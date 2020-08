To je avtomobil drugačne filozofije, polnega francoskega avtomobilskega pridiha, udobja, prijetne vožnje in naprednih tehnologij.

To je avtomobil drugačne filozofije, polnega francoskega avtomobilskega pridiha, udobja, prijetne vožnje in naprednih tehnologij. Foto: Gašper Pirman

To je eden najnovejših avtomobilov na slovenskih cestah. Ni še pogost, a obujena francoska znamka DS z modelom DS 7 crossback privablja pozornost, nudi zanimivo avantgardno-digitalno zasnovo športnega terenca in predvsem zanimivo (tudi cenovno ugodno) premijsko alternativo. Kot priključni hibrid je 20 tisočakov dražji, nudi pa okrog 40 kilometrov električnega dosega. Posebnosti avtomobila pa so umik od minimalizma, kakovost materialov, udobje in prijetnost vožnje. Zanemarljivih pa ni niti 300 “konjev” pogona.

DS je ponovno na noge postavljena prestižna znamka avtomobilskega koncerna PSA Peugeot Citroen, DS 7 crossback v priključno hibridni različici pa je njihov za zdaj vodilni avtomobil. Bilo bi napak razmišljati, da je tak DS le bolje opremljeni citroen. Daleč od tega. Avtomobil dejansko pozitivno preseneti kot alternativa nemškemu premijskemu trojčku.

Je poln zanimivih podrobnosti, ki namensko stopa stran od modernega minimalizma in je bližje francoski avantgardnosti. Nudi zelo udobno in prijetno vožnjo, veliko opreme, zelo tih pogonski sklop ter dokaj malo tistih pomanjkljivosti, ki izvirajo iz (trenutne) ponudbe koncerna PSA. Tudi cena takega avtomobila, testni DS 7 crossback je kot priključni hibrid stal 66 tisoč evrov, je v primerjavi z “Nemci” konkurenčna.

Žarometi so klasični LED, le manjši DS 3 ima matrične. Foto: Gašper Pirman

Že ko se je pred meseci znamka DS ponovno predstavila slovenski javnosti, je njen slovenski direktor poudaril, da jih čaka tek na dolge proge. Prodajnih rekordov ne pričakujejo, zato pa bo zanje neizbežno grajenje prepoznavnosti znamke in zaupanja prvih kupcev. DS zdaj gostuje pri Mitsubishijevem in Hondinem prodajnem salonu v Ljubljani (tudi družba AC Mobil je last švicarskega Frey Groupa) in šele čaka na svoj prvi namenski salon te znamke v Sloveniji.

Na cestah pa prve primerke vozil DS že vidimo. Križanec DS 7 crossback je bolj opazen od malčka DS 3 crossbacka. Privablja mnogo pogledov, marsikdo pa z zanimanjem vpraša, kakšna znamka je to. Pogled v avtomobil prav tako marsikoga pritegne, saj je notranjost polna zanimivih podrobnosti. DS ne more v prodajnih številkah konkurirati uveljavljenemu nemškemu premijskemu trojčku BMW-Audi-Mercedes, nudi pa jim lahko zelo izrazito alternativo. To je avtomobil drugačne filozofije, polnega francoskega avtomobilskega pridiha, udobja, prijetne vožnje in naprednih tehnologij.

Med testom nas je marsikdo zaustavil in z zanimanjem pogledal značko na avtomobilu. DS se kot avtomobilska znamka šele bori za pravo mero prepoznavnosti. Foto: Gašper Pirman

V tem avtomobilu pozabite na minimalizem

Če kaj, ta avtomobil nikakor ni usmerjen proti minimalizmu. Ob odklepanju vrat se obračajo deli sprednjih žarometov LED in ponoči to poskrbi za pravi svetlobni šov.

Enak pristop se nadaljuje tudi v notranjosti. Ob zagonu motorja se na vrhu sredinske konzole zavrti analogna ura. Med sprednjima sedežema sta dve vrsti zelo izrazito oblikovanih gumbov (odpiranje stranskih stekel, zaklepanje, ročna zavora …). Komur bo taka urejenost dolgoročno v času lastništva všeč, se bo v avtomobilu dobro počutil.

