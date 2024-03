"Koliko pravite, da stane?" Mnogi niso mogli verjeti asu s Kitajske. #foto

Kitajski avtomobili med mimoidočimi pozornost pritegnejo z novimi logotipi in imeni znamk, Geelyjev prvi as iz rokava v Sloveniji pa je še bolj pritegnil s svojo ceno. Cena dobrih 32 tisoč evrov za odlično opremljen 4,5-metrski športni terenec je zavidljiva.

Logotip znamke, ki je na cestah v Sloveniji prisotna od lanske jeseni. Foto: Gregor Pavšič Geely sodi med novejša imena na evropskem avtomobilskem trgu, ki pa ima na Kitajskem že dolgo tradicijo in sodi med njihove največje proizvajalce avtomobilov. Geely je velika poslovna organizacija, ki je lastnik evropskega Volva in je že zato ob prihodu v Evropo v drugačnem položaju kot mnoga kitajska mlada zagonska avtomobilska podjetja. Športni terenec atlas pro se izkaže z moderno obliko, prostornostjo, opremo in vozno izkušnjo, tudi bolj ali manj resne težave z infozabavnim vmesnikom pa rešuje z atraktivno ceno. Polno opremljen športni terenec namreč ne bo stal več kot 32 tisoč evrov.

Palec gor: oblika, prostornost, uporabnost, cena

Palec dol: zastarel infotelematski vmesnik, dokaj glasen bencinski trivaljnik

Atlas pro je dolg 4,5 metra, oblikovan pa je bolj evropsko kot azijsko. Foto: Gregor Pavšič

Geely ni novodobno kitajsko ime, saj avtomobile izdelujejo že od leta 1997. Foto: Gregor Pavšič

Oblikovno tale športni terenec, ki sodi med najbolj sveže na slovenskem trgu, na cesti ne izstopa pretirano. Čeprav je kitajskega porekla, so ga tam zasnovali, od tam prihajajo lastniki in so ga tam tudi izdelali, je na cesti videti povsem evropsko. To je atlas pro, prvi model znamke Geely v Sloveniji.

Moderno je zaobljen in izdelan za tisti razred, kjer je tak športni terenec kot nalašč za prvi domači avtomobil. Ker je osnova dejansko Volvova, čigar lastnik je Geely že od leta 2010, se zdijo tudi pomisleki v kitajsko avtomobilsko tehniko neutemeljeni.

Eno od pozitivnih presenečenj je učinkovit pregled okolice avtomobila prek uporabe kamer. Foto: Gregor Pavšič

Začeti je treba pri ceni, ki je prav gotovo Geelyjev odkriti adut. Pravi as iz rokava. Takšne so bile tudi reakcije mimoidočih, ki so atlas pro opazili in jih je zanimal izvor logotipa znamke Geely, ki v Evropi in Sloveniji kajpak še nima širše prepoznavnosti. Marsikdo je kar z nejevero prejel podatek, da tale športni terenec z vso vključujočo opremo stane manj kot 33 tisoč evrov. To je seveda mamljiv znesek, za avtomobil, ki meri 4,7 metra in ki zlahka sprejme pet potnikov in tudi solidno veliko prtljage. Prtljažnik je sicer spodobno, a nekako vendarle povprečno velik (378 litrov).

Atlas pro je v Sloveniji na voljo z dvema paketoma opreme, ki se razlikujeta za štiri tisoč evrov. Osnovni paket prihaja v kombinaciji s klasičnim bencinskim motorjem in ima le dvokolesni pogon. Dodatni paket, ki je bil tudi na testnem avtomobilu, prinaša kar nekaj dodatne opreme in doplačilo se zdi smiselno. Doplačil pri izbiri avtomobila ne bo, izjema je le 500 evrov za katerokoli barvo, ki ni bela. Omeniti velja, da gre za trenutni cenik in da ta velja za avtomobile iz zaloge.

Notranjost ni prav nič cenena, temveč kakovostna in tudi položaj za volanom je zelo všečen. Foto: Gregor Pavšič

Sredinska konzola je dvignjena, pod njo je tudi odlagalna površina z brezžičnim polnjenjem za telefon. Vrtljiv gumb omogoča izbiro načina voznega programa, ki je del višje opreme. Foto: Gregor Pavšič

Podjetje Geely je ustanovil podjetnik Li Shufu. Avtomobile so začeli izdelovati leta 1997 in zato to ni eden izmed novincev iz vala novodobnih kitajskih avtomobilskih znamk. Geely je kot prva kitajska skupina presegla prodajo 10 milijonov avtomobilov. Pod lastništvo Geelyja sodi Volvo, ob tem pa tudi Lotus, Zeekr, LynkCo, prav tako so pomemben lastnik Aston Martina. Lani so prodali 1,68 milijona avtomobilov, kar je bilo 18 odstotkov več kot predlani. Tretjino te prodaje so predstavljali priključni hibridi in povsem električni avtomobili. Letos želijo doseči prodajo 1,9 milijona vozil in le še tretjinski del avtomobilov s klasičnimi motorji.

