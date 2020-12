Hibridni clio je posebnež, ki na prvih kilometrih vožnje ustvarja oblaček z vprašajem nad voznikovo glavo. Ob pritisku na gumb za zagon se pojavi sporočilo "ready" kot pri povsem električnih vozilih. Tudi speljevanje je električno, brez sunka in s takojšnjim navorom. Po določeni razdalji, odvisno od napolnjenosti baterije, se mirno, gladko in energično vklopi bencinski motor.

Zapisali smo, da je menjalnik preprost, česar pa ne trdimo za njegovo delovanje. Avtomatsko menjavanje načina hibridnega pogona prek enega od štirih prestavnih razmerij je preprosto le v toliko, da se voznika prav nič ne tiče. Morda kdo zasluti, v kateri od prestav vozi, vendar jih ne more izbirati ročno.

Hibridni clio za 21 tisočakov

Hibridni clio lahko pelje povsem električno (EV), čeprav je ta sposobnost dana priključnim hibridom. Z majhno baterijo, ki ne posega znatno v maso vozila, seveda ne zmore premagati kakšne posebne razdalje, teoretično pa največ pet kilometrov. Vstopni clio E-tech je 3.360 evrov cenejši od testne najboljše opreme E-tech edition (21.650 EUR). Ta je dopolnjena z biserno barvo (590 EUR), črnimi litimi platišči (400 EUR), 9,3-palčnim zaslonom v paketu Bose (400 EUR) ter ogrevanjem sprednjih sedežev in volana (450 EUR).

Pogonski sklop hibridnega clia E-tech v osnovi sestavljajo 1,6-litrski 8-ventilski bencinski motor z dvema elektromotorjema. Večji primarni je nameščen v vrsti z osjo menjalnika in glavne gredi motorja. Manjši služi v eno smer kot zaganjač (brez običajne povezave z jermenom), v drugo pa kot generator, ki z rekuperacijo polni 230-voltno baterijo.



Bencinski motor deluje na principu Atkinsonovega cikla, kar med hibridnimi pogoni ni novost. Korist, ki jo predstavlja manjša poraba goriva, je večja kot delno zmanjšanje moči sistema zaradi rahlo odprtega sesalnega ventila v fazi kompresijskega takta. Motor naj bi z aktivnim delovanjem menjalnika v čim večji možni meri deloval v območju največjega navora (3.200 vrtljajev), naj bo to pri pogonu koles ali med polnjenjem baterije.

Hibridna poraba 6,1 litra

Testna poraba, izračunana po točenju goriva, ustreza različnim načinom vožnje med preizkušanjem vozila. V celoti seveda presega porabo po WLTP (4,4), z običajno umirjeno uporabo vozila pa se ji zlahka približa. Posebej med mestno vožnjo, kot je razvidno iz našega poročanja. Za primerjavo naj spomnimo, da je štiri kilovate šibkejši in skoraj 70 kilogramov lažji clio TCe 130 na našem testu povprečno porabil 6,6 litra bencina.

Motor: bencinski 67 kW in električni 36 kW

Poraba na testu: 6,1 l/100 km

Cena vozila: 23.490 EUR

Atkinson z manj moči, odloča pa manjša poraba

Notranjost E-tech first po kakovosti ustreza opremi initiale paris, ki ji serijsko pripada 9,3-palčni zaslon, hibridu pa doplačilni v paketu Bose. Foto: Gašper Pirman

Avtomatik na štiri prestave brez vzvratne

Avtomatski menjalnik "multimode" s pomočjo elektronske pameti izbira najbolj učinkovito kombinacijo električnega ali mehanskega ali obeh vrst pogona skupaj z enim od štirih prestavnih razmerij. Pogonski sklop hibrida nima sklopke, tako da za speljevanje naprej ali nazaj skrbi primarni elektromotor.

Kaj nas je zmotilo



Včasih se je med vožnjo pojavilo glasnejše brnenje motorja, ki ni bilo usklajeno s hitrostjo vozila. Slišati je bilo enakomerno in prav nič podobno tistemu prehitevanju vrtljajev pri menjalnikih CVT, vendar vseeno moteče. Ta hrup smo vsakič prekinili s kratkim pritiskom zavore in mirno nadaljevali vožnjo.

Hibrid z večjo maso in manjšim prtljažnikom

Razlika v masi je odvisna od clia, s katerim hibrida primerjamo. Na tehtnici na primer prekaša nedavno opisanega TCe 130 initiale paris za 67 kilogramov, kot je zapisano v obeh homologacijah. Na zunaj se hibridni clio loči predvsem z napisi E-tech in hybrid.

Varnostna oprema in pripomočki skupaj z dodatki ustrezajo stopnji initiale paris. Serijska notranja opremljenost je poimenovana kot E-tech first. Ni varčevalna, ceno opravičuje z izbranimi materiali, tudi mehkimi na pravih mestih. Sistem easy link z velikim pokončnim zaslonom z navigacijo spada v sklop paketa Bose (400 EUR). Prtljažni prostor hibrida pa se je na račun baterije od 391 zmanjšal na 300 litrov.

Prikaz dogajanja na zaslonu

Pred voznikom je neposreden volan kot pri različici initiale paris, manjkata pa prestavni ročici zadaj. Podatki na 7-palčni digitalni instrumentni plošči so prilagojeni hibridnemu delovanju vozila. Merilnik vrtljajev na primer je zamenjan s prikazom električne moči. Dve nepotrebni stikali "drive mode" so zamenjali z enim samim.

Voznik lahko nazorno spremlja pretok energije med kolesi, motorjem in baterijo. Kadar so puščice usmerjene od baterije proti kolesu in obratno, povezave z motorjem pa ni, sveti napis EV. Energija motorja je lahko namenjena pogonu koles ali polnjenju baterije ali obema hkrati. Takrat med merilniki piše "hybrid".

Volumen prtljažnega prostora kljub bateriji hibridnega sistema meri še vedno sprejemljivih 300 litrov. Foto: Gašper Pirman

Baterija se nikoli ne izprazni

Stanje napolnjenosti baterije, ki je prikazano na levi strani merilnika, se hitro spreminja. Zaloga med pospeševanjem hitro pada, vendar nikoli pod 25 odstotkov, ker jo takoj prične polniti bencinski motor, pogosto tudi med pospeševanjem. Hitro polnjenje zagotavlja še rekuperacija in po vsega treh ali štirih kilometrih vožnje navzdol že doseže 100 odstotkov.

V grobem so merilniki enaki drugim različicam, manjka le obratomer in pa spremenjen je način prikaza pogona pogonske aktivnosti. Foto: Gašper Pirman Tehnologija E-tech odloča o električni, mehanski in kombinirani vožnji

Sistem "multi-sense" tudi pri hibridnem cliu omogoča izbiro načinov vožnje "my sense", "eco" in "sport". Pri varčnem oziroma športnem načinu so smiselno privzete lastnosti pogona, krmiljenja in prikaza merilnikov, spreminjati je mogoče zgolj osvetlitev (stopnjo in barvo) notranjosti. Način "my sense" pa dovoljuje več nastavitev po želji voznika.

Pričetku vožnje pripada osnovni način "my sense", ki ga lahko voznik prek 9,3-palčnega pokončnega zaslona preusmeri na "eco" ali "sport". Ne glede na izbrano možnost pa E-tech tehnologija deluje povsem samodejno. Sistem se avtomatsko prilagaja voznim razmeram z ustrezno prestavo in z izbiro električnega, mehanskega ali kombiniranega pogona.

Način "eco" na mestnem krogu

Teoretično naj bi clio E-tech med mestnim ciklusom prevozil 80 odstotkov razdalje kot električno vozilo EV. Tega med testom sicer nismo dosegli, je pa naša poraba po 32 kilometrih s povprečno hitrostjo 29 km na uro znašala 4,6 litra na sto kilometrov. To bi lahko bilo že bližje trditvam Renaulta, da je mestna poraba hibridnega clia 40 odstotkov manjša od clia z bencinskim motorjem.

Podobno kot pri pogojih WLTP smo mestni krog začeli s hladnim motorjem, pri čemer hibridni sistem sprva ni omogočal vožnje EV kljub tričetrtinski napolnjenosti baterije. Po nekaj minutah se je sistem prebudil in na EV smo lahko na več odsekih vozili približno do 70-odstotne izpraznjenosti, in sicer največ s 40 km na uro.

Med karanteno dvakrat na Janče

Z osnovnim programom "my sense" smo na skoraj 800 metrov visoko postojanko pripeljali v 36 minutah s povprečno hitrostjo 42 km na uro in porabo 7,3. Po skupno 40 kilometrih na izhodišču dobrih 500 metrov nižje je poraba padla na 5,4. Ni slabo!

V drugo smo izbrali "sport" in se na Janče pripodili po 27 minutah s povprečjem 55 na uro. Veselju med vožnjo primerno se je poraba na vrhu dvignila na 9 litrov, ob povratku pa padla na 7,1. V obeh primerih je napolnjenost baterije na začetku znašala 50 odstotkov, na Jančah padla približno na 30, v dolini dosegla 100 in se na koncu znova ustalila na začetni polovici zaloge.

V 16 minutah po levem krogu okoli Ljubljane



5,5 litra na sto povprečno je porabil clio, pri čemer smo z zanimanjem spremljali hibridno dogajanje. Na merilniku sta se izmenično prikazovala napisa EV in hybrid, pri močnem pospeševanju pa je večinoma deloval samo bencinski motor. Pri 80 na uro je clio vozil kot EV, pri 100 in 110 je bilo izmenjavanje med EV in hybrid enakomerno. Pri 130 (po garminu, sicer 133) je večji delež pogona sicer pripadal bencinskemu in hibridnemu pogonu, vendar tudi delež EV ni bil zanemarljiv.