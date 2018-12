Čuvaj avtomobilskega grala: slovo po 17 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

August Achleitner je 17 let vodil model porsche 911

Dobrih 17 let je bil na čelu razvoja in skrbi za ohranjanje tradicije porscheja 911, enega najbolj prepoznavnih avtomobilov na svetu. Še danes se spomni svoje prve vožnje s tem avtomobilom in tega, kakšna inženirska strast ga je gnala pri poznejših razvojnih idejah. Vodenje porscheja 911 bo prevzel Frank-Steffen Walliser.

August Achleitner je imel že kot otrok stik z najnovejšo avtomobilsko tehniko. Njegov oče je bil vodja razvoja konceptov pri BMW in je domov pripeljal moderne avtomobile. Sam se je leta 1983 prvič peljal s porschejem 911. Še danes se dobro spomni vsakega ovinka med domačim Münchnom in Garmisch-Partenkirchnom. Vozne lastnosti so se mu vtisnile v spomin, prav tako pa tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih je pri športnem avtomobilu opazil. Nekateri elementi po njegovem mnenju niso bili na ravni celotne zgodbe avtomobila, ki je že takrat pridobival status prave ikone.

Kličejo ga čuvaj avtomobilskega svetega grala

Ko se je zaposlil pri Porscheju, je začel delati na oddelku za razvoj šasije. Takrat je dobil priložnost, da tehnološko nadgradi ta športni avto in obenem v njem ohrani elemente klasike. To pri 911, ki se navzven oblikovno spreminja le malenkostno, še vedno velja. Kljub digitalizirani notranjosti tudi deveta generacija ohranja klasični analogni merilnik hitrosti.

''Najbolj zanimivi leti sta bili 1991 in 1992,'' se danes spominja Nemec. Takrat razmere pri Porscheju niso bile rožnate. Toda nato so dobili vstopni model boxter, prav tako tudi novi 911, tip 993. Achleitner je že pri njegovem predhodniku, tipu 996, vodil proces oblikovanja avtomobila. Leta 2001 je prevzel celotno vodenje modela 911 in dve leti pozneje so v ponudbo pri Porscheju prvič vključili tudi model 718.

Najnovejši porsche 911 devete generacije. Foto: Porsche

Ključne odločitve so sprejeli tudi med nedeljsko kavo

Achleitner priznava, da so se za marsikatero ključno novost pri evoluciji 911 s sodelavci inženirji odločili tudi pri nevsakdanjih opravkih in terminih. Na primer ob nedeljski kavi so se odločili, da bo imel tip 996 dodatnih osem centimetrov medosne razdalje.

''Ves čas delaš skoraj na skrivaj, več kot štiri leta je vse tvoje delo zaupno in skrivnostno. Nato pa predstaviš avto in za vsa ta leta dobiš povratno informacijo v nekaj trenutkih. Pritisk na nas je bil takrat vselej zelo velik,'' razlaga Achleitner.

Na čelo avtomobila 45-letni Frank-Steffen Walliser



Pred dnevi so v Los Angelesu razkrili deveto generacijo porscheja 911, ki bo za nemškega razvojnega inženirja tudi zadnja. V prvem četrtletju prihodnjega leta bo Achleitner svoje naloge predal mlajšemu Steffnu Walliserju, ki je do zdaj vodil Porschejev motoršportni oddelek in serijo vozil GT.

Achleitner s svojim naslednikom Walliserjem. Foto: Porsche