Kaj druži Hondina križanca in kakšne so razlike?

Novi Hondin kompaktni SUV in šesta generacija največjega hišnega SUV sta prišla v Slovenijo v razmaku enega tedna. Vozili, ki imata enaka hibridna sistema, smo vozili zaporedoma, zato poročilo o preizkusu obeh združujemo. Med osnovnimi tehničnimi podatki so trije povsem enaki za oba modela. To so delovna prostornina atmosferskega bencinskega motorja 1.993 kubičnih centimetrov, največja moč elektromotorja 135 kilovatov in 2,4 zavrtljaja volana "lock to lock".

ZR-V CR-V razlika največja hitrost v km/h 173 187 14 km/h pospešek do 100 km/h v s 8.0 9.4 1,4 s poraba WLTP v l/100 km 5.8 6.6 0,8 l/100 km osnovni volumen prtljažnika v l 390 596 206 l povečan volumen prtljažnika v l 1322 1651 329 l masa vozila v kg 1639 1806 167 kg nosilnost v kg 516 544 28 kg

ZR-V CR-V razlika moč motorja v kW (KM)/vrt. 105 (143)/6.000 109 (148)/6.200 4 navor motorja v Nm/vrt. 186/4.500 189/4.000 3 navor elektromotorja v Nm 315 335 20 kapaciteta baterije v kWh 1.05 1.06 0.01 dolžina/širina/višina v mm 4.568/1.898/1.620 4.706/1.942/1.684 138/44/64 medosna razdalja v mm 2.675 2.701 26 oddaljenost od tal v mm 180 200 20 krog obračanja v m 11.3 11.4 0.1

Palec gor: Potovalni računalnik na obeh osrednjih zaslonih prikazuje zgodovino porabe po zadnjih treh ponastavitvah, posebej za trip A in B, poleg tega pa še po vsakem zagonu motorja. Grafičnemu prikazu izbrane razdalje, s katero tempomat sledi vozilu spredaj, so dodana pojasnila za following interval, in sicer extra long, long, middle in short. Avtomobilček sredi instrumentne plošče prikazuje lego, približevanje vozilu, silhuete vozil, ki vozijo mimo, in lastne zavorne luči s smernima utripalkama.

Palec dol: Med vožnjo obeh Hondinih modelov se nismo sprijaznili z načinom izbire položajev D in R avtomatskega menjalnika. D je treba pritisniti navpično, ločeno stikalo R (vmes je še N) pa je treba potegniti vodoravno nazaj. Lastnik se sicer navadi …

CR-V 49.890 evrov, ZR-V pa 42.340 evrov

Cena srednje stopnje opreme elegance tech honde CR-V vključuje pogon 4WD (2.400 evrov) in biserno barvo (700 evrov). Najvišja stopnja advance honde ZR-V vključuje tudi biserno barvo (650 evrov), akcijsko pa je zmanjšana za štiri tisoč evrov. Vozili pokrivata pomični stekleni ostrešji, postavljeni sta na 18-palčnih litih platiščih z gumami 235/60 (CR-V) in 225/55 (ZR-V).

Vse razen biserne barve je serijsko

Preostala oprema je serijska in vključuje režime vožnje z nadzorom spusta, ogrevan volanski obroč, sisteme Honda sensing, 10,2-palčni voznikov zaslon in devetpalčni osrednji zaslon na dotik, navigacijski sistem, usnjeno oblazinjenje, električni pomik ogrevanih sprednjih sedežev, LED-žarometa s podporo dolgih luči …

V bolje opremljeno hondo ZR-V je vgrajena oprema, kot so na primer head-up prikazovalnik, osvetljevanje ovinkov, spomin za nastavitev sprednjih sedežev, ogrevanje sedežev zadaj, aluminijaste stopalke, ozvočenje BOSE z 12 zvočniki …

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

ZR-V je dopolnilo z razlogom

Najprej je kot SUV vskočil med obstoječa HR-V in CR-V, nato pa dopolnil druščino ë:HEV. Da so ga ustvarili na osnovi civica 11. generacije, bi lahko uganil nekdo, ki bi si najprej ogledal notranjost. Našel bi enak volan, armaturno desko, most med sedežema … Zunaj, morda sta žarometa podobna, nista povezana z masko, ki je šestkotna in z obliko sploh ne izstopa. Če kaj sporoča, je bolje sesti za volan in preveriti, ali je to honda. Je.

V kabini C in Z se najbolj razlikujeta konzoli med sedežema

Na volanskem obroču gre za manj opazne podrobnosti, digitalna merilnika sta enaka, prav tako osrednja zaslona. Pod njima se prek celotne armaturne plošče razteza s satovjem prekrit pas, ki skriva zračnike.

