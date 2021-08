Dve črki, ki si ju želijo vsi, a se bojijo stroškov

V boju proti športnim križancem morajo proizvajalci uporabiti vse trike, ki jih imajo v rokavu. Še posebej so pred izziv postavljeni v nekaterih klasičnih avtomobilskih segmentih, kjer so v zadnjih desetletjih prodali največ svojih avtomobilov. Eden takšnih je Renaultov megane, prodajni adut Francozov in eden najbolj prepoznavnih avtomobilov na naših cestah. Nedavno je na naše ceste zapeljal v prenovljeni obliki, prvič pa je na voljo tudi kot športno obarvani RS-line. Z njim želijo ugajati kupcem, ki si želijo nastopaško kombilimuzino s športnimi dodatki, malenkost izboljšanim podvozjem, odlično opremo, a si ne želijo imeti spredaj vgrajenega močnega in potratnega bencinskega motorja.

Pri Renaultu so prej svoje športno obarvane modele označevali z oznako GT-line, s prihodom prenovljenega clia in zdaj megana pa so Francozi poimenovanje spremenili v RS-line in tako pri kupcih priljubljeni paket bolj približali legendarnemu športniku RS.

Marsikoga lahko hitro prelisiči

RS-line se cenovno in glede na stopnjo opremljenosti uvršča v sam vrh paketne ponudbe pri meganu, če ne upoštevamo obeh športnih različic RS in RS trophy. Njima želi biti po zunanjosti kar se da podoben, zato ima sprednji odbijač nameščen dodaten podaljšek in mrežica je v obliki satovja. Dodatno so nameščena še 18-palčna platišča, na zadku pa difuzor in dvojna navidezna zaključka izpušne cevi. Čeprav ne gre za pravo stvar, se RS-line dobro približa svojemu močnejšemu bratu in pravzaprav ponuja všečno zaokroženo zunanjost, ki bo s svojo pojavnostjo marsikoga preslepila.

Podaljšek odbijača F1, odbijač z mrežo v obliki satovja, 43 cm (17”) lita platišča Montlhéry ali 46 cm (18”) lita platišča Magny-Cours, aerodinamični spojler itd. Novi Megane R.S. Line po navdihu prepoznavnih značilnosti modelov Renault Sport popolnoma izraža svojo športno in izjemno dinamično osebnost.

Sedeži so ravno prav udobni

Športni duh se preseli tudi v potniško kabino, kjer najprej opazimo športno oblikovana sedeža. Imata višjo bočno oporo in v pravšnji meri združujeta udobje in funkcijo. V primerjavi z običajnimi modeli se opazi še volanski obroč iz perforiranega usnja z logotipom R.S., malce bolj sta skriti stopalki iz brušenega aluminija in vse skupaj dopolnjujejo še rdeči okrasni šivi.

1,33-litrski bencinski motor ustreza njegovemu značaju

RS-line je namenjen vsem tistim voznikom, ki si želijo športnega videza, a ne želijo imeti spredaj vgrajenega močnega bencinskega Zadaj deluje res športno, a zaključka izpušne cevi sta le dekorativne narave. Foto: Gašper Pirman motorja in neudobno nastavljenega vzmetenja. Posledično je omejena tudi izbira motorjev, a k sreči ima Renault v ponudbi tudi novi 1,33-litrski bencinski štirivaljnik, ki so ga razvili skupaj z Mercedesom. Ta je na voljo le pri paketu RS-line, se pa lahko kupec odloči še za šibkejši bencinski motor s 103 kilovati, na voljo je tudi kot priključni hibrid s sistemsko močjo 117 kilovatov ali celo z dizlom s 85 kilovati.

Testni avtomobil je bil opremljen z najmočnejšim "civilnim" bencinarjem. Gre za poskočen motor z dovolj navora tudi za športne užitke. Žal pri Renaultu niso spreminjali nastavitev vzmetenja ali ga prilagodili za nekoliko bolj športno vožnjo, a je na račun večjih pnevmatik megane RS-line dobro deloval tudi v seriji športnih zavojev. Škoda, da gre le za šminko in niso Francozi vsaj malenkost izboljšali vzmetenja.

Na voljo le z avtomatikom, ta bi lahko bil hitrejši

Najmočnejši 1,33-litrski motor je na voljo izključno s 7-stopenjskim avtomatikom z dvema sklopkama. Dobro se odziva v običajnih prometnih tokovih, a nekoliko zaostaja pri dinamični vožnji. Na trenutke se na pritiske voznika na stopalko za plin ne odzove dovolj hitro oziroma se odzove kar nekoliko panično. Preprosto mu zmanjka nekaj umetne pameti, da bi lahko v celoti izkoristil potencial motorja.

Športna sedeža nudita odlično razmerje med bočno oporo in vsakodnevno uporabnostjo. Foto: Gašper Pirman

Tri tisočake doplačila za močnejši motor

Cenovne primerjave med paketi so tokrat še nekoliko bolj nehvaležne, saj je testni megane RS-line poganjal motor, ki je rezerviran le za ta paket opreme. Od šibkejše bencinske različice je dražji za skoraj tri tisoč evrov, a je tam na voljo le ročni menjalnik in seveda manjša moč motorja. V primerjavi s paketom edition one, kjer je bencinski TCe 140 na voljo s samodejnim menjalnikom EDC, je cenovna razlika dva tisoč evrov, a kupec dobi tudi tukaj več moči in športno začinjen videz zunaj in znotraj. Primerjava s pravim RS pa niti ni smiselna, saj kupec v tem primeru dobi praktično drug avtomobil, kjer sta vzmetenje, motor in tudi notranjost na povsem novi ravni.

Tako se cena za megane RS-line prične pri skoraj 23 tisoč evrih, ob izbiri močnejšega bencinskega motorja pa se cena dvigne na 25.500 evrov. Testni avtomobil je bil opremljen še z dodatnimi 18-palčnimi platišči in nekaterimi dodatki, končna cena se je tako dvignila na 27.440 evrov.

vrsta motorja 4-valjni bencinski, turbo prostornina v ccm 1.333 moč v kW (KM) pri vrt./min. 117 (160) pri 5.500 navor v Nm pri vrt.min. 270 pri 1.800 menjalnik 7-stopenjski samodejni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.358 x 1.858 x 1.447 medosna razdalja v mm 2.669 prtljažnik v l 402–1.258 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.290 (536) največja hitrost v km/h 205 pospešek do 100 km/h v sekundah 8,3 poraba (po normah EU) v l/100 km 6,1–6,6 poraba na testu v l/100 km 7,1 cena osnovnega modela v EUR 22.790 cena testnega vozila v EUR 25.490 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 27.440

