Večina je odšla, Mercedes zgrabil priložnost #foto

Mercedes-Benz je v vsej veličini izkoristil sodelovanje z Renaultom in platformo kangooja uporabil na kar treh svojih modelih. Po tovornem in potniškem citanu smo preizkusili še izboljšan, družinam bolj prijazni razred T. Slednji ponuja več udobja in več opreme kot nekoliko bolj dostavniški citan, tako kot drugi pa smo se spraševali ali je smiselna izbira dražjega modela, ki je dimenzijsko in prostorsko enak kot cenejši citan.

Potniški citan odlično opravlja svojo vlogo družinskega avtomobila. Pravzaprav mu le stežka zamerimo veliko, zato smo si pred samim testom razreda T velikokrat postavili vprašanje kaj še lahko izboljša T, da bo njegov nakup v primerjavi s potniškim citanom upravičen.

Prostorsko razkošje ostaja glavna prednost

Razred T je dolg 4.498 milimetrov, širok 1.859 milimetrov in visok 1.811 milimetrov, kar je enako kot pri potniškem citanu. Podobnosti se tukaj ne končajo, sej je pri obeh mogoče zadnjo sedežno klop zložiti v razmerju 1/3, 2/3 ali v celoti kar omogoča večji prtljažni prostor. Mogoče je tudi prevažanje tovora na strehi z obremenitvijo do 80 kg in vleče lahko prikolico s skupno maso do 1,5 tone. Pri Mercedesu so se, kot smo omenili že v testu citana, izredno potrudili, da so zabrisali vez z Renaultom. Razen nekaterih malenkosti je skoraj nemogoče ugotoviti, da gre za dva avtomobila, ki slonita na enaki arhitekturi ter si delita pogonske opcije.

Razred T povzema zunanje linije citana, a je z drugačnimi barvnimi opcijami, platišči in bogatejšo opremo primernejši za družinsko rabo. Foto: Gašper Pirman

Vlečna kljuka je na seznamu doplačilne opreme, razred T z 1,5-litrskim dizelskim motorjem lahko vleče prikolico s skupno maso 1,5 tone. Foto: Gašper Pirman

Še za odtenek bolj udoben

Da T nagovarja zahtevnejše družine oziroma potnike, ki si želijo boljše vozne izkušnje ni skrivnost. To počne z debelejšo zvočno izolacije, zato je vožnja v razredu T tišja kot v citanu. Tudi bolj udobna je. Ne le zaradi opcijskega 7-stopenjskega samodejnega menjalnika, temveč tudi zato, ker so Mercedesovi inženirji še dodatno izboljšali samo vzmetenje. Citan v potniški različici še vedno težje skrije svoje gospodarske vezi, medtem ko razred T deluje povsem samostojen model. K temu naj dodamo še dobre vozne lastnosti, povsem na ravni osebnih vozil oziroma lahko tudi rečemo vstopnih mercedesovih modelov, je razlika med obema modeloma kar naenkrat zelo jasna.

Narejen za tri otroške riti

Ambicije Mercedesa, da naredi družinski avto, ki bo po prostornosti premagal razred B se v največji meri pokažejo v drugi klopi. Čeprav tam ni treh individualnih sedežev, je zadnja klop opremljena s tremi Isofix sidrišči. Za udobno sedenje pa ima pomembno besedo malenkost, ki je večina ljudi niti ne opazi - na sredi zadaj ni osrednjega grebena. Zaradi tega ima prostor za noge tudi potnik na osrednjem sedežu, pa naj bo to otrok ali odrasel. Nemogoče je tudi spregledati uporabljene materiale, ki so v razredu T v primerjavi s citanom na povsem novem nivoju. Sedeži spredaj in zadaj so delno usnjeni, volanski obroč je usnjen, nekaj je kontrastnih dodatkov in predvsem serijsko je bolje založen z varnostno opremo.

Testni razred T je bil sicer opremljen še z nekaterimi dodatnimi varnostnimi elementi, a zdi se nam pomembno, da omenimo nekaj pomembnejših serijsko vgrajenih. V prvi vrsti moramo izpostaviti serijskih sedem zračnih blazin, vključno s sredinsko zračno blazino med voznikom in sovoznikom. Hvalimo tudi serijski sistem za mrtvi kot in aktivni zavorni asistent s funkcijo zaznavanja prečnega prometa. Slednja dva v večini primerov nista na seznamu serijske opreme, a je tukaj želel Mercedes narediti jasno ločnico med njim in citanom.

Galerija: to so aduti družinskega mercedesa

Samodejni menjalnik je "nujno" doplačilo

Morda še najbolj razred T razočara pri motorni ponudbi. Na voljo sta dva dizelska in dva bencinska motorja, a največja moč pri dizelskem je vsega 85 kilovatov. Točno ta štirivaljni motor je bil vgrajen v testni T 180d, vendar je sodeloval s 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ki je na voljo za doplačilo 2.100 evrov.

Gre za enak motor kot v citanu, a so tudi tokrat Mercedesovi inženirji izboljšali umetno pamet menjalnika ter tako vsaj malo nagnili tehtnico v korist razreda T. Zaradi dokaj dobrega navora 270 njutonmetrov je ta motor sicer uporaben pri vsakodnevnih opravkih, a vsekakor ne ponuja dinamičnega zadoščenja. Prednost je dobila učinkovitost in predvsem varčnost. To navsezadnje družine tudi cenijo (in zahtevajo). Povprečna poraba goriva 5,6 goriva je za samo velikost avtomobila super, to pa obenem pomeni, da bodo vozniki z lahko nogo z enim rezervoarjem lahko prevozili tudi okrog tisoč kilometrov.

Na začetku testa smo že omenili, da je razred T dražji kot potniški citan. Z enakim dizelskim motorjem je razred T od citana dražji za dobra dva tisočaka, cena za močnejši dizelski motor pa se prične pri skoraj 29 tisoč evrih. Ker je pri T-ju več doplačilnih opcij cena naraste na končnih 37 tisoč evrov. Še vedno gre za najcenejšega mercedesa (če odštejemo citana), ki je cenovno zelo podobno pozicioniran kot volkswagen caddy in ford tourneo connect ter navsezadnje cenejši kot električni berlingo ali rifter.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman