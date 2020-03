Avtomatiki trkajo na vrata, zakonodaja ostaja zastarela

Pred desetletji je bil v Sloveniji delež avtomobilov s samodejnim menjalnikom izredno majhen. Le redki so imeli predvsem v cenovno dražjih avtomobilih že vgrajen samodejni menjalnik, a prav vsi so vozniški izpit opravili v avtomobilu z ročnim menjalnikom. Čeprav avtošole v Sloveniji ponujajo opravljanje izpita z avtomobilom s samodejnim menjalnikom, pa tega pravzaprav nihče ne priporoča. Če bi pozneje voznik želel po slovenskih cestah voziti avtomobil z ročnim menjalnikom, bi moral ponovno opraviti praktični izpit – to pa prinaša velike stroške.

Kdor naredi vozniški izpit v avtomobilu s samodejnim menjalnikom, se mu na vozniški izpit doda koda 78. To pomeni, da na cestah ne sme voziti avtomobila z ročnim menjalnikom. Foto: Klemen Korenjak

Avtomatiki trkajo na vrata

Tabuji o samodejnih menjalnikih se tudi v Sloveniji počasi podirajo. Samodejni menjalniki so zanesljivi, zaradi elektronske pameti poskrbijo za bolj varčno vožnjo, manj obremenjujejo motor in navsezadnje znatno olajšajo vožnjo v primerjavi z ročnimi menjalniki. S prihodom dvosklopkovnega menjalnika DSG so se stvari naglo začele spreminjati tudi pri nas, težava pa tudi ni več cenovna ovira. O samodejni prihodnosti govori tudi bliskovit prihod elektrificiranih avtomobilov, kjer ročnega menjalnika niti ne poznajo. Vozniki so zato vse bolj naklonjeni uporabi samodejnega menjalnika, čeprav so več desetletij vozili avtomobile z ročnim menjalnikom.

''V naši šoli zadnjih nekaj let zaznavamo trend večjega povpraševanja po usposabljanju na vozilih s samodejnim menjalnikom, kljub poznejši omejitvi s kodo 78. Tako imamo v naši floti za B-kategorije že tri vozila s samodejnim menjalnikom od dvajsetih in v prihodnjih letih načrtujemo nakup novih oziroma postopno zamenjavo z vozili z ročnimi menjalniki,'' so zapisali pri avtošoli Šmarca in le potrdili zadnje trende.

Izpit bi opravil z električnim avtomobilom?

Pred desetimi leti v Sloveniji pravzaprav ni bilo avtošole, ki bi imela za opravljanje izpitne vožnje na voljo avtomobil s samodejnim Renault zoe je del avtošole Šmarca, vendar voznik pri opravljanju izpita s tem avtomobilom pozneje lahko vozi izključno avtomobile s samodejnim menjalnikom. Foto: Avtošola Šmarca menjalnikom. Zdaj ta možnost obstaja že skoraj povsod, a tudi zakon dovoljuje, da v tem primeru voznik lahko k praktičnemu delu izpita pristopi s svojim avtomobilom.

Tako kot je bilo nekoč z avtomatikom, pa je zdaj z električnimi avtomobili. Zadnji že pošteno trkajo na naša vrata, zaradi strogih zahtev Evropske unije pa elektrifikacija modelov postaja vsakdan. S tem se umikajo tudi ročni menjalniki, avtošole pa bodo tudi v tej smeri počasi naredile korake naprej. Kot prvi ponujajo opravljanje vozniškega izpita v električnem avtomobilu pri avtošoli Šmarca, a tudi v tem primeru se vozniku v vozniški izpit zapiše koda 78. ''V šolah vožnje spremljamo debato v Nemčiji, kjer se o ukinitvi kode že pogovarjajo, pri nas aktivnih pogovorov z zakonodajalcem okrog tega še ni. Bodo pa v prihodnosti nedvomno morali steči, saj ročni menjalnik počasi postaja anahronizem tudi v glavah slovenskih potrošnikov, sploh pa med mladimi generacijami voznikov.''

Kaj točno je koda 78?

Če opravimo vozniški izpit z avtomobilom s samodejnim menjalnikom, se nam v vozniško dovoljenje vpiše koda 78, kar pomeni, da smemo voziti le avtomobile s samodejnim menjalnikom. Če bi želeli kdaj voziti avtomobil z ročnim menjalnikom, bi morali poskrbeti za izbris kode 78 iz vozniškega dovoljenja. To pa prinaša novo opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita. Za mnoge cenovno nesprejemljiv strošek.

Elektrificirani modeli pravzaprav ne poznajo ročnega menjalnika, zaradi hitre rasti prodaje vozil s samodejnim menjalnikom pa postaja zakon vse manj razumljiv. Nemci že razmišljajo o spremembah tega zakona, kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo zaenkrat nimajo v načrtu nobenih sprememb. Foto: Gregor Pavšič

Nemci že razmišljajo o spremembi zakonodaje

Razvoj avtomobilizma prinaša veliko sprememb, ki pogosto zakonodajno niso povsem usklajene. Na cestah je vedno več sodobnih vozil s samodejnimi menjalniki ter električnih vozil z avtonomno vožnjo, ki zahtevajo tudi prilagoditev zakonodaje. Ker glavnino voženj med usposabljanjem kandidata opravimo v mestnih središčih, v šolah vožnje v prihodnje pričakujemo tudi uvajanje električnih vozil z ugodnim ekološkim učinkom. Trend razvoja motornih vozil v prihodnjih letih izkazuje povečanje števila vozil s samodejnim menjalnikom, med katere prištevamo tudi električna vozila, zato bo zagotovo potrebna tudi sprememba določb zakonodaje v smislu izbrisa kode omejitve vožnje z vozili s samodejnim menjalnikom,'' so svoj pogled predstavili pri agenciji za varnost prometa.

V Nemčiji so se prejšnjo jesen že pojavile spodbude o spremembi zakona, ki preprečuje vožnjo avtomobila z ročnim menjalnikom, če so bile izpitne vožnje narejene z vozilom s samodejnim menjalnikom. ''Enotne kode dodatnih informacij oziroma omejitev, ki se vpisujejo v vozniško dovoljenje na podlagi Pravilnika o vozniških dovoljenjih, so določene z Direktivo 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih. Navedena direktiva določa pomen kode 78 in postopek za izbris kode iz vozniškega dovoljenja (opravljen praktični del izpita z vozilom z ročnim menjalnikom). Ureditev je enaka v vseh državah članicah Evropske unije. Trenutno se ne pripravlja sprememba te ureditve (npr. nadomestitev praktičnega dela izpita s treningom varne vožnje z ročnim menjalnikom),'' pa so na naša poizvedovanja odgovorili na ministrstvu za infrastrukturo.

Voznik na svoj vozniški izpit dobi dodatno oznako s kodo 78. Foto: Gregor Pavšič

Kaj pravi zakonodaja?



Zakon o voznikih, 54. člen, pravi, da osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na motornem vozilu, ki ni opremljeno s stopalko sklopke oziroma s prestavno ročico za kategorije AM, A1, A2 in A, s katero mora upravljati voznik pri zagonu ali ustavljanju vozila in menjavi prestav (v nadaljnjem besedilu: vozilo s samodejnim menjalnikom), se v vozniško dovoljenje vpiše koda administrativne omejitve, v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za promet. Imetnik vozniškega dovoljenja s kodo administrativne omejitve sme voziti samo vozila s samodejnim menjalnikom. Koda se izbriše, če oseba opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu z ročnim menjalnikom.