Avto leta VW polo? Mi smo raje izbrali hondo civic #video

Slovenski avto leta 2018 - Obrazložitev glasovanja Siol.net - Avtomoto

Video - Spoznavni dan s finalisti izbora na Vranskem

[video: 67674 / ]

Honda civic je karoserijski hibrid in povprečnemu Slovencu z družino (in psom) nudi enega najbolj praktičnih avtov na trgu. 'Ljudski' prvak škoda kodiaq glede na velikost nudi manj kot peugeot 5008 s tremi sedeži v drugi vrsti, volkswagen polo pa je postal eden uporabniško in cenovno najbolj konkurenčnih vozil v mestnem razredu. Peto mesto mazde CX-5 je tudi v našem izboru nehvaležno, saj je bilo vseh pet finalistov zelo kakovostnih. Vseh pet avtomobilov smo pred glasovanjem dodatno preizkusili na Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.

Uradni rezultati: Zmagovalec izbora Slovenski avto leta 2018 je volkswagen polo

Pet finalistov izbora Slovenski avto leta 2018 so izbrali bralci, gledalci in poslušalci sedmih sodeujočih medijev. Foto: Uroš Modlic Dilema pred nakupom: Izbira novega avtomobila še ni bila težja

Finale letošnjega izbora Slovenski avto leta 2018 je pokazal, kako zahtevno opravilo je danes dejansko nakup novega osebnega avtomobila. Ponudbe na trgu še nikoli ni bilo toliko, obenem bi med vsemi 35 potencialnimi finalisti letošnjega izbora – to so vsi novi modeli na slovenskem avtomobilskem trgu v lanskem letu – težko komu pripisali pogojno oznako 'slab' avtomobil. Tudi vseh pet finalistov je bilo zelo kakovostnih, za nameček tudi nihče med njimi ni prihajal iz premium razreda. Precejšnja razpršenost podeljenih točk prav tako kaže na izenačeno finalno konkurenco.

Uredništvo Avtomoto na Siol.net je v finalu avtomobile razporedilo v naslednjem vrstem redu. Na sam vrh smo postavili hondo civic, za njo pa še peugeota 5008, volkswagen pola, škodo kodiaq in mazdo CX-5. Pri tem smo poskušali vsak avtomobil oceniti iz vidika kupca v Sloveniji, kako konkurenčen je v svojem lastnem razredu, ali glede na konkurenco prinaša na trg kaj novega

1.mesto - Honda civic

Honda se je prvič uvrstila v finale izbora Slovenski avto leta, kar kaže na povečanje zanimanje Slovencev za te v Evropi dokaj nišne avtomobile. Novi civic nas je prepričal že med testom, zato še enkrat izpostavljamo njegove ključne prednosti. Ključna je karoserijska posebnost, saj civic združuje poteze klasične kombilimuzine in karavanskega avtomobila. Ima pet vrat, zato ob nekoliko daljši zasnovi nudi precej več prtljažnika kot tekmeci v 'golfovem' razredu in obenem nudi navzven všečno limuzinsko zasnovo. Oblika? Civic je globalni avto, ki zato ni prilagojen evropskemu okusu.

Avto že v osnovnem paketu opreme (druga stopnja nad serijsko različico) nudi veliko varnostno-asistenčnih sistemov.

Še dve posebnosti novega civica: to je glasovno sporočanje infozabavnega vmesnika, ki ob prihodu v avto v slovenščini opozori voznika. Na drugi strani hvalimo nadomestek zadnje police, ki je dejansko iztegljiva ponjava. Zloži se v majhen nosilec, ki ga lahko spravimo v spodnji del prtljažnika. Cel postopek vozniku vzame okrog sedem sekund. Klasično polico pospravljamo dlje, nato jo moramo seveda še nekam pospraviti.

V času poplave crossoverjev in športnih terencev tako civic ponuja karoserijsko svežino in se (podobno kot Škoda s rapidom spaceback in tudi octavio) umešča v sredino tradicionalnih razredov. Honda je proizvajalcem pokazala, kako lahko kombilimuzine postanejo tudi družinsko bolj uporabne. Tako civic za okrog 24 tisoč evrov (cena brez popustov) nudi veliko prostora, varnostnih sistemov in infozabavnega udobja za družino z enim ali tudi dvema otrokoma.

Še največja težava civica ni povezana z avtomobilom, temveč s proizvodnimi kapacitetami. Kdor civica naroči danes, ga dobi sredi poletja. Lani so od maja naprej prodali 222 vozil. Trgovci pravijo, da polovica teh niso bili klasični 'Hondaši' in da so prej vozili avto druge znamke.

