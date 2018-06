To je najboljša insignia doslej #foto

Po limuzini in karavanu smo vozili še tretjo različico iz Oplove admiralske družine. Insignia country tourer ta hip predstavlja eno najboljših kombinacij, ki jih lahko dobimo za dobrih štirideset tisočakov. Navdušil nas je predvsem pogonski sklop na čelu s 154-kilovatnim dizelskim motorjem in štirikolesnim pogonom z vektoriranjem navora.

Motor: dvolitrski štirivaljni biturbo dizel s 154 kilovati



Poraba na testu: 7,9-8,4 litra



Cena testnega vozila: 47.185 evrov (s popustom 43.450 evrov)

Poudarki:



Oznaka country tourer prinaša terensko nadgradnjo izredno uporabnega karavana, ki temu poslovnemu multipraktiku dodaja večjo splošno uporabnost.



Country tourer je zaradi izgube 200 kilogramov v primerjavi s predhodnikom na cesti resnično suveren. Udoben na avtocestah, agilen v zavojih in zaradi pametnega štirikolesnega pogona prepričljiv tudi na neurejenih cestah.



Od običajne različice je višji 25 milimetrov.



Pri Oplu so ga opremili še s plastičnimi obrobami, zaščito obeh odbijačev in strešnimi letvicami. Ima veliko, prostorno potniško kabino, ki je odlične izdelave. Vse skupaj nadgradi prtljažni prostor z od 560 do 1.665 litri prostornine.



Če je karavan od limuzine dražji za približno tisočaka, je treba za različico country tourer doplačati še tri tisočake.

Zgodba avtomobila

Čeprav insignia prodajno ni najpomembnejši Oplov model, gre za admiralski avtomobil znamke. Z njim po tiho posegajo tudi proti razredu primerljivih premium avtomobilov. Sprva je na ceste zapeljala klasična limuzina, nekoliko kasneje še karavan in kot zadnja še terensko obarvana različica country tourer.

Njena posebnost je zagotovo vizualna podobnost s terenskimi avtomobili. Črne zaščite blatnikov, zaščiti obeh odbijačev in strešne letve z nosilnostjo sto kilogramov. Če pogledamo v drobovje, postane še malce bolj zanimivo. Testni primerek je poganjala najnovejša stvaritev iz Russelsheima - dvolitrski biturbo dizelski agregat s 154 kilovati in kar 480 njutonmetri navora. Kot se za avtomobil takšnega kova spodobi, je country tourer serijsko opremljen s pametnim štirikolesnim pogonom Twinster. Gre za enako zasnovo prenosa navora na zadnji kolesni par, kot jo uporablja eden najboljših cenovno dostopnih avtomobilov ne svetu - ford focus RS. Pogonsko odličnost sklene osemstopenjski samodejni menjalnik.

Avtomobilski svet, ki ga počasi prevzemajo avtomobili SUV, se na vse pretege trudi s številnimi različicami upirati zadnjim trendom. Vse več proizvajalcev se posledično odloči za blage terenske tretmaje svojih tradicionalnih modelov, insignia country tourer pa v odlični maniri združuje svet karavanov in terensko uporabnost avtomobilov SUV.

Dizelski agregat je odličen. Vleče praktično z ničle in mu ne zmanjka sape niti pri višjih hitrostih. V kombinaciji z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom je insignia country tourer vozniško res odličen avtomobil. Foto: Gašper Pirman

Strešne letve lahko obremenimo s stotimi kilogrami. Foto: Gašper Pirman

Sedeži s certifikatom AGR se nadvse udobni, znajo masirati, hladiti ali greti. Foto: Gašper Pirman

Kako deluje štirikolesni pogon Twinster?