Video - prižiganje žarometov in nočni svetlobni šov

Neprijetno skrita ročica tempomata za volanskim obročem. Foto: Gašper Pirman Kaj zmoti?



V nekaterih podrobnostih DS pač ne more skriti dejstva, da sodi pod koncern PSA in si tako z njihovimi avtomobili tudi deli nekaj “pikolovskih” pomanjkljivosti. Za zagon motorja je treba gumb držati dlje časa, ročica za upravljanje tempomata je skrita za volanski obroč, in dokler razporeditve gumbov ne znate na pamet, ga med vožnjo pač ne boste uporabljali. Tudi celotno upravljanje - kar moti predvsem za klimatsko napravo - je digitalizirano in prestavljeno v sredinski digitalni zaslon. Koncern PSA bo to (zelo pogosto kritizirano) pomanjkljivost odpravil z novim modelom citroen C4. V nekaterih podrobnostih DS pač ne more skriti dejstva, da sodi pod koncern PSA in si tako z njihovimi avtomobili tudi deli nekaj “pikolovskih” pomanjkljivosti. Za zagon motorja je treba gumb držati dlje časa, ročica za upravljanje tempomata je skrita za volanski obroč, in dokler razporeditve gumbov ne znate na pamet, ga med vožnjo pač ne boste uporabljali. Tudi celotno upravljanje - kar moti predvsem za klimatsko napravo - je digitalizirano in prestavljeno v sredinski digitalni zaslon. Koncern PSA bo to (zelo pogosto kritizirano) pomanjkljivost odpravil z novim modelom citroen C4.

Vožnja iz Ljubljane na Krk, ko smo izkoristili tudi električni pogon. Poraba okrog pet litrov. Brez rednega polnjenja se giblje poraba okrog sedem litrov na 100 prevoženih kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

DS 7 crossback ni tako mehak kot klasični citroen, vseeno pa je udobje med vožnjo eden glavnih adutov. Hvalimo dobre materiale v notranjosti, skrb za podrobnosti, tudi razmerje med digitalnimi elementi in klasičnimi francoskimi "šik" prijemi je pravšnje.

Testni DS7 crossback je poganjal priključno hibridni pogon. Njegova osnova je 1,6-litrski bencinski motor z močjo 147 kilovatov. Pogon je lahko tudi štirikolesni, moč se na kolesa prenaša prek osemstopenjskega elektrificiranega samodejnega menjalnika. Poleg bencinskega motorja namreč pogon sestavljata še dva elektromotorja z močjo 80 kilovatov. Sistemska moč pogona znaša do zavidljivih 300 “konjev”.

Foto: Gašper Pirman

Notranjost je polna zanimivih rešitev in kakovostnih materialov, tudi počutje med vožnjo je zelo prijetno. Foto: Gašper Pirman

Pogon je zelo tih, skozi ovinke vendarle ne tako ostro kot “Nemci”

Pogon je tudi v “bencinskem” načinu delovanja prijetno tih, predvsem pa nudi zelo opazno zmogljivost, pospeške in prav nič ne skriva svoje zaloge 300 “konjev”. Na voljo je več programov vožnje, pri izbiri sport se tudi razvije celotna zaloga moči pogona in takrat postane med ovinki tale DS 7 presenetljivo hiter avtomobil.

Toda pozor, skozi ovinke ni na ravni nemških tekmecev. To ne pomeni, da se z njim ni mogoče peljati tudi hitro in dinamično, prav tako ni veliko nagibanja. Toda ni tako vozniško usmerjen in trd kot kakšen primerljiv nemški tekmec. Aduti DS so drugje in tega Francozi ne skrivajo. Celotna vozna izkušnja je še vedno zelo dobro uravnotežena.

Kakšno dodano vrednost prinaša elektrifikacija pogona?

Teoretično priključni hibrid združuje prednosti električnih in bencinskih avtomobilov, a prinaša tudi mnoge kompromise. Kapaciteta baterije je dobrih 13 kilovatnih ur (kWh), kar v praksi ob vožnji izven avtoceste zagotavlja okrog 40 kilometrov električnega dosega.

