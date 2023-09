Nemški in ne kitajski: SUV in zaslon za osem tisočakov #foto

Mercedes-Benzov športni terenec ne prepriča le z elegantno zunanjostjo in z zasloni polno notranjostjo, temveč tudi dosegom in stabilnim polnjenjem. Luksuz na štirih kolesih pa ima svojo ceno – testni EQE je stal 142 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Mercedes-Benz je že na znani zasnovi EQ izdelal SUV-jevsko izvedbo odlično sprejetega limuzinskega EQE, ki danes prav gotovo sodi med najboljše električne limuzine premijskega razreda. Športni terenec z veliko baterijo prinaša tudi okrog 450 kilometrov realnega dosega in udobno vozno izkušnjo. Polnjenje na testu ni postreglo z visoko konično močjo, zato pa je bilo zelo stabilno in je ponudilo najvišjo moč šele ob polovično napolnjeni bateriji. To bo olajšalo polnjenje velike baterije med potovanjem. Zahvaljujoč več kot tri metra dolgemu medosju je zelo prostoren in tudi udoben. Le seznam doplačljivih elementov je kar dolg.

Palec gor: elegantna oblika, kakovost izdelave, doseg avtomobila, 22-kilovatni polnilec AC, ravna krivulja polnjenja

Palec dol: konična moč polnjenja, mehkejša vožnja, visoka cena

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ni predelava, temveč namenski električni SUV

Konkurenca med premijskimi električnimi športnimi terenci postaja vse ostrejša. Audijev Q8 e-tron je občutiti kot klasičen avtomobil, BMW je že lani prepričal z veliko drznejšo zasnovo iX, kmalu na ceste prihaja tudi Volvov EX90. Mercedes-Benzova družina avtomobilov EQ ni več najnovejša in tudi EQE SUV zato prinaša pričakovane elemente električnega športnega terenca. EQE SUV zatorej ni velika avtomobilska novost, za svoj krog kupcev pa bo Mercedes z njim ponudil nekoliko drugačno premijsko izkušnjo limuzinskega EQE.

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je dolg 4,87 metra, opaziti je kratke previse in zato kar tri metre (3.030 mm) medosne razdalje. Zunanjost je minimalistična in tudi elegantna, kolikor je športni terenec kajpak sploh lahko eleganten. Tudi kljuke v vratih so potopne in se pokažejo, ko se voznik s ključem v žepih približa avtomobilu.

Notranjost je predvsem zadaj zelo prostorna, saj gre za pravi električni avtomobil z namenske platforme. Dno je zato ravno, zadnji sedeži pa so postavljeni tako, da se kljub višjemu položaju vozila sedi dokaj limuzinsko. V voznikovem prostoru izstopata dva velika zaslona na dotik, tako osrednji sredinski kot dodatni pred sovoznikom. Vtis je moderen in digitaliziran, kljub temu pa je uporabnost predvsem sovoznikovega zaslona dokaj omejena. Vmesnik omogoča tudi kratkočasenje s preprostejšimi igricami. Tako imenovani hyperscreen je seveda doplačljiv in stane kar osem tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kaj bi na tak električni SUV rekli Kitajci?

Da bi tak športni terenec lažje nagovarjal mlajšo oziroma novo generacijo kupcev, bi moral bržkone ponujati še kaj več. Mercedes-Benz najbolj skrbi tržni delež med električnimi vozilI na Kitajskem, kar velja tudi za druge nemške proizvajalce. Na tako vpadljiv digitalni zaslon bodo v prihodnje sodili tudi pretočni video in zahtevnejše igre, pa tudi prepričljivejše glasovno upravljanje vozila. Izjemno majhni in nerodni gumbi na volanskem obroču prav gotovo spadajo med bolj moteče elemente med najnovejšimi Mercedesovimi avtomobili.

Doseg krepko čez 400 kilometrov, priporočamo doplačilo za 22-kilovatni polnilec AC

Baterija ima uporabno kapaciteto 90 kilovatnih ur (kWh). Glede na povprečno porabo dobrih 20 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov je doseg vsaj med 400 in 450 kilometrov realen. Koliko kilometrov bo vsak z njim prevozil, bo odvisno tudi od načina vožnje. Vsekakor je smiselno pri tako veliki bateriji opravljati sprotna polnjenja.

Pri tem zagotovo hvalimo 22-kilovatni polnilec za izmenični tok AC (doplačilo 1.120 evrov), kar omogoči polni izkoristek klasičnih javnih polnilnic. Na hitrih polnilnicah se EQE SUV ne uvršča med tiste z najvišjo konično močjo polnjenja, toda izkoristek polnjenja na najzmogljivejših polnilnicah je časovno kljub temu dober.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Moč polnjenja prek enosmernega toka DC ni narasla čez 126 kilovatov. To ni veliko, a takšno moč polnjenja je EQE ponujal pri 60 odstotkih energije v bateriji. Vse od 20 do 60 odstotkov se je moč gibala okrog 120 kilovatov. Šele pri 70-odstotno napolnjeni bateriji je moč padla pod sto kilovatov. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov je trajalo 32 minut. Krivulja polnjenja je bila torej zelo ravna, v tem času pa je šlo v baterijo skoraj 59 kilovatnih ur elektrike. Polnjenje od 20 do 60 odstotkov bi trajalo 20 minut. Pri limuzinskem EQE so bile moči polnjenja višje, kar pa je morda posledica boljše "dnevne forme" sicer iste ultra zmogljive polnilnice.

Sistemska moč v takem avtomobilu znaša 300 kilovatov oziroma 408 "konjev". To je kljub masi 2,5 tone dovolj za zelo spodobne pospeške in prožnost sicer zelo velikega avtomobila. Do sto kilometrov na uro pospeši v slabih petih sekundah, najvišja hitrost znaša 210 kilometrov na uro. Če se boste tako hitro vozili po nemški avtocesti, bo tudi 400-kilometrski doseg hitro splahnel.

Prej ležerno udoben kot dinamičen

Vsa masa se nekoliko pozna le pri voznih lastnostih, saj je kljub zračnemu vzmetenju kar nekaj vzdolžnega zibanja. EQE SUV je zaradi svoje velikosti namenjen predvsem nekoliko bolj ležerni vožnji čez ovinke in ga za resnično dinamičnega ne moremo označiti. Udobje pa je pričakovano na zelo visoki ravni. Mnogo elementov pa je treba doplačati in zato je imel testni EQE SUV za 30 tisoč evrov dodatne opreme.

Osnovna cena EQE SUV je 105 tisoč evrov, testni EQE SUV 500 4matic pa je stal 142 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič