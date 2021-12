Luksuz največjega mercedesa, za pol cene #video

Mercedesov razred C ima posebno mesto v avtomobilskem svetu. Njegov vpliv v zadnjih štirih desetletjih ni zanemarljiv, zdaj pa želi nadaljevati svoje poslanstvo. V resnici ne moremo spregledati njegovega tehnološkega napredka, saj C zdaj prinaša tehnološko superioren paket tudi v bolj dosegljive cenovne sfere. Še vedno ne gre za paket, namenjen vsakomur, a tisti direktor, ki si ga bo zaželel, bo dobil celovit paket − v določeni meri tako lepo zaokrožen, da mu le redkokateri tekmec lahko pride blizu.

Na prvi pogled res ne deluje povsem nov, kar je morda do neke mere tudi največja zamera Mercedesovi oblikovni ekipi pod vodstvom Roberta Lešnika. Vsekakor je postal bolj eleganten, lahko bi rekli tudi "šik", a razlike med predhodnikom so bolj evolucijske. Ga pa je nemogoče povezati s četrto generacijo ob pogledu na notranjost. Tam je C postal digitalni multipraktik.



Čeprav nam upravljanje praktično vseh funkcij prek zaslona na dotik ni všeč in smo že večkrat izrazili skrb zaradi takšnega načina upravljanja najpomembnejših avtomobilskih funkcij, moramo priznati, da je zaradi odličnega zaslona to početje tukaj manj nevarno. Zaslon na dotik je res velik, pregleden in tudi odziven. Sami bi še vedno raje upravljali temperaturo klimatske naprave prek vrtljivega fizičnega stikala, a očitno so naše pripombe pri večini proizvajalcev naletele na gluha ušesa.



V motorni paleti ni več šestvaljnih motorjev. Prav vsi so štirivaljni in podprti z 48-voltno električno napeljavo. Vozili smo najmočnejšega dizla, ki navduši s prožnostjo, navorom in navsezadnje tudi s porabo goriva.



Sedenje je nizko, lahko bi rekli tudi športno, a C je še vedno predvsem udobna limuzina. Zaradi dodatnih centimetrov je bolj prostorna zadaj, tudi pri prtljažnem prostoru je odprtina prijetno večja.



Če je bil včasih C vstopni mercedes, zdaj že kar nekaj let ni tako. Poleg limuzinskega A je v ponudbi še CLA. To se kaže tudi pri cenovni naravnanosti. Če je bil C nekoč bolj dosegljiv širšemu krogu kupcev, je zdaj zaradi pomika navzgor po lestvici postal dražji, a še vedno pravzaprav predstavlja vstop v svet direktorskih limuzin.

Motor: dvolitrski dizelski motor s 195 kW



Poraba: 5,4 l/100km



Cena: 75.361 EUR

Ko smo na začetku septembra v središču Ljubljane občudovali Mercedesov velo, prvi avtomobil, ki je zapeljal v Ljubljano, smo tam pokramljali tudi z Robertom Lešnikom. Čeprav ni bilo parkiranega novega C-ja, se je dodobra razgovoril o njegovi viziji oblikovanja avtomobilov. Nemci že kar nekaj let sledijo njegovi oblikovni smeri, a je novi C postal nadgradnja njegove vizije. Z razvojem tehnologij so sprednji žarometi postali tanjši, prvič pri C-ju so zadaj nameščeni deljeni žarometi (zaradi katerih so lahko povečali prtljažno odprtino), aerodinamično učinkovitost izboljšujejo mali in neopazni detajli, medtem ko pa kratki previsi povečujejo uporabnost. Na koncu je vse podrejeno minimalizmu, zaobljenim oblikam in čim manjšemu količniku zračnega upora. Sami bi si želeli večjo raznolikost v primerjavi s predhodnikom in navsezadnje tudi med samimi modeli znotraj znamke, a po drugi strani lahko predvidevamo, da so pri Mercedesu naredili domačo nalogo in da si to navsezadnje želijo tudi kupci. Kljub manjšim spremembam smo bili presenečeni nad odzivom nekaterih mimoidočih, legendarni C ima res posebno mesto v svetu avtomobilizma.

Šestvaljnika nismo pogrešali

Mercedesova napoved ob februarskem razkritju, da se iz vseh kombinacij umika šestvaljni motor, ja tudi pri AMG ga ne bo, je dodobra razburkala najbolj zveste privržence. Tako bo izbira motorja omejena na bencin, dizel ali priključni hibrid. Pri dizlu sta ta trenutek na voljo dva motorja, oba prisilno polnjena, oba štirivaljna in oba z 48-voltno tehnologijo. Z drugimi besedami to pomeni, da so blagohibridni, motor OM 654 M pa ima 195 kilovatov.

Pri C-ju je dizel še vedno kralj, vsekakor pa je C300 d na vrhu tega kraljestva. Čeprav je brez dveh valjev, mu tega niti ne zamerimo. Pri Mercedesu so šli v korak s časom in zaradi ekonomske računice, predvsem zaradi emisij, izbrali le štirivaljnike. Tako motor v praksi res nima prepoznavnega zvoka šestvaljnika, a po drugi strani tega niti ne potrebuje. Je dovolj miren in tih, da ne zmoti udobja vožnje. S 550 njutonmetri pa sila elastičen in vsestransko uporaben. Skoči hitro in tako tudi pospešuje do avtocestnih hitrosti. Kot vse motorne opcije je tudi C300 d opremljen z 9-stopenjsko avtomatiko. Nismo pričakovali težav in seveda jih tudi ni bilo. Gre za dobro usklajen par, kjer sta v ospredju predvsem udobje in uporabnost.