Most med sedežema

Razgibana in v obliki mostu izdelana konzola med sedežema je bolj zanimiva v ZR-V. Obe nosita stikala P, R, N, D, drive mode, brake hold in nadzor spuščanja, polnilni mesti telefona, 12-voltna priključka in vhode USB. Ozek pas, ki preči armaturo, nam je bolj všeč v CR-V, čeprav je brez kroma, zračnike pa se upravlja s štirimi mini krmilnimi palicami.

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Na klopi zadaj in v prtljažniku je zmagovalec določen vnaprej

Za povrh se tudi drugi par vrat CR-V odpira z večjim kotom, menda kar 89 stopinj. Pa vendar tudi manjši in ožji ZR-V z lahkoto opravi test 4x190. Dvopodročna klimatska naprava pri obeh seže skozi dve reži tudi na zadnjo klop, okna se upravlja daljinsko. FOTKA VRAT IN DRUGE VRSTE CRV-9

Prefinjena notranjost

Notranjost s kakovostno in številčno opremo, izbranimi materiali in skrbno izdelavo je blizu ravni premijskih vozil. Mislimo na perforirano usnjeno oblazinjenje, mehke obloge vrat in vmesne konzole, stekleni pomični ostrešji, ambientalno osvetlitev, še posebej pri ZR-V, ki je opremljena s stopnjo višje. FOTKA DRUGE VRSTE ZRV-9

Bencinski motor kot generator polni baterijo, kolesa poganja elektrika

Obe hondi praviloma poganjata električna motorja, ki porabljata kilovate iz baterije kapacitete 1,05 oziroma 1,06 kilovatne ure (ZR-V oziroma CR-V). Bencinski motor kot generator večinoma polni baterijo, le pri veliki hitrosti neposredno poganja sprednji kolesi oziroma pri CR-V po potrebi vsa štiri. FOTKA MOTORJA NPR ZRV-12

Športni ZR-V ceni lepo urejene ceste …

Močan hibridni pogon in geni civica vračajo zaupanje tistim pravim hondašem, ki so nekdaj vihali nosove ob pojavu dizlov. ZR-V je na dobro uravnoteženem dvignjenem podvozju SUV podeželskih ovinkov, ki jih voznik kroti z odličnim položajem za neposrednim in ergonomsko oblikovanim volanom. FOTKA ZRV-3

… družinskemu CR-V je vseeno, kakšne so

Polne štiri centimetre širši in štirinajst daljši, torej precej prostornejši CR-V, je z novo generacijo družinsko še uporabnejši. Je udoben potovalnik za dolge poti po avtocestah in za izlete, na katerih lahko zapusti asfaltno površino. Dvignjen je dva decimetra od tal, po potrebi samodejno preklopi na 4WD in se varno spušča po strminah. FOTKA CRV NA ŠODRU CRV-1

Kokpit enega je enak drugemu

Oba sta ustvarjena ergonomsko in z mislijo na voznika. Stikala za ogrevanje volana na primer voznik ne išče na armaturni plošči, sploh pa se z obročem ne eksperimentira, ta je okrogel in prav nič sploščen. Stikala na obeh krakih so otipljiva in logično razporejena.

Osrednji zaslon je obdan s stikali, ikone na dotik so primerno velike. Okrogel gumb za volumen je dosegljiv za oba spredaj, enako večji trije za klimo. Vozna stikala na konzoli so pri CR-V združena na kup, pri ZRV pa nanizana v eni sami malo daljši vrsti. Namesto treh ločenih stikal pa bi rajši rokovali z enim samim pomičnim za R, N in D, tako kot pri konkurentih. FOTKA DETAJLA ZRV-8

Pri drive mode pa so znali

Econ, normal, sport in snow se lepo izbira s pomikom stikala naprej in nazaj. Izbrana stopnja rekuperacije med zmanjševanjem hitrosti (ročici minus in plus za volanom) deluje do pritiska na stopalko zavore. Torej se voznik sproti odloča o pomoči elektrike pri zaviranju glede na konkretno situacijo.

Večina vozil namreč ohranja vključeno stopnjo dodatnega zaviranja delovanja motorja. To nas je spomnilo na voznika električnega avta, ki je trdil, da praktično ne uporablja več zavore. Potem je na lepem opazil zarjavele zavorne diske. FOTKA DETAJLA CRV-8

Aktivni tempomat in zavorne luči

Pri obeh hondah ostane aktivni tempomat ves čas vključen in sledi prometu na izbrani razdalji in po ustavljanju samodejno speljuje. Med zmanjševanjem hitrosti se vklopijo zavorne luči, kar je prikazano tudi na ikoni avtomobila na instrumentni plošči. V referenčnem ovinku sta se hondi pri nastavljeni hitrosti 60 kilometrov na uro odzvali različno. CR-V je samodejno zmanjšal na 48, ZR-V pa je suvereno vztrajal in ni popustil niti za kilometer.