Kot tudi pri podobnih priključno hibridnih športnih terencih je poraba elektrike visoka, to je med 25 in 30 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov.

Smiselno ga je polniti ponoči doma, na javnih polnilnicah pa ni priporočljivo

Tak priključni hibrid v praksi zahteva dolgo polnjenje za dokaj malo električnih kilometrov. Tudi polnjenje na javnih polnilnicah z izmeničnim tokom AC (hitrega polnjenja DC ne podpira) niti ni tako skrajno dolgo, saj DS - zelo pohvalno - nudi moč polnjenja do 7,2 kilovata.

To je enako kot pri večini današnjih električnih avtomobilov. Le s pridobljeno elektriko v slabih dveh urah (tako dolgo bi baterijo polnili sredi Ljubljane) pač prevozimo malo električnih kilometrov in tudi cena polnjenja za te kilometre je lahko precej visoka.

Sicer pa ostaja dejstvo, da je priključni hibrid odličen ob domačem polnjenju. Prek noči baterijo napolnimo kot mobilni telefon in tudi povsem navadna moč prek hišne vtičnice bo zadostovala.

DS zmaguje v formuli E: je to napoved bolj drznih električnih pogonov tudi za serijske avtomobile?

Prav ti električni kilometri pa avtomobilu karakterno najbolj ustrezajo. Res, da je bencinski motor tih, a ob električni vožnji je dojemanje celotnega avtomobila še bolj pristno.

Zato je bilo med testno vožnjo neizbežno razmišljanje, ali bi bil tak DS še boljši ob zgolj električnem pogonu. Da torej s seboj ne bi vozili polne 43-litrske posode goriva in bencinskega motorja, temveč le ustrezno večjo baterijo. Znamka DS je namreč močno usmerjena v razvoj elektromobilnosti, navsezadnje je z lastnim moštvom trenutno zanesljivo vodilna v svetovnem prvenstvu formule E med vozniki in ekipami. Tam pridobljeni “know-how” pove, da bodo prihodnji modeli te znamke najbrž še bolj pogumno usmerjeni proti popolno električnim pogonom.

Foto: Gašper Pirman

20 tisočakov dražji od tistega z osnovnim bencinskim motorjem

Najcenejši DS 7 crossback kot priključni hibrid stane 53.200 evrov, testni je z nekaj dodatne opreme stal 63.500 evrov. Glede na vso opremo avtomobila s področja varnosti in udobja (nočni vid na digitalnih merilnikih, panoramska streha, masažni sedeži, navigacijski sistem, zvočni sistem Focal Electra …) in jasno premijsko poreklo avtomobila, se zdi cena sprejemljiva. Samo za primerjavo - cene BMW X3 kot priključnega hibrida se prek 60 tisočakov šele začnejo, naš nedavni testni model je stal 88 tisoč evrov.

Obstajajo seveda tudi druge izbire. Brez priključno hibridnega pogona je avtomobil okrog 300 kilogramov lažji, v primeru osnovnega bencinskega motorja (puretech 180) se cene začnejo pri slabih 36 tisočakih.

Konfiguracija vozila je zapletena in kliče po specializiranih prodajalcih in tudi salonu

DS je kot znamka usmerjena proti voznikovim individualnim željam in zato je tudi konfiguracija njihovih avtomobilov dokaj zapletena. Če je mogoče danes novi avtomobil Tesle (kot najbolj skrajen primer) polno konfigurirati, naročiti in plačati v petih minutah, je postopek pri francoski prestižni znamki precej daljši. Najprej je treba izbrati raven opreme (performance line ali performance line plus, na drugi strani grand chic ali so chic), nato še paket opreme notranjosti (v našem primeru ambient inspiration rivoli), pa pogon, opremo in podobno. Vse to pa kliče po nujnosti specializiranih prodajalcev in tudi po namenskem prodajnem salonu, ki ga DS v Ljubljani tudi gradi.