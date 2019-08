Električni megaloman, ki ne potrebuje polnilne vtičnice #video

Lynx eDumper je največje in zagotovo najbolj zastrašujoče električno vozilo na svetu. Ta orjaški kamion tehta 58 ton in ima nosilnost 65 ton, a kljub temu za svoje delovanje ne potrebuje polnilne vtičnice. S pomočjo rekuperacije zavorne energije napolni baterije s kapaciteto 600 kilovatnih ur pri vožnji navzdol, ki jo potem porabi na poti navzgor.

Foto: eMining

Pelje lahko 65 ton kamenja in pri tem ne porabi nič goriva

Električni orjak z uradnim imenom lynx eDumper opravlja delo v kantonu Jura v Švici in je skupen projekt švicarskih univerz in združenja Empa (Univerza v Bernu za uporabne znanosti BFH in medržavna univerza uporabnih znanosti NTB). Skupaj so izdelali električni tovorni kamion, ki tehta neverjetnih 58 ton, vendar lahko kljub temu v kesonu prepelje do 65 ton apnenca. Skupna masa se lahko ustavi pri neverjetnih 113 tonah. Od tega same baterije z izjemno kapaciteto kar 600 kilovatnih ur tehtajo 4,5 tone.

Tovornjak za delo v kamnolomu so razvijali osemnajst mesecev, od maja dalje pa eDumper uspešno opravlja svoje delo v kamnolomu v Švici. V desetih letih bo prepeljal več kot 300 tisoč ton kamenja, pri tem v okolje izpustil nič emisij in delo vsak dan zaključil brez porabe goriva.

Foto: eMining

Brez polnilnega priključka

Res je, veliko vpliva na njegovo zasnovo ima tudi relief kamnoloma. A to je le dokaz, da je možno s pametnim načrtovanjem tehnologijo uporabiti praktično povsod. Električni eDumper svoje delo namreč opravlja na krajšem odseku kamnoloma, kjer polno natovorjen vozi po hribu navzdol in se po nov tovor vrača z vožnjo navkreber.

Zaradi ogromne skupne mase je izkoristek zavorne energije ogromen. Tako pri vožnji navzdol v celoti napolni baterijo le s pomočjo zaviranja, ki jo potem porabi pri vožnji navzgor. Krog je sklenjen in ta orjak za svoje delovanje ne potrebuje polnilnega priključka. Razen nakupa takšnega tovornega kamiona pa pri delovanju praktično ne ustvarja stroškov, saj za njegovo delovanje energije ni treba pridobivati z omrežja. Še več, zaradi praktično neslišnega delovanja lahko z njim delajo tudi ponoči, 24 ur dan.

Foto: eMining

Ekstremni delovni pogoji zahtevajo ekstremno izdelavo

Osnovo so si izposodili pri tovornjaku komatsu HD 605-5. Še preden so pričeli vgrajevati električni pogon, so ta povsem običajen tovornjak v bernski univerzi opremili s številnimi senzorji, ki so merili obremenitve in zbirali podatke. Potem so v raziskovalnem centru za skladiščenje energije BFH izračunali, kakšne baterijske celice bodo primerne in kakšno vrsto hlajenja bodo morali uporabiti.

Da bi zagotovili dolgotrajno delovanje in robustnost, so pri dizelsko gnanem tovornjaku merili vibracije. Na podlagi rezultatov so oblikovali poseben sistem nadzora baterijskega paketa in izdelali posebne nosilce za manjši prenos vibracij na baterijo. Na koncu je še Švicarski zvezni laboratorij za znanost in tehnologijo zagotovil primerno zaščito za preprečevanje požara.

Proučili so delovanje litij-ionskih celic pri kratkem stiku ali mehanski poškodbi, saj do zdaj še nobeno vozilo na svetu ni bilo opremljeno s takšno veliko kapaciteto baterije. Prav tako so zasnovali baterijski paket tako, da so celice med seboj ločene. V primeru poškodbe določene celice ostanejo preostale celice nedotaknjene. Tako je preprosto zamenjati le poškodovane dele in prihraniti pri stroških popravila.