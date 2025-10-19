V živo: Olimpija serijo gostovanj odpira na Predarlskem

Hokejisti HK Olimpija, ki so v petek pred dodobra zapolnjenimi tribunami Tivolija v podaljšku na kolena spravili prvaka iz Salzburga, gostujejo pri Pioneers Vorarlberg. Gre za obračun vodilne ljubljanske ekipe in predzadnjega moštva tekmovanja. A Olimpija je pred tednom že dobila opozorilo, ko je izgubila s še enim kolektivom s spodnjega dela lestvice Innsbruckom. Zeleno-beli z današnjo tekmo odpirajo serijo štirih gostovanj v ligi ICE.