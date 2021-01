Glavna Škoda vseh časov? Simpatična replika iz Slovenije to dokazuje.

Škoda favorit in 30 let Škode pod streho Volkswagna

Pred 30 leti je Škoda kot četrta avtomobilska znamka postala del Volkswagnovega koncerna. Favorit je bil ključen dokaz, kakšne avtomobile znajo načrtovati in izdelovati Čehi. Škodo je ponesel v novo tehnološko in prodajno obdobje znamke, ki danes kroji marsikateri evropski trg. Del uspeha malega favorita so bile tudi športne zmage, med drugim na slavnem reliju Monte Carlo in slovenskem Saturnusu.

Ime Favorit je bilo za škodo najprej povezano z neuspehom. Tako se je namreč imenoval že njihov predvojni avtomobil, ki ni izpolnil pričakovanj. Pred 24 leti so ime le obudili in mu namenili drugo priložnost. Takrat se je favorit izkazal kot eden ključnih avtomobilov v Škodini zgodovini. Z njim so si odprli vrata za vstop v Volkswagnov koncern, favorit je postal vzhodnoevropski prodajni hit in z njim so Čehi zmagovali tudi na najbolj prestižnih relijih sveta. Redni gosti so bili tudi na dirkah v Sloveniji, o čemer priča (vsaj ena) zanimiva replika tovarniških specialk s slovenskimi registrskimi oznakami.

Uradna premiera škode favorit leta 1987 v Brnu. Foto: Škoda

Med leti 1905 in 1963 so imeli skoraj vsi škodini avtomobili vzdolžno postavljen motor v sprednjem delu vozila, moč pa se je prenašala na pogonski zadnji kolesi.

Ta koncept so leta 1964 spremenili z modelom 1000 MB, ki je napovedal generacijo škodinih avtomobilov z zadaj postavljenim motorjem in pogonom na zadnji kolesi. Tak koncept je iz leta v leto postajal bolj zastarel in škodi ni nudil možnosti za izdelavo bolj raznovrstnih vozil, takratna Češkoslovaška pa kot lastnica tovarne ni imela sredstev za ustreznejšo prilagoditev koncepta.

To so se vendarle odločili storiti sredi osemdesetih let. Začrtali so nov konceptni avtomobil, oblikovanje zaupali italijanskemu studiu Bertone in ga julija leta 1987 razkrili na razstavi v Brnu.

Škoda je leta 1987 po 46 letih obudila ime Favorit in izdelala svoj do takrat najbolj moderni avtomobil. Ta je bil eden ključnih modelov za nadaljnjo rast znamke in vstop v Volkswagnov koncern. Favorit je bil prvi avtomobil znamke Škoda s pogonom na sprednji par koles. Foto: Škoda

Notranjost enega ključnih avtomobilov v zgodovini znamke Škoda. Foto: Škoda

V osmih letih izdelali 783 tisoč favoritov



Po 46 letih so obudili ime favorit in predstavili najbolj moderno škodo vseh časov. Imela je spredaj postavljen motor in kot prvo vozilo znamke Škoda tudi pogon na sprednji par koles. S tem se je začel razvoj češke avtomobilske znamke, favorit pa je postal velik prodajni uspeh.



Če so pred drugo svetovno vojno prodali le dobrih 200 prvotnih favoritov, so jih v drugem poizkusu med leti 1987 in 1995 izdelali kar 783.167.

Favorita so pozneje izdelali tudi v karavanski in "pick-up" izvedbi. Foto: Škoda

Češkoslovaška vlada je razvoj favorita zapovedala že leta 1982 in takrat je ekipa pod vodstvom Petra Hrdličke v Mladi Boleslavi začela razvijati novi model. V času omejenih finančnih sredstev in planskega gospodarstva ni bilo lahko izdelati avtomobil, ki bi bil lahko kos zahodnoevropskim standardom.