Nekaj ima CR-V, česar najbolje opremljeni ZR-V nima

Pa ne mislimo pogona 4WD, ki pripada samo bolj terenski hondi. Gre za kamero, ki na osrednji zaslon posreduje široko sliko področja za vozilom na desni strani, kadar so vključene desne smerne utripalke. Ta koristna naprava lahko reši kakšnega kolesarja, da se v križišču med desnim zavijanjem honde ne bo valjal po tleh. FOTKA ZASLONA CRV-13

Merilnik power-charge

Prikazovanje trenutne zmogljivosti pogonskega sistema v odstotkih morda ni tako natančno kot z merilnikom vrtljajev. V pomoč pa je vozniku, ker lahko neprekinjeno spremlja in uravnava obremenitev hibridnega pogona in s tem povezano porabo goriva. Na avtocesti se na primer pri hitrosti 120 kilometrov na uro obremenjenost ustali pod 30 odstotki, pri 130 pa nad 35.

Med lahkotnim potovanjem po odprtih cestah je power večinoma malo nad nič, pri čemer niha med deset in področjem v "minusu" (charge). Kadar je treba pohiteti, obremenitev znaša okoli 25 odstotkov, če je pospeševanje zmerno.

Kick down

Preverili smo tudi najmočnejše pospeševanje v načinu sport s "plinom do deske" (kick down). Honda zarohni, odstotki hitro dosežejo sto in tisti trenutek padejo na 75, nato znova narastejo, kot bi gledal pravi merilnik vrtljajev. Tako se ponavlja, vendar je honda že pri tretjem ciklu v prekršku.

Pri obeh hondah so power charge odstotki pregledno prikazani po 25 s kazalcem na širokem okroglem merilniku. Če je vozniku bolj všeč, lahko izbere pokončni stolpec, kar velja tudi za merilnik hitrosti. FOTKA CRV-8_1

Honde so za vožnjo

Za volanom smo se v obeh počutili odlično, sopotnica, ki se je včasih lovila za ročaj pod stropom, si je želela več bočne opore. Dobro preglednost smo opazili še posebej pri ZR-V, vendar ne vemo, zakaj, saj je nižji od CR-V. Morda zaradi ozkih stebričkov. Všeč pa nam je prikaz bočnega ozadja na desni pri vključenih smernih utripalkah, ki je vgrajen v CR-V.

Na papirju in v praksi je na cesti v prednosti honda ZR-V. Je lažja, bolj vodljiva in ustreza dinamičnim voznikom, ki v ovinkih ne popuščajo plina. Za izenačenje voznih lastnosti s civicem je le malo previsoka in pretežka. Vozne lastnosti in okretnost večjega CR-V sicer hvalimo, vendar ZR-V lahko vsaj primerjamo s civicom, CR-V pač ne. FOTKA ZRV-8_1

Katero hondo bi izbrali?

Podobno lahkotna odzivnost obeh hond je rezultat dveh ustvarjalcev navora: bencinskega iz atmosferskega dvolitrskega motorja in skoraj dvakrat večjega električnega. Voznik mora pravzaprav imeti enako dobre občutke, ko odpelje katerokoli od hond z enakima armaturama, drži v rokah enaka volana in je nameščen na podobnih sedežih.

Razliko je na urejeni suhi podlagi težko zaznati, čeprav je v prednosti 167 kilogramov lažji ZR-V. Na makadamu, mokrih ali zaradi česarkoli spolzkih cestah ali kjerkoli med vleko je zmagovalec CR-V. Tako bi moralo veljati tudi na prehitro odvoženih ovinkih. To je teorija, po tem, kar smo preizkusili, pa trdimo, da smo enako uživali med vožnjami obeh hond. FOTKA CRV KJERKOLI NPR CRV-4

Poraba goriva: CR-V 6,1 litra, ZR-V 5,8 litra

To so podatki, pridobljeni po točenju goriva. Za primerjavo smo s hondama prevozili isto 113 kilometrov dolgo razdaljo s tempomatom na 132 kilometrov na uro (dejanska hitrost 130 kilometrov na uro). S CR-V smo vozili s povprečno hitrostjo 115 kilometrov na uro in namerili porabo 7,1. ZR-V je pri povprečju 118 kilometrov na uro porabil 7,0.

Med vožnjami na podeželju je CR-V porabil 5,5, v mestu pa 4,2. Z manjšo porabo je vozil ZR-V, in sicer 5,2 na odprtih cestah, v mestu pa 4,0. Nenavadno nizka poraba po točenju CR-V 6,14, krepko pod WLTP (6,6), je posledica mestne in podeželske uporabe vozila z majhnim deležem avtocestnih voženj, zato pa z večjim deležem EV.