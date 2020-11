Kako je voziti male SUV? Ti se izkažejo najbolje.

Vozne lastnosti so pomemben del avtomobila, saj ne vpliva le na počutje med vožnjo, ampak so tudi pomemben dejavnik varnosti.

Vozne lastnosti so pomemben del avtomobila, saj ne vpliva le na počutje med vožnjo, ampak so tudi pomemben dejavnik varnosti. Foto: PRIMA

Čeprav gre za avtomobile iz istega segmenta, ki so si po velikosti podobni, razen vitare so imeli vsi pogon na sprednji kolesni par in vse je poganjal prostorninsko manjši bencinski motor, so razlike v voznih lastnostih med modeli zelo raznolike. Pri nekaterih je pomembno udobje, zato so bili slabši med vijuganjem na poligonu, pri drugih je pomembno, da so med zavoji zabavni, a zato morda trši pri vsakodnevni uporabi.

Zmagovalec je lahko le eden, a vsak ima v rokavu svojega aduta

Temeljito in v skoraj 60 kategorijah smo primerjali deset kompaktnih križancev in športnih terencev. Na vrhu so bili po preštetih ocenah iz vseh kategorij škoda kamiq, peugeot 2008 in volkswagen t-cross. A vsak izmed desetih testiranih avtov je imel svoj pristop k temu, kako očarati kupce, svoje dobre lastnosti in prednosti.

Vozniška dinamika ima pomembno besedo pri varnosti na cesti, vozne lastnosti pa so pomemben dejavnik pri marsikaterem kupcu. Po vozniški dinamiki in asistenčnih sistemih je izstopal ford puma. Pravzaprav so Fordovi inženirji kot že mnogokrat prej ubrali pravo pot in pumi namenili zdravo mero udobja in dinamike.

Vitara edina s štirikolesnim pogonom

Iz povprečja je v najbolj izstopal model suzuki vitara. Edini je bil opremljen s štirikolesnim pogonom (tudi edini, ki to možnost sploh ponuja med testiranimi avti) in poleg pume tudi edini z bencinskim motorjem s tehnologijo blagega hibrida. Štirikolesni pogon ima pomembno vlogo pri voznih lastnostih, predvsem pa je rešilna bilka v ekstremnih pogojih, še posebej, če je zmožen takšen pogon prilagajati navor glede na potrebe in ga pošiljati na natanko določeno kolo.

Med desetimi križanci iz segmenta B je bil na poligonu daleč najbolj suveren ford puma. Foto: PRIMA

Francozi udobni, hitrega vijuganja ne marajo

Po drugi strani C3 aircross, captur in crossland X stavijo predvsem na vsakodnevno udobje. Še posebej je s svojim mehkim vzmetenjem tukaj prednjačil C3 aircross, ki je daleč najbolj udoben med vsemi. Po drugi strani se ni z odliko predstavil med vijuganjem, tudi preostala omenjena tekmeca sta bila med vijuganjem sila povprečna. Vsekakor je ta trio namenjen vozniško nezahtevnim kupcem, ki večino časa vozijo v mestu in vsakega zavoja ne bodo izkoristili za dinamično vožnjo.

Volkswagnov trojček v zlati sredini

Nič novega, bi lahko rekli, Volkswagen tako kot pri drugih ocenjevalnih kategorijah vedno pripravi dober celostni paket, ki pa nikjer bistveno ne izstopa. Niti pri voznih lastnostih modeli niso bistveno izstopali, še najbolje se je odrezala arona, a velikih zamer nismo imeli niti proti kamiqu ali t-crossu.

Mogoče smo nekoliko več pričakovali od capturja, ki je bil eden od bolj udobnih na cesti in se je prav dobro spopadal tudi s hitrimi zavoji. Nekoliko oteženi pogoji na poligonu pa so bili za udobno nastavljeno vzmetenje nekoliko preveč. Kaj pa drugouvrščeni 2008? Pravzaprav se je na poligonu odrezal bistveno bolje kot marsikateri avto, na cesti je prav tako udoben in nenaporen za vožnjo, hitro pa smo se navadili tudi na majhen volanski obroč.