Če ne bi bilo težav z dobavljivostjo (povezane z dejstvom, da iz tovarne v Angliji civica vozijo na vse globalne trge in Evropa zagotovo za Hondo ni med ključnimi), bi bila ta prodajna številka po besedah trgovcev še vsaj za polovico višja.

Polovica kupcev je pri civicu izbrala različico sport z 1,5-litrskim bencinskim motorjem (180 »konjev«, poraba okrog sedem litrov/100 km). V ponudbi bo kmalu tudi 1,6-litrski dizelski motor, ki ga bo mogoče dobiti še z devetstopenjskim samodejnim menjalnikom.

2. mesto - Peugeot 5008

Med tremi športnimi terenci v finalu izbora smo najvišje postavili novega peugeota 5008. V primerjavi s predhodnikom se je med vsemi najbolj spremenil. Nekdanji klasični enoprostorec je postal športni terenec oziroma crossover. Avtomobil je oblikovno zelo dinamičen, moderen in trend crossoverjev med nekdanje enoprostorce prinaša še bolj izrazito kot Renaultov espace.

5008 nudi zares veliko prostora in to ne le v prtljažniku, temveč tudi v potniškem delu. V drugi vrsti ima tri posamične sedeže. Vsakega med njimi lahko vzdolžno premikamo posamično, vsak ima tudi sidrišče isofix in tako lahko v drugi vrsto postavimo tudi tri otroške sedeže. Glede na velikost nudi prav zato precej večjo uporabnost kot dimenzijsko primerljiv škoda kodiaq. Oba imata na voljo tudi šesti in sedmi sedež v prtljažniku, ki zasilno zadovoljita tudi odraslega potnika. V prtljažniku je zagotovo dovolj prostora tudi za družino z dvema ali celo tremi otroci.

Za dobro opremljen avto je seveda treba odšteti 30 tisoč evrov, kar je primerljivo s kodiaqom in tudi CX-5.

V Sloveniji kupci največkrat izberejo 5008 z 1,6-litrskim dizelskim motorejm in opremo allure. Od 15 do 20 odstotkov jih izbere tudi možnost dveh dodatnih sedežev v prtljažniku, ki stanejo okrog dva tisoč evrov. Sedeže je sicer mogoče vgraditi tudi naknadno. Približno dve tretjini voznikov se odloči za 5008 z dizelskim motorjem, tretjina med vsemi za samodejni menjalnik.

Medtem ko hvalimo položaj za volanom in digitalno zasnovo notranjosti (utemeljil jo je že lanski Slovenski avto leta peugeot 3008), je vzvratna kamera slabša kot pri tekmecih. 5008 prav tako nima možnosti štirikolesnega pogona, temveč le funkcijo nadzora nad oprijemom Grip Control. Trgovci pravijo, da ni iz salona še nihče odšel, ker 5008 ne nudi štirikolesnega pogona. V prihodnje ga bo morda dobil prek koncernske povezave z Oplom, ki je na primer že napovedal priključnohibridnega (potencialno osnova dodatnega motorja oziroma pogona) grandlanda X. Lastnega sistema štirikolesnega pogona pri Peugeotu ne bodo razvijali.

Volkswagen polo je tretjič postal Slovenski avto leta, znamka Volkswagen pa že devetič. Foto: Uroš Modlic

3. mesto - Volkswagen polo

Volkswagen polo si prav gotovo zasluži naziv Slovenski avto leta 2018. Prihaja iz najbolje prodajanega avtomobilskega razreda in z novo generacijo kljub zaostreni konkurenci in številčnim novim modelom odstopa od številnih tekmecev. Polo je postal v notranjosti zelo prostoren (predvsem na zadnji klopi), nudi moderno infozabavno platformo, z večbarvnostjo v notranjosti in nekoliko bolj dinamičnimi linijami pa bo poskušal na svojo stran pridobiti več mlajših voznikov.

Polov adut je tudi cena, saj so se pri uvozniku uspeli izpogajati za konkurenčno ceno. V nekaterih pogledih je polo na primer ugodnejši kot koncernska seat ibiza. Polo (ročni menjalnik, 1.0 TSI) z opremo highline in nekaterimi privlačnimi dodatki (radarski tempomat, digitalna armaturna plošča …) stane okrog 17.500 evrov. Da je slovenska cena pola konkurenčna, kažejo tudi načrti uvoznika znamke. Letos nameravajo prodati od 2.500 do 2.700 vozil, marsikateri med njimi bo najbrž romal tudi na tuje ceste.

Hvalimo dejstvo, da je digitalna armaturna plošča dokaj poceni (dobrih 300 evrov), da je serijski sistem proti naletu in prepoznavanju pešcev ter da se polo tradicionalno tudi med ovinki zelo dobro znajde. Devet od desetih kupcev izbere pola z bencinskim motorjem. To je predvsem motor 1.0 TSI.

Prav zaradi svoje razredne konkurenčnosti bi pola zlahka postavili tudi na končno drugo mesto našega točkovanja. Ker pa je vseeno to še dokaj majhen avto, ki težko zadovolji potrebam družine in se s ceno zlahka približa ceni osnovnega 'akcijskega' civica, smo prednost vendarle dali Hondinemun avtomobilu.

Škoda kodiaq je dobil največ glasov s strani 'ljudstva', za zmago pa mu je v finalu zmanjkala le ena točka. Foto: Uroš Modlic

4. mesto - Škoda kodiaq

Škoda kodiaq je prav gotovo eden avtomobilskih hitov v Sloveniji. To je prvi Škodin večji športni terenec, ki je skupaj z ustrezno marketinško in vsebinsko podporo omrežil Slovence. Kodiaq je v glasovanju dobil daleč največ glasov bralcev, poslušalcev in gledalcev sedmih medijev v izboru Slovenski avto leta. Kupci so na njega čakali tudi več kot pol leta, nekateri celo eno leto. Kodiaq je nadgradil uspešno zgodbo znamke Škoda na evropskem avtomobilskem trgu.

Kodiaq je predvsem zelo velik avtomobil, ki nudi izjemen prtljažnik. Glede na svojo velikost pa vendarle nudi manj uporabnosti iz vidika potnikov. V praksi je namreč kodiaq namenjen za največ štiri potnike. Srednji 'sedež' v drugi vrsti je namreč precej manjši in zasilni, kar je največja pomanjkljivost kodiaqa v primerjavi s peugeotom 5008. Kodiaq seveda tako kot peugeot nudi tudi dva dodatna sedeža v prtljažniku, kjer lahko na krajših razdaljah sedijo tudi odrasli potniki.

Adut vozila je velik cenovni razpon. Najcenejšega z 23 tisočakov jemljemo z rezervo, saj nudi le osnovni 1,4-litrski bencinski motor in osnovno opremo brez samodejne klimatske naprave. Za dobrih 30 tisoč evrov pa kodiaq že nudi zmogljiv dizelski motor in prepričljiv štirikolesni pogon. Celotna tehnika je že dobro preizkušena in to kodiaqu lahko štejemo v prid.

V notranjosti so nas prepričali tudi udobni sedeži (bolj kot v peugeotu 5008) in odlična podpora s kamerami za nadzor okrog vozila.

Mazda CX-5 velja za oblikovalsko in tehnološko zelo dovršen športni terenec. Večina kupcev izbere dizelski motor in štirikolesni pogon. Foto: Uroš Modlic

5. mesto - Mazda CX-5

Mazda CX-5 se je zasluženo uvrstila v finale letošnjega izbora in avtomobil je bilo nehvaležno postaviti na peto mesto. Avtomobil je namreč tehnološko, kakovostno in tudi cenovno zelo zanimiv. Pri CX-5 hvalimo zelo uglajene zunanje oblikovalske linije in majhne podrobnosti, ki kažejo na drznost njihovih oblikovalcev.

Morda bi pri CX-5 med vsemi finalisti določili zares izrazito lastnost, ki jo loči od ostalih avtomobilov. To bi bil lahko vrtljiv gumb na sredinskem grebenu za nadzor infozabavnega sistema. Tako rešitev poznajo premium vozila. Digitalni zaslon deluje na dotik le ob mirujočem vozilu, kar hvalimo z varnostnega področja. Digitalni zaslon na vrhu sredinske konzole je zelo majhen (pod trenutnim povprečjem). CX-5 ima posamezne doplačljive elemente vezane na posamezne pakete opreme. Kar 80 odstotkov kupcev izbere eno izmed najvišjih paketov opreme.

Mazdina posebnost ostajajo motorji brez turbinskega polnilnika. Tudi zato so bolj zanimivi dizelski motorji, ki tudi poganjajo dva od treh prodanih CX-5. Kar dve tretjini kupcev pri vozilu izbere štirikolesni pogon, kar je torej povsem nasprotno kot pri peugeotu 5008.

Podobno kot Honda ima tudi Mazda težave z dobavljivostjo CX-5 kot globalnega modela.