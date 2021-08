Clio na plin: se računica izide proti bencinu? #foto

Ocena



Ceni utekočinjenega naftnega plina in 95-oktanskega goriva sta v času testnih voženj znašali 0,714 in 1,25 evra. Zaradi cenovne razlike sploh ni smiselno razpredati o skupnem dosegu, saj bi se kot kupci clia LPG pač vozili izključno na plin. Še več, v bencinskem rezervoarju bi zgolj za rezervo in zaradi zagona ohranili največ deset litrov goriva.



V poletnem času se avtomatski preklop na plin tudi pri jutranjih temperaturah zgodi zelo hitro po zagonu. Po vzvratni vožnji s parkirnega mesta in enem popravku naprej se že vklopi zelena lučka za vožnjo na avtoplin.



Po naši izkušnji bi s celotno zalogo avtoplina (32 l) prevozili 418 kilometrov, saj je naše testno povprečje znašalo 7,66 litra oziroma 5,47 evra na 100 kilometrov. O natančno navedeni prevoženi razdalji lahko govorimo z gotovostjo, ker z izpraznjenim plinskim rezervoarjem pač ne bi ostali na cesti. Če pa bi vozili zgolj na bencin, bi pri testni porabi 6,1 za 100 kilometrov porabili 7,63 evra.



15.790 evrov stane testni clio z upoštevanjem popusta v znesku 500 evrov, vendar brez dodatne opreme. Te se je nabralo za 2.870 evrov, od tega 900 za navigacijo s 23-centimetrskim zaslonom, polnjenje telefona in prepoznavanje znakov, 590 za kovinsko barvo, 400 za kamero in parkirne senzorje … Na koncu seznama je še 100 evrov za usnjen volan.

Motor: 999-kubični 74-kilovatni trivaljni turbo



Poraba na testu: 7,7 (LPG) in 6,1 (95) l/100 km



Cena testnega vozila: 18.660 evrov

Peto generacijo že dobro poznamo

Posrečeno in zrelo obliko nove generacije smo opisovali že v testih dizelske različice dCi 115, bencinske TCe 130 EDC in hibridne E-tech 140. Z opremo intens je postavljen na 16-palčna lita platišča, ima serijska žarometa LED s samodejnim preklopom in meglenki (180 evrov).

Zunanjost niti z majhnim napisom ne sporoča, za kakšen pogon gre, tako da ni ovir za vstop v tiste bolj "zadrte" garažne hiše, ki se branijo plinskih motorjev. Notranjost ni narejena za štiri (pre)velike postave, tako da je prostornost na zadnji klopi odvisna od položaja sprednjih sedežev. Se je pa na račun dveh rezervoarjev prtljažni volumen zmanjšal na 284 kubičnih decimetrov.

Clio LPG je povprečno porabil znatno manj plina kot dacia sandero stepway tudi na račun bolj aerodinamične oblike karoserije in manjše oddaljenosti od tal (135 mm). Foto: Gašper Pirman

Oprema intens je več kot solidna

Clio je avtomatsko klimatiziran, vsa okna se varnostno na "one touch" pomikajo v obe smeri. Sedežne obloge iz sivega blaga so serijsko obrobljene s črnim umetnim usnjem. Po videzu in na otip so kakovostne, kar velja tudi za preostale površine. Tako je armaturna plošča mehko obložena, obloge vrat so mehke, celo robovi visoko dvignjene konzole s prestavno ročico niso iz trde plastike.

Široka barvna izbira ambientalne svetlobe polepša notranjost in s personalizacijo (barvni dodatki za 350 evrov) ustvarja prijetno vzdušje. Če smo kdaj prej pozabili, povemo zdaj, da je velikost oziroma globina sovoznikovega predala tolikšna, da mu voznik komaj seže do konca.

Kaj nas je zmotilo



Paketu udobje bi se gladko odpovedali (350 evrov za samodejno zavoro, zadrževanje vozila, naslon za roko) in bi tako ohranili klasično ročno zavoro.



Dolga in zasenčena žarometa LED se ponoči izmenjujeta samodejno. Na zavitih ozkih cestah, zlasti v klanec, ta clio vztraja z zasenčenima žarometoma, zato smo avtomatiko ukinili in upravljali luči ročno.

Ta clio dobro shaja s petimi prestavami

Tako trdimo, ker pri 130 na uro ostanejo vrtljaji motorja za malenkost pod tri tisoč in pri tem vožnja ni hrupna. Tovarniški "mapping" zahteva malo višje vrtljaje, kot smo navajeni. Indikator čaka približno do 2.300 in po prestavljanju motor deluje že blizu največjega navora. V načinu my sense dovolj živahno predstavlja 100 konjev, še bolj impulzivno pa pri izbiri sport.

Podvozje je dobro uravnoteženo, tako da poleg udobnega pobiranja neravnin daje dobre občutke med ovinki, tudi med dinamično vožnjo. Naš referenčni ovinek s tempomatom na 61 odpelje kot po tračnicah. V načinu sport (in v načinu my sense z izbiro krmiljenja na sport) pohvalimo natančnost neposrednega volana (2,5 zavrtljaja). In še to, brez doplačila stotih evrov obroč ni odet v usnje.

Clio je spredaj lepo obdan z mehkimi materiali (armatura, vratne obloge), ambientalno osvetljen in doplačilno "okrašen". Foto: Gašper Pirman

Multi-sense začenja z my sense

Sistem multi-sense omogoča izbiro treh načinov vožnje, od katerih imata eco in sport vsak svoje smiselne prednastavitve, spreminja se lahko le osvetlitev kabine. Z zagonom motorja se vedno vklopi osnovni način my sense z zadnjimi izbranimi nastavitvami (krmiljenje, merilniki, osvetlitev) in prednastavljenim pogonom regular.

