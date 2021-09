Foto zgodba: v Ljubljani navdušil Mercedesov 125-letnik

Mercedes-Benz velo je naslednik legendarnega trikolesnika, ki ga je kot prva preizkusila Benzova žena in mu po vožnji svetovala kaj V čast 15-letnici Merceeds-Benz kluba Slovenija je imel razstavo v mestni hiši tudi Georg Gedl, ki ekskluzivno za Siol.net riše ilustracije številnih avtomobilskih klasik. Foto: Gašper Pirman naj pri naslednjemu avtomobilu popravi. Tako je leta 1894 Benz naredil model velociped (kratko velo), ki se je v kasnejši verziji iz leta 1898 imenoval dodatno še comfortable. Model velo je Benz javnosti prvič pokazal v živo na svetovni razstavi 1893 v Chicagu. Z njim je Benz želel izdelati cenovno dostopnejše in po teži lahkotnejše vozilo, osnovna cena 2.000 takratnih mark pa vseeno ni bila ravno za vsak žep. Avto je imel najvišjo hitrost med 20 in 30 kilometri na uro, imelo je 2 kilovata in motor s prostornino 1.045 kubičnih centimetrov. Povprečna poraba goriva, kljub majhni moči, ni bila majhna in se giblje okoli 14 litrov na 100 prevoženih kilometrov.

Velo kot prvi avtomobil v Ljubljani

Benz velo comfortable, s katerim se je pripeljal baron Anton Codelli, je v Ljubljani vzbudil kar precej zanimanja, a ne dovolj, da bi si v časopisih prislužil več kot samo kratko omembo. O tem prelomnem dogodku sta 16. novembra 1898 pisala oba vodilna ljubljanska časopisa s konca devetnajstega stoletja – Slovenski narod in Laibacher Zeitung. Skoraj 125 let kasneje je velo zopet zapeljal v Ljubljano in pred mestno hišo presenetljivo hitro vozil ljubitelje in mlajše navdušence. Njegov lastnik Cristoph Schmidt je prepričan, da tudi tako star avtomobil ne sodi v muzej, temveč se je potrebno z njim redno voziti.

Foto: Gašper Pirman

