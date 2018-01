Zmagovalni avtomobil izbora Slovenski avto leta 2018 je volkswagen polo, ki je to prestižno lovoriko osvojil tretjič. V finalu letošnjega izbora so polu sledili škoda kodiaq, honda civic, peugeot 5008 in mazda CX-5.

Zmaga za volkswagna pola, drugo mesto za škodo kodiaq in tretje za hondo civic. Sledila sta še peugeot 5008 in mazda CX-5. Foto: Uroš Modlic

V finalu izbora za najboljši novi avtomobil leta na slovenskem avtomobilskem trgu že dolgo ni bilo tako izenačenih tekmecev. To dokazuje tudi razpršenost točk v finalnem točkovanju sedmih slovenskih medijev, kjer so avtomobili dobili precej različne ocene. Vsi finalisti so odlični avtomobili in morda je bilo tokrat celo težje izbrati peto- kot prvouvrščenega predstavnika.

Rezultati finalnega glasovanja Slovenski avto leta 2018:

VW polo Škoda kodiaq Honda civic Peugeot 5008 Mazda CX-5 Glasovalci 4 6 2 3 1 Avto Magazin 6 4 3 2 1 Delo/Slo. Novice 4 1 6 3 2 Dnevnik/Nedeljski 4 6 1 3 2 Motorevija 3 6 4 1 2 Siol.net 3 2 6 4 1 Val 202/Avtomobilnost 6 2 4 1 3 Večer/EVO Magazin 4 6 3 1 2 SKUPAJ 34 33 29 18 14

Finaliste izbora so izbrali bralci, poslušalci in gledalci sedmih sodelujočih medijev. Finalisti so bili letos med seboj precej izenačeni. Foto: Uroš Modlic

Zmagovalec volkswagen polo je dvakrat dobil najvišjo oceno, drugouvrščeni škoda kodiaq pa trikrat oziroma skupaj z 'glasom občinstva' kar štirikrat. Foto: Uroš Modlic

O zmagovalcu odločila ena sama točka

Finaliste so določili bralci, poslušalci in gledalci sedmih slovenskih medijev, ti pa so nato v finalu podelili še vsak svoje točke. Zmagovalec volkswagen polo je dvakrat dobil najvišjo oceno, drugouvrščeni škoda kodiaq pa trikrat oziroma skupaj z "glasom občinstva" kar štirikrat. Zmagovalca je odločila ena sama točka. Tretja je bila honda civic, ki je od dveh uredništev dobila največje število točk. Znamka Honda se je sicer sploh prvič uvrstila v finale izbora Slovenski avto leta.

Polo je tretjič v zgodovini postal slovenski avto leta (po letih 1996 in 2010), za znamko Volkswagen pa je od leta 1993 to že deveta lovorika. Zadnjič so jo leta 2013 osvojili s takrat novim golfom.

Siol.net Avtomoto na vrh postavil hondo civic

V izboru je tudi letos sodelovalo uredništvo Avtomoto s Siol.net, ki je avtomobile razdelilo v naslednjem vrstnem redu: honda civic, peugeot 5008, volkswagen polo, škoda kodiaq in mazda CX-5. Zakaj smo se odločili za tak vrstni red in našo podrobnejšo analizo finalistov, lahko preberete v podrobnejši reportaži s testiranja vseh petih finalistov. Spodaj so navedene tudi točke vsakega posameznega člana uredništva.

Glasovanje članov uredništva Avtomoto

Gregor Pavšič Aleš Črnivec Gašper Pirman SKUPAJ Točke za finale honda civic 6 4 6 16 6 peugeot 5008 3 6 3 12 4 VW polo 4 3 4 11 3 škoda kodiaq 2 1 2 5 2 mazda CX-5 1 2 1 4 1