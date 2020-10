Osupljiva legenda: stara 34 let, pa niti 12 tisoč kilometrov #foto

Avtomobilska znamka Lancia je skoraj izginila z evropskega trga. Že res, da ji uspe z enim modelom prodati več vozil kot Alfa Romeo z vsemi modeli skupaj, toda mestnega ypsilona je mogoče kupiti le v Italiji. Lancia je že dolgo le bleda senca tiste legendarne znamke, ki je svoje ime gradila prek uspehov v avtomobilskem športu.

Španski trgovec zanjo želi 850 tisoč evrov

Dotično lancio danes v Španiji prodajajo za 850 tisoč evrov. Izdelali so jo leta 1986. Zamenjala je že več lastnikov (bila je tudi del muzeja Davida Suttona v Veliki Britaniji), kljub temu pa je bila zadnjih deset let skrbno garažirana in za seboj ima prevoženih le 11.780 kilometrov. Od leta 2006 so z njo prevozili le 400 kilometrov.

Foto: Comercial Chelsea

Sredinsko postavljen motor, trije diferenciali, kombinacija turbo polnilnika in kompresorja …

Avtomobil poganja 1,8-litrski štirivaljnik z močjo okrog 250 “konjev”. Dirkaška različica skupine B je imela še dvakrat več moči. Za prenos moči na vsa štiri kolesa skrbi ročni menjalnik. Do 100 kilometrov na uro pospeši v približno šestih sekundah, najvišja hitrost avtomobila znaša 225 kilometrov na uro.

Tako kot reli različica ima tudi serijska kombinacija turbo polnilnika in kompresorja, kar je uspešno izničilo učinek tako imenovane turbo luknje. Avtomobil ima tri diferenciale; sredinski pošilja 30 odstotkov moči na sprednjo, 70 odstotkov moči pa na zadnjo os.

So jih res izdelali 200?

Po pravilih skupine B so morali sredi osemdesetih let proizvajalci narediti po 200 primerkov takšnih cestnih različic. Čeprav neuradno, so Lancii večkrat očitali, da so kvečjemu izdelali le okrog sto primerkov delte S4 stradale in da so funkcionarje FIA uspeli nekoliko potegniti za nos.

Lancia je delto S4 prvič pokazala konec leta 1985 na reliju za SP v Veliki Britaniji, kjer je s Henrijem Toivonenom in Markkujem Alenom takoj slavila dvojno zmago. S kombinacijo kompresorja in turbo polnilnika je bila tehnološko najbolj dovršen dirkalnik skupine B. Prav v takem dirkalniku se je nekaj mesecev pozneje na Korziki Toivonen s sovoznikom Sergiem Crestom ubil. Skupno je delta S4 zmagala na štirih relijih za svetovno prvenstvo, leta 1987 pa jo je nasledila klasična štirikolesno gnana delta skupine A.