Poleg Bertoneja so za pomoč pri vpetju motorja in geometriji sprednjega podvozja prosili tudi strokovnjake iz Porscheja. Usklajevanje z Bertonejem so prihod avtomobila na trg sicer nekoliko zamaknila, a je novi favorit pred 24 leti vendarle zapeljal pred oči javnosti.

Podpis dogovora med Volkswagnom in Škodo. Pred 30 leti so postali četrta avtomobilska znamka nemškega avtomobilskega koncerna. Foto: Škoda

Čehi so zanj odšteli 27 in pol povprečne mesečne plače

V primerjavi s škodo 120 je bil favorit štiri centimetre krajši, notranjost pa je bila daljša za 8,5 centimetra. Favorit je tako lahko opravljal vlogo družinskega avtomobila. Poganjali sta ga dve različici (43 ali 46 kilovatov) 1,3-litrskega štirivaljnega motorja. Pri škodi so kupcem zagotavljali, da bodo do generalnega servisa lahko prevozili vsaj 250 tisoč kilometrov.

Bolje opremljeni favorit 136 L je stal 84.600 čeških kron. To je takrat pomenilo 27,5 povprečne češke mesečne plače.

Favorita sta poganjali dve različici (43 ali 46 kilovatov) 1,3-litrskega štirivaljnega motorja. Foto: Škoda

Po Žametni revoluciji leta 1989 in prehodu na tržno gospodarstvo je Škoda iskala novega tujega partnerja. Pri tem jim je na pomoč priskočil prav favorit, za vzhodnoevropsko znamko zelo soliden vsakodnevni avtomobil. Z njim so si priborili potreben ugled in si prislužili pozornost koncerna Volkswagen. Leta 1991, torej pred 30 leti, je Škoda postala četrta avtomobilska znamka v nemškem koncernu.

Dogovor je omogočil dolgoročno rast znamke, potreben razvoj, delitev platform in tehnoloških rešitev. Škoda je danes ena najuspešnejših avtomobilskih znamk, katere avtomobili po 30 letih kajpak le še malo spominjajo na skromnega favorita.

Zmaga Pavla Sibere in Petra Grossa v njunem tekmovalnem razredu A5 na reliju Monte Carlo leta 1994. Skupno sta bila dvajseta. Foto: Škoda

Dirkaški favoriti so se zasidrali tudi v srca slovenskih voznikov. Foto: Gregor Pavšič

Škoda s favoritom ni prislužila le pozornosti Volkswagna, temveč tudi mednarodno športno slavo. Z njim so nadaljevali tradicijo nastopov na relijih. Tovarniški favorit iz Škode Motorsport je med leti 1991 in 1994 kar štirikrat zmagal na reliju Monte Carlo, Škoda pa je leta 1994 postala svetovni reli prvak v kategoriji F2 (avtomobili s sprednjim pogonom).

Dirkaške favorite smo spoznali tudi Slovenci. Sodelovanje Autoimpexa kot zastopnika Škode je tovarniške avtomobile tradicionalno pripeljalo na takratni reli Saturnus. Prvič je leta 1991 na slovenskih cestah z njim vozil Pavel Sibera. S sovoznikom Pavlom Grossom sta bila pred 30 leti skupno deseta, tretja med dvokolesno gnanimi dirkalniki in prva v razredu A6. Leto pozneje sta nastopili že dve tovarniški škodi favorit, ki sta ju vozila Jindrich Štolfa in Emil Triner. Bila sta zanesljivo najhitrejša med dvokolesno gnano konkurenco in v cilju tudi hitrejša od vseh slovenskih posadk. V naslednjih letih je s favoritom na Saturnusu še naprej uspešno sodeloval Štolfa.

Replika tovarniškega favorita sredi Ljubljane

Tako kot nekoč tovarniške posadke sovjetskega Moskviča so se tudi češki vozniki s hitrimi škodami zapisali v srca Slovencev ob trasi relija Saturnus. Zato tudi ni presenečenje, da smo nedavno na enem izmed parkirišč v Ljubljani opazili povsem navadnega favorita v dizajnu škodine tovarniške reli ekipe iz devetdesetih let.