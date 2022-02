Prevelik za parkirišča? Američan na slovenskih cestah. #video

Res je, gladiator je na las podoben manjšemu wranglerju, a pri Jeepu niso na wranglerja dodali le keson. Spremembe so bistveno večje, predvsem pa se Američani zavedajo, da morajo upravičiti legendarno ime modela. Pred tridesetimi leti se je namreč poslovil zadnji Jeepov pickup comanche in kar šestdeset let je že minilo od prvega Jeepovega pickupa, ki je oral ledino s pogonom 4 x 4 in z avtomatskim 3-stopenjskim menjalnikom.

Kaj torej je gladiator?

Je najbolj zmogljiv poltovornjak oziroma pickup v Evropi in posledično tudi pri nas. Gladiator je obdržal wranglerjeve poglavitne lastnosti − odstranljivo streho, vrata in vetrobransko steklo, avanturistični duh in trdoživost. Masko hladilnika še vedno krasi sedem prepoznavnih rež in okrogli žarometi. Ta nezgrešljiv pickup je na cesti zaradi same velikosti prava pojava, ki ne gre neopaženo mimo mimoidočih. V dolžino namreč meri kar 5.591 milimetrov in ima skoraj 3,5 metra dolgo medosje. Še vedno gre za klasično zasnovo z letveno šasijo in karoserijo, ki si jo deli z wranglerjem. Od tega je sicer daljši za 78 centimetrov in ima 48 centimetrov daljše medosje. In ravno zaradi teh dimenzij je bolj primeren za vožnjo po prostranih afriških puščavah ali širokih cestah Skalnega gorovja v ZDA in ne toliko po ozkih slovenskih gozdnatih kolovozih. Kar nekajkrat smo se morali na pohajkovanju po gozdu obrniti, ker je bila gozdna cesta enostavno preozka in bolj primerna za manjše traktorje ali Suzukijevega jimnyja.

Nemogoče ga je spregledati: v dolžino meri 5,6 metra. Foto: Gregor Pavšič

Pickup, ki ga ne potrebujete, vendar ga vseeno hočete imeti

Zaradi svojih dimenzij gladiator deluje impresivno na cesti, kjer zasenči tudi konkurenčne poltovornjake. Na avtocesti sicer ni pretirano uglajen, a zaradi 3,5 metra dolgega medosja je tam še vedno bistveno bolj domač kot manjši wrangler. K temu pripomore tudi dizelski šestvaljnik. Njegov zvok je prijeten in zaradi šestih valjev netipično dizelski. Zaradi kar 600 njutonmetrov navora in 194 kilovatov moči težav s premajhno močjo ni, še več, v primerjavi z drugimi tekmeci dodatna dva valja prineseta tudi večjo vlečno zmogljivost.

Za prenos navora na zadnji kolesi ali na vsa štiri kolesa skrbi 8-stopenjski samodejni menjalnik. Ne gre za najhitrejši menjalnik, a ustreza značaju avtomobila in obenem olajša tudi terensko vožnjo. Še posebej pri težkih speljevanjih v klanec, kjer tako odpadejo skrbi o uničenju sklopke kot pri ročnem menjalniku. Hvalimo tudi sistem za preklop med načinom pogona, kjer je poleg zadnjega pogona na voljo še prilagodljiv ali stalen štirikolesni pogon, za najbolj zahtevne terene je na voljo tudi reduktor, ki ga je moč vklopiti tudi med vožnjo, in sicer kar do hitrosti 72 kilometrov na uro. Da, prav ste prebrali.

V blato brez vrat, strehe in vetrobranskega stekla

Tehnično gledano pogon Selec-Trac ni nov, saj ga poznamo že od preteklih modelov. Poleg že prej omenjenih opcij ima še zaporo diferenciala in sistem za nadzorovano počasno vožnjo po terenu. Vse to uravnavamo prek ročice, ki je ob prestavni ročici menjalnika, in s stikali na osrednji konzoli. Podrobnosti v potniški kabini je veliko in potrebnega je bilo kar nekaj časa, da smo se spoznali z vsemi. Zelo všeč pa so nam bile pametne rešitve, kot so mrežice na vratih, čiščenje sprednje kamere in pa seveda odstranljivi karoserijski deli.

Streha se odstrani v nekaj sekundah, nekaj več dela je pri vratih, a vse gre stran hitro in preprosto. Še najbolj zahtevno naj bi bilo polaganje vetrobranskega stekla, saj ga je treba odviti, a tega tokrat nismo preizkušali. Hvalimo tudi uporabnost tovornega dela. Oblečen je v brizgano plastiko, zato zelo vzdržljiv in lahek za čiščenje. Poleg tega ima 1,53 metra uporabne dolžine ter 1,44 (oziroma 1,14 med kolotekoma) metra uporabne širine. Pa še velik bonus, odpiranje in zapiranje vrat je sila preprosto (video zgoraj).

Testni gladiator ni imel na sebi doplačilnega pokrova za tovorni del, kupec se sicer lahko odloči med tremi različnimi pokrovi. Je pa tovorni del odet v brizgano plastiko, kar zelo olajša čiščenje in izboljša uporabnost. Foto: Gašper Pirman

Veliko je fizičnih stikal, a notranjost je prijetna in polna majhnih podrobnosti ter uporabnih rešitev. Foto: Gašper Pirman

Eden največjih pri nas

Zaradi same velikosti in tudi oblikovne prepoznavnosti je gladiator eden najbolj impozantnih avtov pri nas. A ker dimenzijsko močno štrli iz povprečja, mora biti voznik pripravljen na kakšen kompromis. Zaradi prekratkih in preozkih parkirnih prostorov bo tlačenje gladiatorja med dva parkirana avtomobila nočna mora, zato smo raje izbrali parkirno mesto daleč stran, kjer na sosednjih parkirnih mestih ni bilo parkiranih avtomobilov. Tudi kakšna obračanja na ozkih mestih so seveda težja in zahtevajo več pozornosti, pa vožnja po ozkih mestnih ulicah je tudi večji izziv, a zaradi 27-centimetrske oddaljenosti od tal in pnevmatik 255/70 R18 ni skrbi zaradi robnikov.

Škoda, da so serijsko na gladiatorja nameščene celoletne pnevmatike, ki hitro zatajijo na terenu, predvsem se lamele hitro napolnijo z blatom. Vsekakor bi se odločili za nakup namenskih terenskih pnevmatik. Ob plačilu vsaj 67 tisoč evrov (s popustom 62 tisoč evrov) bi bil to zanemarljiv strošek za ta precej drag poltovornjak, ki pa svojo visoko ceno upravičuje tudi z nadpovprečnimi terenskimi zmogljivostmi, dimenzijami in številnimi uporabnimi dodatki.

tehnični podatki jeep renegade 3.0 V6 diesel 4WD overland vrsta motorja šestvaljni dizelski turbo delovna prostornina (cm3) 2.987 moč v kW (KM) 194 (264) navor v Nm pri vrt./min. 600 pri 1.400–2.800 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon zadaj/štirikolesni mere (dolžina x širina x višina) v mm 5.591 x 1.894 x 1.843 medosna razdalja v mm 3.488 dolžina tovornega prostora 1.531 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 2.478 (613) največja hitrost v km/h 177 pospešek do 100 km/h v sekundah 8,6 poraba (po normah EU) v l/100 km 9,4 poraba na testu v l/100 km 10,2 cena osnovnega modela v EUR 67.490 cena testnega vozila v EUR 67.490 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 67.490

Galerija: jeep gladiator