Nastavitve, ki naredijo vožnjo varčno (eco), po željah voznika (my sense), ali zabavno športno (sport), izvaja voznik prek menijev na tablici, kamor dostopa na dotik ali s stikalom. Različnim grafikam merilnikov (eco, comfort, regular, sport) sta lahko dodana še dva prikaza, in sicer: radio ali navigacijski napotki na desni strani in podatki o učinkovitosti vožnje na levi strani (eco uspešnost, prikaz HP in Nm).

Kaj manjka cliu LPG, kar ima dacia sandero stepway?

To so podatki potovalnega računalnika, in sicer tisti najosnovnejši. Glede tega prikazuje merilnik le razdaljo od nabave vozila. Količina bencina je prikazana pregledno oziroma običajno, za rezervoar avtoplina pa morajo zadostovati štiri zelene lučk(ic)e na levi poleg volana.

Nobenih podatkov ni o kilometrih ("trip" A ali B), kaj šele o dosegu, trenutni in povprečni porabi, času vožnje, povprečni hitrosti ... Vse to nam je prikazovala dacia ločeno po vsakem preklopu med LPG in bencinu 95. Vprašanje, zakaj clio LPG potovalnega računalnika nima, je več kot umestno.

Galerija: na zunaj je nemogoče opaziti, da tega clia poganja LPG

Varnost na izbiro

Samodejno zaviranje v sili se lahko izklopi, zaradi česar bi se marsikdo lahko še kesal. Sami pa radi izklopimo sistem nadzora smeri na prometnem pasu in stopnje glasnosti ali osvetlitve različnih opozoril. Nadzor okolice je odličen s senzorji, kamerami in 360-stopinjskim prikazovanjem (paket city za 400 evrov).

Na izbiro je tudi koristen podatek o sekundah prednosti, ki jih ima naše vozilo do vozila, ki je pred nami. Razdaljo začne beležiti pri 2,4 sekunde in ohranja zelene številke do 1,7. Med 1,6 in 1,0 so sekunde rumene, od 0,9 navzdol pa rdeče. Pri uporabi tega pripomočka voznik ne sme pozabiti na varnostno razdaljo, ki velja pri nas, to sta dve sekundi.

Kaj imajo skupnega električna in vozila LPG?

Za neposrednim volanom (2,5 zavrtljaja) so digitalni merilniki s prikazom številnih funkcij, potovalnega računalnika pa ni … Foto: Gašper Pirman Pri obojih gre za omejen doseg, na primer 400 kilometrov, tako kot pri cliu ali pri podobni razdalji električnega vozila. Vozila LPG so seveda v prednosti zaradi hitrega polnjenja, razdalje med polnjenji pa lahko brez skrbi presegajo 400 kilometrov.

Enako kot pri električnih vozilih, mora tudi tu voznik pred daljšim potovanjem načrtovati postanke na ustreznih lokacijah. Pri nakupu avtomobila na plin je tudi pomembno, da se voznik lahko poteguje za ugoden kredit pri Eko skladu. Trenutna obrestna mera je trimesečni euribor plus 1,3 odstotka.

Vozili smo predvsem na plin in s povprečno porabo 7,7

Kot običajno najprej preverimo natančnost merilnika hitrosti, ki si zasluži oceno odlično. Za dejanske hitrosti 50, 90 in 130 na uro pokaže merilnik vrednosti 51, 91 in 131. Ker porabe ni mogoče spremljati z računalnikom, smo rezervoar za plin napolnili že po 250 podeželskih kilometrih in namerili povprečje 7,59.

Sledilo je po vrsti 45 kilometrov mestne vožnje, 120 po avtocesti in znova 45 po mestu. Povemo, da je bil promet na avtocesti do Otočca in nazaj redek, tako da smo s tempomatom ohranjali hitrost 130 na uro (razen na kratkih omejitvah), izračun po točenju pa je pokazal 7,74. Bolj "požrešno" dacio sandero stepway smo vozili pri nizkih temperaturah in z zimskimi gumami, po drugi strani pa ima clio boljše aerodinamične lastnosti.

tehnični podatki renault clio TCe 100 LPG intens vrsta motorja 3-valjni turbo bencinski/LPG prostornina v cm3 999 moč v kW (KM) pri vrt./min. 74 (100) 5.000 navor v Nm pri vrt. min. 170 2.000 menjalnik 5-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4047 x 1728 x 1437 medosna razdalja v mm 2.583 prtljažnik v dm3 284 (1069) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.240 (391) največja hitrost v km/h 187 pospešek do 100 km/h v sekundah 11,8 poraba (po normah EU) v l/100 km 6,9 (LPG) 5,4 (95) poraba na testu v l/100 km 7,7 (LPG) 6,1 (95) cena osnovnega modela v evrih 11.590 cena testnega vozila v evrih 15.790 cena testnega vozila z dodatno opremo v evrih 18.660

16-palčna lita platišča so pri opremi intens serijska. Foto: Gašper Pirman

Rdeče obrobe spadajo k personalizaciji vozila (350 evrov) in z ambientalno osvetlitvijo ustvarjajo prijetno notranjost. Foto: Gašper Pirman

Zaradi dveh rezervoarjev je prtljažnik clia LPG malo manjši, volumen meri 284 dm3. Foto: Gašper Pirman