Najcenejši mercedes: ima tri sedeže in prostora za dve evropaleti #foto

Pri citanu so leva drsna vrata serijska, desna so na seznamu doplačilne opreme. Foto: Gašper Pirman

Citan, še posebej v tovorni različici, ni vsakdanji mercedes. Saj ne, da Nemci nimajo veliko izkušenj pri razvoju tovornih vozilih, a na naših cestah je bistveno več prestižnih limuzin. Ker prvi resnejši vstop v svet dostavnikov na prelomu stoletja ni bil pretirano uspešen, so pri Mercedesu svoj dostavnik razvili z Renaultom in tako upali na boljši uspeh. Prejšnji citan je ponovil zgodbo vana in nekaj se je moralo spremeniti. Mercedes je bolj aktivno vstopil v razvoj druge generacije in rezultat je več svobode pri zunanji obliki, predvsem pa pri notranjosti. Citan furgon z vstopom v drugo generacijo tako bolj resno posega v svet lahkih gospodarskih vozil, še posebej pri tistih kupcih, ki imajo že od prej floto Mercedesovih tovornjakov in si želijo tudi na svojih podpornih avtih imeti nameščeno zvezdo.

Če smo prejšnji generaciji, ki je bila prav tako osnovana na renault kangooju, očitali preveliko podobnost s francoskim bratrancem in premalo samosvojih potez, so očitno pri Mercedesu slišali naše pripombe in pritožbe potencialnih kupcev. Nova generacija citana je tako dovolj drugačna, da bo na cesti težko vleči vzporednice med modeloma. Poleg prepoznavne sprednje maske z veliko zvezdo na sredini ima citan še razmeroma tanke sprednje žaromete. Začetek je torej boljši kot pred sedmimi leti.

Zadaj gresta dve evropaleti

A če pustimo zunanjo podobo ob strani, je citan pridobil kar precej centimetrov v dolžino. Od predhodnika je daljši za kar dvajset V tovornem delu je prostora za dve evropaleti, a je nosilnost v primerjavi s predhodnikom nekoliko manjša. Foto: Gašper Pirman centimetrov, nekaj centimetrov je pridobil tudi pri medosni razdalji. Rezultat dimenzijske rasti je viden izključno pri tovornem prostoru, saj je le ta postal daljši in gresta vanj dve evropaleti. Skupna masa tovora se ne sme dvigniti nad 782 kilogramov, je pa presenetljivo prostornost tovornega dela zmanjšala na 2,9 kubičnega metra. Višina tovornega prostora je 1.059 milimetrov, nakladalna višina od tal pa je precej nizka, samo 59 centimetrov.

Da gre v prvi vrsti za delovnega konja, sporoča že silhueta citana. Oglat zadek izboljšuje uporabnost tovornega dela, škoda, da so zadnja vrata dvižna, in ne dvojna krilna vrata. Zadnja so na voljo za doplačilo in vsekakor imajo svoje prednosti pred dvižnimi. Smo pa bili hvaležni velikim dvižnim vratom zadaj, ko je zunaj deževalo, saj so nam nudila prav veliko streho. Praktičnost je ključnega pomena pri citanu. Testni citan je bil opremljen tudi z dvojnimi drsnimi vrati, torej na vsaki strani z enimi. Tudi to je del doplačila (337 evrov), saj je serijsko citan opremljen le z desnimi drsnimi vrati.

Nekaj stavkov bomo namenili še tovornemu delu. Hvalimo serijsko vgrajene varnostne kavlje za privez predmetov in brizgano plastiko na dnu, ki je bolj odporna na udarce in težaško uporabo. Tovorni del testnega citana je bil sicer osnoven, vsak kupec si ga lahko prilagodi po svojih željah in zahtevah. Na seznamu doplačilne opreme so tudi dodatne lesene zaščitne stene, steklo v steni, dodatni varnostni elementi ali pa celotne vgradne rešitve za različne zahteve.

V notranjosti je viden poznan vmesnik MBUX. Foto: Gašper Pirman

Z nekaterimi oblikovnimi rešitvami citan sledi podobi drugih Mercedesovih modelov. Foto: Gašper Pirman

Enaka so le stikala klimatske naprave

Najmanjši Mercedesov dostavnik je na cesti sila udoben in prijeten za vožnjo. V mestih okreten in na avtocesti še vedno dovolj zanesljiv, da se obnaša enako kot osebni avtomobil. Vzmetenje je predvsem udobno, čeprav pravijo pri Mercedesu, da so ga še izboljšali v primerjavi s tem, kar so dobili od Renaulta.

Vpliv Mercedesa pri razvoju je najbolj očiten za volanom. Tam je praktično nemogoče videti podobnost s kangoojem. Enaka imata le vrtljiva stikala klimatske naprave, to pa niti ni slabo. So pregledna, klimatsko napravo pa se z njimi prilagaja bistveno lažje in varneje kot preko zaslona na dotik.

Prvi kombi z umetno pametjo

V razredu, kjer je konkurenca velika in mora avto izstopati, da prepriča kupce, je citan vsekakor prijetna popestritev. Na sredini armaturne plošče je imel testni citan vgrajen zaslon na dotik MBUX, ki izboljšuje vsakodnevno upravljanje tudi s pomočjo umetne pameti. Gre za sistem prejšnje generacije (novi je na voljo v razredih C in S), zato tudi še ne pozna slovenščine. Je pa izredno preprost in pregleden za uporabo.

Volanski obroč je plastičen, a ima na sredini velik logotip zvezde in prepoznavne drsnike. Merilniki so preprosti, a pregledni. Zdi se, da so pri Mercedesu našli zdravo mero uporabnosti in digitalne naprednosti. Navsezadnje kupci v tem razredu ne potrebujejo raznih dragih digitalnih dodatkov, bolj pomembna je uporabnost, trpežnost in navsezadnje varnost. Kljub dvema sedežema je citan opremljen s šestimi varnostnimi blazinami in asistenčnimi sistemi, ki jih videvamo v osebnih avtomobilih. Ne smemo spregledati okroglih prezračevalni šob, gre za oblikovno pomemben dodatek, ki je postal tradicionalna rešitev v vseh Mercedesovih modelih.

Najcenejši mercedes, a še vedno dražji kot konkurenca

V osnovi stane citan 18.800 evrov, a se ta cena s številnimi prilagodljivimi rešitvami dvigne. Testni citan furgon je stal skoraj 29 tisoč evrov, kar je nad cenami konkurence, toda po drugi strani edini ponujajo nekatere varnostne rešitve, ki pri drugih niso na voljo. Cena je višja tudi zaradi dizelskega pogona, ki postaja v tem razredu vse večji posebnež. Nekateri ga niti ne ponujajo več, testni citan pa je bil opremljen z 1,5-litrskim štirivaljnim dizlom s 70 kilovati. Ko smo enako močnega tovornega kangooja naložili in z njim prepeljali 1.200 kilometrov po avtocesti, se je poraba ustavila pri 5,3 litra. Enako varčen je tudi citan. Vanj nismo naložili motorja, se je pa na koncu v mešanem ciklu izkazal s povprečno porabo 6,3 litra.