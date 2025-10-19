Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Nedelja,
19. 10. 2025,
16.02

29 minut

Nedelja, 19. 10. 2025, 16.02

Liga ICE, 19. oktober

V živo: Olimpija serijo gostovanj odpira na Predarlskem

Pe. M.

Foto Aleš Fevžer

Olimpija gostuje na Predarlskem.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek pred dodobra zapolnjenimi tribunami Tivolija v podaljšku na kolena spravili prvaka iz Salzburga, gostujejo pri Pioneers Vorarlberg. Gre za obračun vodilne ljubljanske ekipe in predzadnjega moštva tekmovanja. A Olimpija je pred tednom že dobila opozorilo, ko je izgubila s še enim kolektivom s spodnjega dela lestvice Innsbruckom. Zeleno-beli z današnjo tekmo odpirajo serijo štirih gostovanj v ligi ICE.

HK Olimpija Red Bull Salzburg
Sportal Olimpija v 11. sekundi podaljška porazila prvake iz Salzburga

ICEHL, 19. oktober:

Lestvica:

Carolina Hurricanes
Sportal Kralji brez Kopitarja doma izgubili proti orkanom
HDD Jesenice
Sportal Jeseničani do tretje zaporedne zmage
 
Pioneers Vorarlberg HK Olimpija hokej IceHL
