pomembni mesti v zelo nemirni pokrajini.

Projekt je bil zelo zahteven, pa ne le zaradi razgibanega terena, temveč tudi zaradi spora med Pakistanom in Indijo. Most mora imeti dolgo življenjsko dobo in mora biti odporen proti zahtevnim vremenskim razmeram. Po trenutnih ocenah menijo, da bi moral brez večjih posegov ali stroškov zdržati okoli 120 let.

Foto: Ministry of Railways

Foto: Ministry of Railways

Mostovi so lahka tarča

V pokrajini, kjer se napetosti med sprtima državama vsako leto stopnjujejo, je izdelava mostu tvegan korak. Mostovi so namreč lahka tarča za različne napade in lahko močno poslabšajo povezavo med določenimi pokrajinami. Pri izdelavi mostu Čenab so inženirji skupaj z organizacijo za obrambne raziskave in razvoj mislili tudi na to ter izdelali prvi jekleni most, ki je odporen proti eksplozijam.

Pri izdelavi so po lastnih besedah uporabili najbolj sofisticirano programsko opremo Tekla. Ta se uporablja za strukturne podrobnosti z uporabo konstrukcijskega jekla, primernega za temperaturni razpon od minus 10 do 40 stopinj Celzija. Žal niso razkrili, kako oziroma s kakšnimi postopki so obdelali konstrukcijo, da je odporna proti eksplozijam. Za to, da gre za inženirski presežek, je poskrbelo še nekaj drugih elementov. Most se lahko zoperstavi pihanju vetra do hitrosti 266 kilometrov na uro, preživel bi tudi potres pete jakostne stopnje po Richterju.

Lok je dvorebrni, izdelan iz velikih jeklenih trakov. Tetive nosilcev so zaprte v jeklene škatle, notranji deli utrjeni in napolnjeni z betonom za pomoč pri nadzoru sil, ki jih povzroča veter na mostu. Druga prednost betonskega polnila je, da barvanje teh delov ne bo potrebno. Zmanjšali so tudi število ležajev, zlasti na pristopnem viaduktu. Največja prednost takšnega načina gradnje je to, da se zmanjšajo stroški in izboljša kakovost gradnje.

Pri razvoju sodelovalo pet tisoč znanstvenikov

Zaradi mostu Čenab se bo izboljšala kakovost bivanja v pokrajini Kašmir. Kar 73 vasi je na ta način povezanih med sabo, za še boljše povezave znotraj pokrajine pa bodo zgradili še 16 drugih železniških mostov. Za to skrbi 52 različnih družb, ki so del organizacije za obrambne raziskave in razvoj (DRDO). Gre za največjo in najbolj raznoliko indijsko državno razvojno organizacijo. V njej deluje okoli 25 tisoč ljudi, znotraj organizacije pa je tudi poseben oddelek za razvoj obrambnih sistemov. Ravno ta del organizacije je ključen za zasnovo novih železniških mostov, v njej pa deluje okoli pet tisoč znanstvenikov.

Foto: Ministry of Railways