Inovativni štirikolesni pogon Twinster deluje z nadzorom vektorjev navora, dvojni sklopki nadomeščata običajni diferencial na zadnji osi. Tako lahko sistem individualno prenese navor enemu ali obema zadnjima kolesoma v delčku sekunde. Twinster, ki ga proizvaja GKN in je vgrajen tudi v ford focusa RS, omogoča učinkovito porazdelitev navora, ki sega celo od 0 njutonmetrov na eni strani do 1.500 njutonmetrov na drugi. Poleg tega je mogoča porazdelitev navora neodvisno od zdrsa in vrtljajev kolesa. Ker sta pred pogonskima osema dve sklopki, diferencial na zadnji osi ni potreben. To omogoča prihranek prostora in predvsem mase.



Med športno vožnjo sistem posreduje večji navor zunanjemu zadnjemu kolesu, vozilo se posledično bolje odziva na voznikove posege. Nadzor vektorjev navora hkrati poskrbi tudi za aktivno varnost.

Komu je namenjen?

Opel insignia je avto, ki prepriča z usklajeno zunanjostjo, prostornostjo, tehničnimi elementi in ponuja bistveno cenejši samodejni menjalnik kot tekmeci. Pri Oplu želijo prodajno prehiteti škodo superb in zmanjšati razliko za volkswagen passatom

Oplu je uspelo z novo insignio prav zagotovo popestriti ponudbo v višjem srednjem razredu, kjer se želijo v Evropi vrniti na drugo mesto in torej prehiteti Škodinega superba.

Karavan odločno združuje poslovni in družinski svet, posledično pa je country tourer namenjen direktorjem, ki radi zaidejo z modne brvi in se ne ustrašijo umazati. Že prej smo hvalili splošno uporabnost in nadpovprečno prilagodljivost prtljažnega prostora, zato bo ta avtomobil močno nagovarjal aktivne družine. Ne le zaradi terenske zmogljivosti, z njim bodo v določeni meri na cesti tudi izstopali.

Za terensko obarvano različico je treba doplačati tri tisočake. Foto: Gašper Pirman

Samodejni menjalnik je edina možna izbira pri tem motorju. Foto: Gašper Pirman

Deloma digitalni števci so pregledni in preprosti, želeli bi si le možnost spremembe prikaza na obeh ožjih delih na notranjem robu števca. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?

Trdimo, da je tako opremljena in gnana insignia eden boljših nakupov ta hip. Avtomobilu za 43 tisočakov ne moremo očitati veliko, saj pomanjkljivosti praktično nima. Še najbolj nas je zmotila nekoliko višja povprečna poraba goriva. Kljub precej umirjenemu tonu je porabil sedem litrov, na avtocesti pa še kakšen deciliter več. Na koncu testa se je kazalec ustavil na 7,9 litra, ob povečanih kratkih razdaljah pa se je vmes dvignil celo na 8,4 litra.

Čeprav gre za paradnega konja znamke, še zadnjega tistega čistokrvnega opla, ki je nastal pred združitvijo s skupino PSA in je nabit s praktično celotno serijo varnostno-asistenčnih sistemov, smo pogrešali nekoliko bolj ''direktorsko'' delovanje aktivnega tempomata. Zmotilo nas je predvsem zaviranje, saj se je v nekaterih primerih avtomobil odzval preveč agresivno in panično.

Nemci so ravnokar napovedali prihod nove večopravilne enote, zato lahko morda upamo tudi, da bodo v prtljažna vrata namestili optično nekoliko zmogljivejšo kamero in izboljšali kakovost slike, ki se prikazuje na večopravilni enoti.

Najzanimivejše funkcije prtljažnika



Ob podrti zadnji klopi nastane skoraj dva metra ležalne površine, na desni strani je nameščena mrežica z velikim predalom, na desni strani večja odprtina za manjše stvari, čez celotno dolžino osnovnega prtljažnika so nameščeni vzdolžno pomični kaveljčki (125 evrov), dvojno dno z majhnimi razdelki je priročno za odlaganje manjših stvari, ob strani je vgrajena še kljukica za obešanje različnih stvari, na seznamu opcijske opreme pa so še elektronsko zložljivi sedeži. Spregledati ne smemo niti vtičnice 12 V.

Kljub bogati opremi se v notranjost ne opazi da gre za terensko naravnano insignio. Tukaj je še vedno izredno udobno in prijetno. Foto: Gašper Pirman