Na kaj vas bodo opozarjali rumeni baloni na cesti?

Agencija za varnost prometa je v želji poskrbeti za še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost za letošnji prvi šolski dan poskrbela za prav posebno akcijo s sloganom #VarnoVŠolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti.

Vsi prvošolčki bodo tako skupaj s preventivnimi gradivi na temo prometne varnosti prejeli tudi rumene balone, s katerimi bodo še bolj vidni. Med gradivo pa bo agencija preložila tudi poučno knjižico Prvi koraki v svetu prometa, v kateri bodo starši in skrbniki lahko skupaj s prvošolci preverili neprecenljive napotke glede varne poti v šolo.

Agencija svetuje, da starši skupaj z otroki pot v šolo prehodijo še pred prvim šolskim dnem, nato pa otroke vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu.

Foto: Bor Slana

#Bodimo vidni: Otroka zaradi njegove majhnosti v prometu hitro spregledamo, zato mu moramo pomagati, da bo znal opazovati promet in zlasti pri prečkanju ceste izbirati površine, na katerih ga bodo videli drugi. Pomembno je, da prvošolci nosijo rutko in odsevnike, to je tudi za voznike dodatno opozorilo za previdnost. Uporabljajo naj svetla oblačila in torbe.

#Hoja po pločniku: Otrok naj vedno hodi čim dlje od roba ceste, tako da je kar najbolj oddaljen od vozil in smo odrasli vedno med njim in vozili. Tako imamo več možnosti, da preprečimo njegov morebitni nenadni skok na cesto. Tudi voznik bo imel več časa, da bo opazil otrokovo namero in ustavil. Če pločnika ni, naj otrok hodi ob levem robu cestišča, če ni pločnika, cesto prečka samo na označenem prehodu za pešce ali pri zeleni luči na semaforju.

#Opazovanje prometa: Otroka navajamo, da preden stopi na vozišče, najprej pogleda, ali se mu približujejo vozila. Pogledati mora na levo, na desno in še enkrat na levo, saj vozilom, ki prihajajo z leve, najprej križamo pot.

#Pomemben je zgled: Starši morate paziti, da ste dober primer za otroke, to pomeni, da se kot pešci obnašate tako, kot tudi od njih pričakujete. Učenje skozi prakso je najpomembnejše, predvsem če začnemo že od malih nog, tudi ko otrok še ni pripravljen na samostojno pot v šolo. Dobre prometne izkušnje so dragocena popotnica za prihodnost.