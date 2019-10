Polovičen začetek znamke, ki sicer obeta veliko? #foto

Seat v Volkswagnovem koncernu išče novo mesto, za svoje kupce pa so si zato domislili tudi svojo podznamko Cupra. Toda s prvim avtomobilom so kar nekoliko površno pohiteli in zato bodo pravi potencial te španske znamke pokazali šele prvi namensko izdelani avtomobili.

Seat se je znotraj Volkswagnovega koncerna v zadnjih desetih letih krčevito boril za svoje mesto in prepoznavno zgodbo svojih avtomobilov. Pravi razcvet znamke so prinesli šele športni terenci, kot sta bila naprej ateca in nato še arona. Pogosto so se španski seati morali na trgu umikati češkim škodam in zdaj nameravajo temu kanibalizmu v Wolfsburgu, kjer je sedež Volkswagnovega koncerna, vendarle narediti konec. Škodina znamka se bo predvidoma spet posvetila izdelavi nekoliko bolj dostopnih in racionalnih avtomobilov "simply clever", Seatu pa bo pripadla vloga razvoja prestižnejših, zato tudi nekoliko dražjih avtomobilov.

Prava cupra ali le v športno opremo preoblečena ateca?

Že lani je Seat predstavil tudi svojo novo podznamko Cupra. Ime je že dolgo znano in povezovali smo ga s tistimi najbolj športnimi seati. Tak je tudi namen Cuprinega logotipa, ki pa so ga najprej postavili kar na že znano ateco. To je sicer v skladu s prodajnimi trendi in priljubljenostjo športnih terencev (podobne športne izvedbe SUV najdemo tudi v premijskem razredu), kljub temu pa smo od avtomobila z imenom cupra vendarle pričakovali več kot le bolje opremljeno in bolj poskočno ateco za 55 tisoč evrov (cena testnega avtomobila).

Cupra ateca se namreč od tiste Seatove vsaj na zunaj bolj malo razlikuje. Nekatere razlike seveda so, navsezadnje ima avtomobil povsem nov Cuprin logotip (veliko mimoidočih nas je spraševalo, kakšen avtomobil je to), Brembove zavore, velika kolesa in zadaj tudi Akrapovičev izpušni sistem. V notranjosti avtomobila prav tako ne moremo očitati dobre opremljenosti in kakovostnih materialov, ki prav gotovo so na ravni dobrega športno-terenskega avtomobila.

Foto: Sven Godler Majerle

Foto: Sven Godler Majerle

Tehnični podatki



Mere

dolžina: 4.376 mm; širina: 1.841 mm; medosna razdalja: 2.631 mm; masa praznega vozila: 1.615 kg; nosilnost: 535 kg; prtljažnik: 485-1.579 l; posoda za gorivo: 55 l



Motor

bencinski, štirivaljni; prostornina: 1.984 cm3; moč: 221 kW pri 5.300 vrt./min., navor: 400 Nm pri 2.000 vrt./min.; pogon: stalni štirikolesni; menjalnik: 7-stopenjski samodejni, avtomatizirani



Zmogljivosti

največja hitrost: 247 km/h; pospešek do 100 km/h: 5,2 s;

Moči je sicer veliko, toda avtomobil nas je v celoti pustil precej hladne

Ateca pač ima svojo maso in zato sicer že dobro znani dvolitrski motor TSI z močjo 221 kilovatov (okroglih 300 "konjev") tu deluje nekoliko drugače kot na primer v leonu. Motor ima celo nekoliko več moči kot v klasičnem leonu cupri, a tudi nekoliko manj kot v cupri R. In pritisk na stopalko za plin nas je pustil nekoliko hladne. Pospeški in prožnost motorja so sicer odlični, vseeno pa smo morda pričakovali več. Pa ne toliko od motorja, bolj od vsega avtomobila. Od znamke Cupra. Torej nekaj več kot le v športno opremo preoblečeno ateco.

Kaj pa prihodnost? Prihajajo namenski modeli, novi pogoni …

Toda na srečo so obeti te znamke bistveno bolj ambiciozni in Cupra bi lahko popestrila avtomobilski trg. Prihodnje leto se bo sedež Cupre preselil v svoje poslopje in inženirji bodo imeli tam tudi lastne prostore za razvoj avtomobilov.

Prvi Cuprin namenski avtomobil bo športni crossover formentor, tudi na letošnjem avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkriti koncept tavascan bi lahko bil blizu potrditve serijske proizvodnje.

Pri Seatu si odkrito želijo, da se modeli med Seatom in Cupro (kot primer atece z naše testa) ne bi podvajali. Izjema bo bržkone novi leon, ki bo dobil tudi Cuprino izvedbo.

In še o pogonih; za poslovno uspešnost znamke ne bodo imeli le 300-"konjskih" bencinskih motorjev. V načrtu so predvsem priključno-hibridni pogoni in morda tudi povsem električni modeli. Tak je bil navsezadnje v Frankfurtu tudi omenjeni tavascan.

Pri Seatu poudarjajo, da ni bistvo ne sme biti v lovu premijskega statusa, temveč posebnosti, izstopanja in rahle ekskluzivnosti.

Foto: Sven Godler Majerle

Foto: Sven Godler Majerle

Foto: Sven Godler Majerle

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman