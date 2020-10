Avtomobilska klasika za manj kot 100 tisoč evrov? To je pet primerov.

Kakšne primerke starodobnikov, ki so bili in še vedno so posebni avtomobili s tradicijo, posebno zgodbo in poreklom pa je danes mogoče dobiti do 100 tisoč evrov? Izbire je precej veliko, ponujamo vam pet možnosti.

Pred tednom dni smo pisali o dragocenem primerku lancie delte S4 stradale, nekdanjega homologacijskega avtomobila za Lancijin dirkalnik skupine B v reliju. Toda tovrstni dobro ohranjeni avtomobili danes zlahka dosegajo cene po nekaj sto tisoč evrov (konkretna lancia celo 850 tisočakov) in prek te meje je danes treba gledati tudi že za ne tako redke kultne avtomobile, kot je klasična lancia delta HF integrale. To pa je pet primerov prav tako posebnih avtomobilov, starodobnih klasik, ki cenovno ne presegajo meje sto tisočakov.

1. Lancia stratos

Lancia stratos je eden najbolj legendarnih avtomobilov za reli. Foto: osebni arhiv

Lancia je leta 1971 na avtomobilskem salonu v Torinu predstavila model stratos. To je bil prvi serijski avtomobil, ki so ga izdelali predvsem in zgolj z željo po zmagovanju na dirkah. Izdelali so jih manj kot 500. Ta komaj 3,7 metra dolg avtomobil, ki ni imel niti tone mase (v dirkaški različici le 880 kilogramov), je poganjal sredinsko postavljeni 2,4-litrski šestvaljnik iz ferrarija dina. Moč motorja v serijski različici znaša 140 kilovatov (190 "konjev"). V Belgiji tako lancio iz leta 1971 prodajajo za 90 tisoč evrov, sodeč po opisu pa jo poganja trilitrski motor V6 Alfe Romeo. Belgijski stratos ima 3.500 prevoženih kilometrov.

2. Renault 5 turbo

Renault 5 turbo – z dirkalnikom na tej osnovi je v Sloveniji zmagoval Brane Kuzmič. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv Ta različica Renaultove "petke" iz osemdesetih let je bila homologacijska osnova za izdelavo dirkalnika za reli skupine B. Najboljši ohranjeni primerki celo presegajo mejo 100 tisoč evrov. Tega prodajajo za 99 tisoč evrov v nemškem Blombergu. Prvič so ga registrirali leta 1981, prevoženih ima 64 tisoč kilometrov. Poganja ga sredinsko postavljeni bencinski 1,4-litrski turbomotor z močjo 118 kilovatov (160 "konjev").

3. Mitsubishi lancer EVO 6 "Tommi Makinen Editon"

Posebna različica mitsubishi lancerja EVO6 v počastitev štirih zaporednih naslov svetovnega prvaka v reliju Tommija Makinena. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv To je eden najbolj uspešnih primerkov Mitsubishijevega legendarnega športnega avtomobila. Lancer EVO je bil sredi devetdesetih let štiri leta nepremagan avtomobil svetovnega prvenstva v reliju, kar je bila zasluga predvsem voznika Tommija Makinena. V počastitev teh štirih naslovov so leta 1999 lancerja EVO 6 izdelali tudi v posebni različici "Tommi Makinen Edition", ki je dobila nekaj več opreme, še naprej pa je avtomobil poganjal dvolitrski štirivaljni turbomotor z močjo 206 kilovatov (280 "konjev"). Lancer ima seveda stalni štirikolesni pogon. Enega od teh lancerjev (izdelan 2001, prevoženih 45 tisoč kilometrov) v Stuttgartu prodajajo za 55 tisoč evrov.

4. BMW M3 "Johnny Ceccoto Edition"

Johnny Ceccoto je bil eden redkih, ki je bil vrhunski dirkač tako na dveh kot tudi na štirih kolesih. Leta 1999 je zmagal tudi na cestnohitrostni dirki v Ljubljani. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv Prva generacija BMW-jevega športnika M3 (na osnovi E30) prav gotovo spada med najbolj prepoznavne avtomobilske ikone. Poganjal jo je štirivaljni bencinski motor. Izdelali so pet tisoč primerkov tega avtomobila, ki je bil homologacijska osnova za BMW-jev dirkalni M3 za nemško serijo DTM. Leta 1989 so izdelali tudi posebno različico v čast njihovemu takratnemu dirkaču Johhnyju Cecottu. V tej različici so izdelali 480 avtomobilov, dodatnih 80 pa še za švicarski trg. Moč motorja so povečali na 158 kilovatov (212 "konjev"). Cecotto je bil sicer Venezuelec, ki je bil pri 19 letih že svetovni motociklistični prvak, po številnih poškodbah pa se mu je uspelo prebiti v formulo ena, tam odpeljati 18 dirk in osvojil eno točko. Leta 1999 je z BMW zmagal tudi na cestnohitrostni dirki v Ljubljani, ki je potekala po takrat še nedokončanem vzhodnem delu obvoznice. Na trgu je na voljo nekaj primerkov te omejene serije tik pod 100 tisoč evri, tale nekoliko bolj lična iz Munchna (letnik 1989, 88 tisoč prevoženih kilometrov) pa nosi ceno 114 tisoč evrov.

5. Ford escort Mk1 "Mexico"

Odlično ohranjeni ford escort prve generacije. Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv Ford je z escortom s pogonom na zadnji par koles v sedemdesetih in v začetku osemdesetih letih beležil številne uspehe na mednarodnih relijih. To je escort prve generacije iz leta 1973, ki je bil izdelan v sklopu posebne različice "Mexico". Pri Fordu so jo izdelali v počasitev prestižne zmage Hannu Mikkole na vztrajnostnem reliju od Londona do Mehike (1970). Izdelali so sicer okrog deset tisoč primerkov tega avtomobila, toda ta dotični spada med najbolje ohranjene. Prevoženih ima slabih 58 tisoč kilometrov, njegov 1,6-litrski motor pa ima pri masi avtomobila 850 kilogramov povsem solidnih 86 "konjev". V barvi olympic blue so izdelali 300 tovrstnih avtomobilov. Ta escort se nahaja na Nizozemskem, zanj pa lastniki želijo 65 tisoč evrov.