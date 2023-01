Družinskih kombijev ni konec: umik nekaterih priložnost za druge?

Zdi se, da je Mercedes ravno pravi čas v Slovenijo pripeljal svoj družinsko uporabni citan. Po seriji naključij gre za enega redkih družinskih enoprostorcev pri nas, ki stavi na uporabnost, preprosto uporabo in mešanico tehnologij, ki zagotovijo prijetno vozno izkušnjo. Najcenejši potniški mercedes namreč z vstopno ceno 25 tisoč evrov, kljub zvezdi na pokrovu motorja, s ceno posega med druge znamke, voda na mlin pa so mu seveda številnih odhodi neposrednih tekmecev. Vstopna cena hitro preseže 30 tisočakov, saj je seznam opcijske (doplačilne) opreme dolg, dizelski motor(ček) pa nudi zelo varčno izkušnjo, a po drugi strani s svojimi 70 kilovati ne ponuja ravno dinamične izkušnje.

Veliko smo v zadnjem letu pisali o vse bolj redki vrsti avtomobilskih modelov − družinskih enoprostorcih. Stellantisov trojček je z dizelskim motorjem na voljo v uporabniško omejeni različici N1, Renault potniškega kangooja v Sloveniji ne prodaja, caddy pa že z višjo ceno in dolgo čakalno dobo ostaja številnim nedosegljiv. To vrzel zdaj zapolnjuje Mercedes s svojim potniškim citanom tourerjem. Gre za nekoliko bolj osnovno različico v primerjavi z razredom T. Mercedesovo razlago, kako se modela med seboj razlikujeta, razumemo tako, da je citan tourer namenjen aktivnim družinam, ki želijo od avtomobila trdoživost. Citan tourer bo tako lažje preživel "kaznovanje" manj previdne družinske rabe, medtem ko je razred T uglajena, tehnološko naprednejša opcija z izboljšanimi materiali, ki je na koncu tudi dražja in namenjena bolj zahtevnim družinam.

Palec gor: prostornost potniške kabine, udobna vožnja, lahkotnost odpiranja drsnih vrat, varčen motor

Palec dol: multimedijska enota ne pozna slovenščine, zadnja klop se ne podira v razmerju 1:3, šibkost dizelskega motorja, neudoben naslon za roko

Ker se v Sloveniji ne prodaja potniške različice kangooja, citanu tourerju nihče ne bo očital prevelike podobnosti s svojim bratskim modelom. Foto: Gašper Pirman

Na volanskem obroču so prepoznavne tipke, ki jih vidimo tudi na drugih Mercedesovih modelih. Poznan je tudi sistem MBUX, škoda le, da ne pozna slovenščine. Foto: Gašper Pirman

Občutek znotraj popravijo okrogli zračniki

Citan tourer seveda ne more skriti, da je njegovo prvo poslanstvo prevoz potnikov. Zunanja oblika je podrejena prostornosti v potniški kabini oziroma prevozu palet v tovorni različici. Pri Mercedesu so se sicer potrudili, da citan tourer deluje sveže in všečno, a visoka strešna linija takoj razkrinka njegov namen. S tem seveda ni nič narobe. Kdor išče družinsko uporaben avto, bo navdušeno ugotovil, da ta prinaša velike steklene površine in zato odlično preglednost iz avtomobila. Oblikovno osnovo so pri Mercedesu dobili od Renaulta, bolj kot v sami zunanjosti vozila pa so, v primerjavi s kangoojem, razlike vidne v njegovi notranjosti.

Precej je črne in trde plastike. Slednje bodo najbolj veseli tisti najbolj grobi in neprevidni potniki ali pa starši, ki se ne bodo preveč ustrašili ob neprevidnih dejanjih svojih otrok. Vtis v notranjosti dobro popravijo prepoznavne okrogle šobe in všečen volanski obroč s stikali, občutljivimi na dotik. Merilniki so preprosti, a odlično pregledni.

Pomična klop bi bila pika na i

Če se preselimo proti zadnjim sedežem, lahko potrdimo, da smo nanje uspešno pritrdili tri otroške sedeže. Ni pa šlo za tri res velike otroške sedeže Foto: Gašper Pirman , ampak za takšne, v katerih sedi šestletnik. Kljub razmeroma kompaktnim meram citana tourerja nam ni bilo treba pomikati naprej voznikovega ali sovoznikovega sedeža, saj je za otroška kolena v sedežu ali tudi za odraslega potnika ostalo dovolj prostora.

Še korak proti zadnjemu delu avtomobila in pred nami se pojavijo res velika prtljažna vrata. Odpirajo se navzgor, a je treba uporabiti kar nekaj moči, da jih zopet zapremo. Njihovo uporabnost smo zelo cenili v deževnih dneh, saj so odlično služila tudi kot zaščita pred dežjem. Pogled na prtljažni prostor je jasen − prostora zadaj je ogromno. Že samo do police je več kot 500 litrov prostora, če pa položimo še sedeže zadnje klopi, pa citan tourer nudi 2,3 kubičnega metra prostora. Ne smemo pozabiti niti na nizek nakladalni rob, natovarjanje je zato bistveno lažje. Še največja zamera leti na dve stvari: ob podrti zadnji klopi ne nastane ravno dno in sedeži se delijo v razmerju 2/3 proti 1/3. Če bi se razdelili v razmerju tretjin in bili povrhu vsega še pomični naprej/nazaj, bi bil to zadetek v polno.

Dinamičnost zamenjuje varčnost

Pod pokrovom motornega pokrova se skriva Renaultov 1,5-litrski dizelski motor s 70 kilovati. Citan tourer je tako edini Mercedesov model, ki ima na voljo motor z močjo, manjšo od 100 "konjev". Gre za motor s kodno oznako OM608.9, od Renaultovega pa se razlikuje po elektroniki, ki so jo ločeno razvili pri Mercedesu.

V prvi vrsti gre za nezahteven dizelski turbo motor, namenjen predvsem umirjenim voznikom. S svojo poskočnostjo ne bo navdušil, niti s pretirano odzivnostjo pod 1.800 vrtljaji. Bo pa po drugi strani umirjenega voznika nagradil z ugodno povprečno porabo goriva, ki se bo gibala okoli petih litrov. To pomeni, da smo na testu s polnim rezervoarjem goriva prevozili okoli tisoč kilometrov. Ročni menjalnik deluje povsem dobro, a vseeno bi si na njegovem mestu želeli samodejnega. Čeprav so doplačila za tovrstne menjalnike vse bolj ugodna, smo ugotovili, da želijo pri Mercedesu za to opcijo več kot dva tisočaka. Tudi pogled na seznam opcij razkriva, da se za nižjo vstopno ceno skriva nekaj več doplačilnih opcij. Čeprav z zelo privlačno začetno ceno, pa se končna lahko tako precej dvigne.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

tehnični podatki Mercedes-Benz Citan Tourer 110 CDI vrsta motorja dizelski 4-valjni prostornina v cm3 1.461 moč v kW (KM) pri vrt./min. 70 (95) pri 3.750 navor v Nm pri vrt./min. 260 pri 1.750 menjalnik 6-stopenjski ročni pogon spredaj mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.498 X 1.859 X 1.800 medosna razdalja v mm 2.716 prtljažnik v litrih 517/2.390 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.723 (451) največja hitrost v km/h 164 pospešek do 100 km/h v sekundah 15,5 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,4 poraba na testu v l/100 km 5,3 cena osnovnega modela v EVR 22.926 cena testnega vozila v EVR 24.990 cena testnega vozila z dodatno opremo v EVR 24.990

Galerija: najcenejši potniški mercedes