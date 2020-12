Zlati dizel in preverjena tehnika: še ima dinamit za boj proti SUV-jem #foto

Čeprav njegov prodajni vpliv pada, je A4 še vedno prodajno najmočnejši audi. Uspešno se bori s SUV tekmeci, Nemci pa so ga zaradi hitro razvijajočega trga prenovili bolj, kot smo navajeni. Že poznanim kakovostim so dodali predvsem nekoliko drznejši videz in digitalno nadgradili potniško kabino. Gre za skrbno izdelan, dobro opremljen in dodelan karavan, a je večina ob omembi cene (66 tisoč evrov) le začudeno privzdignila obrvi.

Ko so športni terenci dodobra zatresli prodajne številke limuzin, karavanov in drugih klasičnih oblik, je Audi s peto generacijo A4 odigral na varne karte. Kljub prehodu na novo arhitekturo MLB-evo in občutni shujševalni kuri so jim številni zamerili preveč zadržano držo. Novi A4 je bil preprosto preveč podoben predhodniku, seznam novosti pa skrit v drobovju. Prenova je zato obširnejša, kot smo navajeni v zadnjih letih, A4 pa je končno naredil pomemben oblikovni premik naprej.

Darilo za srebrno obletnico

Da ne gre za običajne manjše popravke, so priznali tudi pri Audiju. Pravijo, da A4 v svoji 25-letni karieri (zgodba se je pričela pisati z modelom 80) še ni dobil tako obsežne prenove. Tudi vodilni pri znamki so spoznali, da A4 največja tekmeca Mercedes-Benz in BMW s serijo 3 in razredom C prehitevava tako z leve kot tudi z desne strani.

Najbolje prodajani Audi v Evropi in tudi v Sloveniji je torej z obiskom kozmetičnega salona pridobil novo podobo. Spremenili niso samo pokrova motorja, strešne linije in pokrova prtljažnega prostora. Vse preostalo je novo, A4 pa je vizualen navdih iskal pri A1, A6 in legendarnem modelu quattro. Z večjo masko hladilnika, drznejšim svetlobnim podpisom spredaj in zadaj ter paketom S-Line je dobil svojo nujno potrebno identiteto.

Črna barva nekoliko ''ubije'' izrazito bočno linijo, so pa zato bistveno bolj opazna 19-palčna platišča. Foto: Gašper Pirman

Prepletanje poslovnega in družinskega sveta

Bržkone najpomembnejša novost A4 je osrednji info-zabavni sistem. Na vrhu sredinske konzole je 10,1-palčni zaslon, ki je občutljiv na dotik. Upravljanje preko vrtljivega stikala se je poslovilo, vse niti v rokah pa ima voznikov (sovoznikov) prst. Čeprav se v praksi upravljanje preko vrtljivega stikala izkaže kot hitrejše in varnejše, je k sreči zaslon odziven in pregleden.

Audi je zanj izdelal tudi zmogljivejši vmesnik MIB3, ki deluje na osnovi Linuxovega operacijskega sistema, poganja pa ga osemjedrni čip. Po zaslugi večje procesne moči bo delovanje vmesnika hitrejše in bolj tekoče. Zaslon na dotik je serijski, to pa ne drži za 12,3-palčne digitalne merilnike, saj so na seznamu doplačilne opreme.

Kaj nas je zmotilo?



Premijski razred prinaša premijsko ceno, ki jo dodatna oprema močno dvigne. Povprečna prostornost zadaj in v prtljažnem prostoru, tudi upravljanje roloja je nerodno. Zmotilo nas je upravljanje večopravilne enote prek zaslona na dotik, pogrešali smo staro vrtljivo stikalo. Lahko bi imel kakšno odlagalno mesto več.

Ostaja povprečno prostoren, a ergonomsko na najvišji stopnički

Aerodinamična učinkovitost je v takšnem avtomobilu zelo pomembna. Kupci od vozila takšnega kova pričakujejo tišino v potniški Dizelski motor ni med najtišjimi, a je izrazito varčen in splošno uporaben v vseh voznih razmerah. Foto: Gašper Pirman kabini tudi ob vgrajenem glasnejšem dizelskem motorju. Na cesti to pomeni, da se nemoteči decibeli vetrnega trušča pri velikih hitrostih ne prenašajo v notranjost. Dobro je zadušen tudi dvolitrski dizelski TDI s 140 kilovati in kar 400 njutonmetri navora. Zahvaljujoč aerodinamični učinkovitosti in prenovljenemu motorju se je poraba gibala pri 6,5 litra, kar je za štirikolesno gnani avtomobil dober dosežek.

So pa v notranjosti materiali res prvovrstni, 3-conska samodejna klimatizacija, pa "touch" tipke, stikala na sredinski konzoli, brušen aluminij, izbira ambientalne osvetlitve …o ergonomiji nima smisla razpravljati, je popolna. Je pa sedenje nizko, zato ni čudno, da se letvica nagiba v smer nekoliko višjih družinskih članov s črko Q.

Galerija: najbolje prodajani audi je postal drzen in digitalen

Dolg seznam dodatne opreme ima svojo ceno

Pogled na seznam je seveda dolg, h končni ceni pa pripomore še paket S-line (brez njega si A4 niti ne predstavljamo), štirikolesni quattro pogon in seveda kombinacija samodejnega menjalnika ter dizelskega motorja. S serijsko opremo in takšno motorno kombinacijo se cena prične pri 51 tisoč evrih, za vse dodatne kose opreme pa je treba odšteti še dodatnih 15 tisoč evrov. Cena se tako ustavi pri 66 tisoč evrih.

Tudi s paketom S-line takšen karavanski črno obarvani audi na cesti ne izstopa, navduši pa s svojimi voznimi lastnostmi, materiali in navsezadnje tudi s povprečno porabo goriva. Čeprav bo zanj lastnik odštel kar precej denarja, pa mu bo varčen dizelski motor narisal nasmeh na obraz. Z enim rezervoarjem smo z njim prevozili več kot tisoč kilometrov, povprečna poraba pa se je kljub štirikolesnemu pogonu gibala pri okoli šestih litrih, na avtocesti še dober liter manj.

Notranjost z odličnimi materiali in zvočno zatesnjenostjo je vrhunec tega modela. Skupaj z digitalno pametjo je primerno napredoval, smo pa pogrešali stari način upravljanja večopravilne enote. Foto: Gašper Pirman

Merilniki so prilagodljivi in pregledni, zdaj že oblikovna klasika vseh audijevih modelov. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik je lepo obdelan in ima dodaten predal, a je v primerjavi s konkureti povrečno velik. Foto: Gašper Pirman