C je klasična limuzina, ki potrebuje nekaj časa, da omreži voznika. Predvsem zaradi številnih funkcij je navajanje nekoliko daljše, a z udobjem, digitalno pametjo in vrhunskim motorjem se hitro zasidra v voznikovo srce. Foto: Gašper Pirman

Rokavica je vržena

Nova zgodba se piše v notranjosti. Ta je povsem drugačna, kar smo videli do zdaj v tem segmentu, a se ji trenutno tudi ne more nihče v segmentu približati. Dizajn, upravljanje z gestami in raven udobja so na ravni, primerni za ta segment. Kot smo omenili že v uvodu, imamo vedno rajši fizična stikala, a če že mora iti vse na zaslon na dotik, je ta način edini pravi. Tudi najbolj zagrizene puriste bo zaslon z velikostjo 30,2 centimetra očaral, med uporabo pa tudi prepričal, da se je po Tesli še nekdo pravilno lotil celotne zadeve.

Kot v razredih E in S ima tudi C nov volan, s tipkami, občutljivimi na dotik. Tako kot prej smo imeli tudi tukaj nekaj težav s privajanjem na ta Foto: Gašper Pirman stikala, velikokrat so bila premalo odzivna ali pa smo bili preveč agresivni in smo se po meniju premikali prehitro. Torej, potrebnega je nekaj privajanja. Hvalimo pa debel volan. Ta je boljši za vsakodnevno rokovanje, njegova debelina pa je povezana s senzorji, vgrajenimi po usnje. Tako med vožnjo ni treba premikati volana, saj avto prepozna, kdaj so roke na volanu. Palec gor!

Tako dobrih kamer še nismo zasledili

Razred C je v dolžino zrasel za 6,5 centimetra in je centimeter širši kot predhodnik. Tako je spredaj kot tudi zadaj več prostora za ramena in komolce. Zaradi 25 milimetrov daljše medosne razdalje so potniki zadaj pridobili še nekaj milimetrov za kolena. Prostora je dovolj za normalno vožnjo štirih potnikov na daljše razdalje, a dejstvo je, da C še vedno ne "razmetava" z viškom prostora. Praktičnost pri limuzini ostaja nespremenjena, saj je prtljažni prostor s 455 litri enako velik.

Razvaja pa s svojimi varnostnimi sistemi. Seznam serijskih je kar zajeten in C tudi v osnovni opremi avantgarde že ponuja kar nekaj varnostnih pomočnikov. Serijsko je opremljen tudi z zadnjo kamero. Na seznamu doplačil je sprednja kamera ali 360-stopinjski pogled. Testni C je bil opremljen le z zadnjo kamero, a kakovost slike je najboljša v razredu. Ne le v razredu, tudi dražji tekmeci ne morejo ponuditi tako kakovostne slike. Ponoči je pogled, ki ga kamera nudi, izreden, nekateri kljub podobni nakupni ceni ponujajo tako lepo sliko podnevi in ne ponoči.

Športno nizek, a predvsem udoben potovalnik

C ostaja limuzina v pravem pomenu besede. Nizka, predvsem pa udobna. Zaradi odlične zvočne zatesnjenosti in prilagodljivih blažilnikov (zračnega vzmetenja ni mogoče naročiti) vožnja po avtocesti voznika res ne obremeni. Škoda, da ni mogoče naročiti zračnega vzmetenja, a očitno mora ostati meja med njim in večjim E-jem. Avtocestni kilometri kljub temu padajo kot za stavo, sami bi izbrali še pametni tempomat, ki dodatno olajša avtocestno vožnjo (paket asistenčnih sistemov v vrednosti 3.300 evrov).

Je pa bil naš testni C opremljen še s panoramsko streho v vrednosti dva tisoč evrov, z digitalnimi žarometi (1.500 evrov), s paketom opreme advance (1.066 evrov) in paketom AMG (notranji 600 evrov, zunanji 2.300 evrov). Pohvaliti moramo še digitalne žaromete, ki bi jih vedno dodali ob nakupu novega C-ja. Njihovo delovanje je res osupljivo, sledenje vozilom brez napak in noč se dobesedno lahko spremenita v dan.

tehnični podatki Mercedes-Benz C300 d vrsta motorja štirivaljni turbodizelski delovna prostornina (cm3) 1.993 moč v kW (KM) pri vrt./min. 195 (265) pri 4.200 navor v Nm pri vrt. min. 550 pri 1.800-2.200 menjalnik 9-stopenjski samodejni pogon zadaj mere (dolžina x širina x višina) v mm 4751 x 1.820 x 1.405 medosna razdalja v mm 2.865 prtljažnik v l 455 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.775 (605) največja hitrost v km/h 250 pospešek do 100 km/h v sekundah 5,7 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,0 poraba na testu v L/100 km 5,7 cena osnovnega modela v EUR 45.900 cena testnega vozila v EUR 56.900 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 75.361

