Realnejša slika? Ti podatki pokažejo tisto, česar v katalogih ni.

Domet ni najpomembnejši podatek električnega avtomobila, v praksi več pomeni učinkovitost polnjenja. Kako dolgo bo trajalo polnjenje baterije na daljši poti, ko jo bomo polnili od 20 do 80 odstotkov? Razlike so v času, povprečne moči polnjenja so po podatkih naših meritev v testnih avtomobilih zelo velike. Kažejo pa tudi na dejstvo, da so prodajni katalogi za kupce električne začetnike informacijsko preveč skopi.

Pri električnih avtomobilih je v javnosti največ vprašanj povezanih z dosegom. Tega je v praksi težko določiti, prav tako tudi čas, ki je potreben za polnjenje baterije. Za polnjenje se pogosto odločimo po potrebi in za krajši čas: na primer med vožnjo po avtocesti, med službo, sestankom, kosilom, obiskom trgovine in seveda ponoči doma. Takrat s polnjenjem baterije voznik ne izgublja časa.

Za shajanje z električnim avtomobilom pa je danes toliko pomembnejša učinkovitost polnjenja. Ta je po eni strani povezana s polnilno infrastrukturo, po drugi pa s polnilno zmogljivostjo avtomobilov.

Podatki v prodajnih katalogih so preveč površni in tudi zavajajoči

V prodajnih katalogih so podatki o novih električnih avtomobilih zelo površni in kupca tudi zavajajo. Dosegu po standardu WLTP je treba odšteti vsaj kakih sto kilometrov, informacijski podatki o polnjenju pa so za kupca električnega začetnika zelo skopi.

Navajajo namreč predvsem idealen čas polnjenja, ko bi optimalno pripravljen avtomobil pripeljali na najzmogljivejši tip polnilnice. Katalogi navajajo tudi najvišjo moč polnjenja prek enosmernega toka DC. To je spet le teoretični podatek; avtomobili ga redko dosežejo, predvsem pa je mogoče z navedenimi močmi baterijo polniti le kratek čas. Povedano drugače: bolj polna ko je baterija, manjša je moč polnjenja.

Kako dolgo se baterija avtomobila polni od 20 do 80 odstotkov?

Zato smo v zadnjih mesecih začeli z našimi električnimi testnimi avtomobili opravljati redna testiranja polnjenja od 20-odstotne do 80-odstotne napolnjenosti baterije. Najpomembnejši podatek je povprečna moč polnjenja in ne le čas, saj so baterije v avtomobilih različno velike. Avtomobil z večjo baterijo bo za polnjenje porabil več časa, a voznik bo s tem dobil tudi več električne energije za vožnjo.

Polnjenje baterije od 20 do 80 odstotkov:

čas polnjenja (min) povpr. moč polnjenja (kW) Tesla Model S Plaid 24 142 Mercedes-benz EQE 25 137 VW ID.5 24 112 Volvo XC40 24 105 BMW iX3 33 88 Mercedes EQC 35 87 Ford Mustang Mach E 39 83 Renault Megane E-Tech 33 70 Audi Q4 e-tron sportback 43 61

Le štirje od devetih s povprečno močjo polnjenja nad stotimi kilovati

Najboljši rezultat do zdaj je postavila tesla model S plaid. Od 20 do 80 odstotkov se je baterija napolnila v 24 minutah. Najvišja vmesna moč je bila 254 kilovatov, kar je prav tako za zdaj najvišji rezultat. Čakamo še na prvi polnilni test avtomobilov z 800-voltne tehnološke platforme (kia EV6, hyundai ioniq 5 …). Pri povprečni moči polnjenja je bil tesli najbližje mercedes-benz EQE, povprečje nad stotimi kilovati sta imela še volkswagen ID.5 in volvo XC40.

Razlike v času so velike. Povprečje se sicer giblje okrog pol ure, toda Fordov mustang mach-E je za primerljivo količino energije porabil dvakrat toliko časa kot omenjena tesla.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % čas 20–80 % energija 20–80 % povp. moč (kW) temp. (Celz.) Tesla Model S Plaid 254 250 212 156 123 98 72 24 min 57 kWh 142 -2 Mercedes-benz EQE 167 174 164 147 130 108 75 25 min 52 kWh 137 4 VW ID.5 113 119 128 125 119 107 78 24 min 47,3 kWh 112 13 Volvo XC40 135 128 123 111 102 86 63 24 min 42 kWh 105 5 BMW iX3 102 112 115 96 77 70 45 33 min 48,8 kWh 88 3 Mercedes EQC 102 93 101 92 84 77 60 35 min 87 19 Ford Mustang Mach E 126 119 115 92 78 77 42 39 min 54 kWh 83 2 Renault Megane E-Tech 129 101 86 74 62 53 43 33 min 38,7 kWh 70 14 Audi Q4 e-tron sportback 54 60 72 71 65 57 52 43 min 47 kWh 61 2

Simulacija polnjenja na daljši poti v tujino, ko je naše sobivanje z električnim avtomobilom tudi najbolj na udaru

To je simulacija polnjenja na daljši poti v tujini. Pri tem smo uporabili t. i. ultrazmogljive polnilnice, ki jih je v Sloveniji za zdaj le za vzorec. Vsekakor pa bodo prihodnost električne mobilnosti v prihodnosti, predvsem ob avtocestah. Kot so nam zagotovili na Petrolu, bodo že predvidoma letos prvo tako polnilnico postavili tudi v Ljubljani.

Takšen polnilni test bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj na rezultate vplivajo tudi zunanje temperature, razvoj tehnologije v avtomobilih in podobno. Zelo pomemben tehnološki element je funkcija predgretja baterij, ki jo za zdaj ponujajo redke znamke. Pri teh zna elektronika, kadar v navigacijo za cilj nastavimo polnilnico, pred prihodom baterijo segreti.

Krivulje polnjenja – polnilnico raje zapustiti, preden moč izrazito pade

Zgornji grafi pokažejo marsikaj koristnega. Tako je mogoče natančneje določiti, kako dolgo se bo posamezni avtomobil polnil. Krivulje polnjenja so med avtomobili različne. Nekateri hitreje ponudijo visoko moč, drugi jo razporedijo bolj enakomerno. Ko moč pade, je marsikdaj bolj smiselno odpeljati naprej.