Pokrov motorja stoji samostojno, 1,5-litrski turbo trivaljni motor pa je povsem zakrit s plastiko. Foto: Gregor Pavšič

Atlas pro je mehki hibrid, gre za torej najosnovnejšo stopnjo elektrifikacije pogonov. Osnovni del pogona je Volvov bencinski trivaljnik, ki je med vožnjo nekoliko glasnejši, kot smo navajeni od podobnih izdelkov, a dejansko ne gre za pretirano moteč dejavnik. Enako bi lahko rekli tudi za rahlo slabšo zvočno zatesnjenost potniškega prostora. Kajti atlas pro se prekomerno oddolži pri udobju za volanom, celotnemu položaju sedenja, bogatim naborom opreme in na splošno brezskrbni vsakodnevni vožnji. S svojo velikostjo in udobjem je prav gotovo primer učinkovitega družinskega avtomobila za zmerno ceno.

Ker gre za bencinski in torej ne dizelski motor, poraba ne bo skrajno nizka. Z nekaj pazljivosti se je gibala med osem in devet litrov, z nekaj več pritiskanja na stopalko za plin se je približala desetim litrom na sto prevoženih kilometrov.

Avtomobil je na voljo z dvema paketoma opreme, med katerima je štiri tisoč evrov razlike. Foto: Gregor Pavšič

Zelo zgledna je prostornost tudi na zadnjih sedežih. Foto: Gregor Pavšič

Prostora pred koleni bo zadaj zanesljivo dovolj. Foto: Gregor Pavšič

Pravzaprav edino pravo šibko točko je atlas pro pokazal pri infotelematskem vmesniku. Tu se Geely vsaj v tem primeru najbolj oddaljuje od Volva, ki na tem področju že uporablja najnaprednejše Googlove vmesnike. Pri atlasu pro ni neposrednega vmesnika Car Play in Android Auto, prav tako ne sistema RDS za prepoznavo radijskih postaj. Prav bo prišlo, če boste poznali natančno frekvenco vaše najbolj priljubljene radijske postaje.

Rešitev sicer obstaja prek dodatne aplikacije, ki pa deluje le v povezavi s kablom in še ni povsem na ravni sistemov Car Play in Android Auto – oba sta vsaj v Evropi že postala standard pri preslikavi vsebine z mobilnih telefonov na avtomobilske vmesnike.

Vmesnik je sicer logično postavljen in uporaba je pregledna.

Seveda, nič zares strašnega za tiste, ki jim moderne digitalne tehnologije v avtomobilu ne pomenijo veliko. Tudi brez aplikacije zvočna povezava prek bluetootha deluje dobro, le pri prostoročnem telefoniranju se je nadpovprečno število sogovornikov na drugi strani pritožilo nad kakovostjo zvoka.

Pohvale za skoraj povsem ravno dno pri nogah potnikov zadaj. Foto: Gregor Pavšič

Če atlas pro že nima vgrajene navigacije, pa ima kar nekaj zanimivih podrobnosti. Med te lahko štejemo ravno dno pred zadnjimi sedeži, podobno kot pri električnih avtomobilih, pokrov motorja stoji samostojno (uporabno pozimi, ko pogosteje dolivamo tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla), zelo dobra je podpora 360-stopinjskega pogleda okrog vozila z uporabo nameščenih kamer. Ta rešitev pride prav v mestu, ob parkiranju na ožjih mestih in morda tudi ob blagi terenski vožnji. Pogon je namreč štirikolesni, seveda pa je atlas pro prej mestni kot čisto pravi športni terenec. Tudi založenost z večino varnostnimi sistemi je dobra in zanimivo bo videti prvi varnostni test Euro NCAP.

Geely si mora še ustvariti zaupanje

Geely je s svojo znamko v Sloveniji prisoten od lanskega oktobra. Zaradi kitajskega porekla bo skrb za znamko dolgoročno med ključnimi nalogami trgovcev, ki bo morala iti z roko v roki s prepričljivo ceno in tudi vozno izkušnjo avtomobila. Treba bo zgraditi zaupanje strank in zdaj podatek, da vozilu pripada štiriletna garancija. Prav tako bo čas pokazal na obstojnost in vzdržljivost avtomobilov. Geely se je uspel v Sloveniji že prebiti med najboljših trideset avtomobilskih znamk, atlas pro pa je šele začetek. Že v nekaj mesecih se mu pridruži še manjši model coolray, nato pa sledijo še dodatna vozila.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič