Motor se zaganja in ugaša: Ali mu "start-stop" res škodi?

Dandanes ima večina modernih avtomobilov nameščen sistem stop&start, ki ugasne motor, ko avtomobil miruje. S tem naj bi se zmanjšala povprečna poraba goriva in izpust emisij. Motor se znova zažene, ko voznik v primeru ročnega menjalnika pritisne na sklopko ali v primeru samodejnega menjalnika izpusti stopalko za plin. Ali je nenehno ugašanje in prižiganje motorja zanj lahko škodljivo?

Motor se lahko ugasne tudi več kot 500-tisočkrat

Inženirji so za vzdržljivost mehanike zaganjalnika poskrbeli z ustreznimi ukrepi. Nenehna ponavljajoča dejanja imajo lahko določen vpliv na obrabo delov v motorju, ne le pri avtomobilu z vgrajenim sistemom stop&start, ampak tudi pri običajnih avtomobilih.

Kot je razložil Gerhard Arnold, glavni razvojnik ležajev pri podjetju Federal Mogul, lahko avtomobil brez sistema stop&start prenese več kot 50 tisoč vžigov v svoji življenjski dobi. Ob vgrajenem sistemu se ta številka znatno poveča. Ker se motor ugasne ob vsaki primerni priložnosti, se takšen motor v svoji življenjski dobi lahko zažene in ugasne tudi več kot 500-tisočkrat. Ker gre za ogromen prirastek, ki predstavlja resne izzive za vzdržljivost motorja, je bilo treba prilagoditi komponente motorja za znatno povečan napor.

Konvencionalni električni zaganjalnik motorja ima manjši pogonski zobnik zaganjalnika in večji zobnik, ki je nameščen na zunanji strani vztrajnika motorja. Najnovejši sistemi stop&start so v osnovi zelo podobni. Nadgradnja je usmerjena na močnejši zaganjalnik, ki ima robustnejšo konstrukcijo in hitrejšo odzivnost

Sistem stop&start motorju ne škoduje:



- ker ima takšen motor drugačen, vzdržljivejši zaganjalnik

- ker ima takšen motor boljše drsne ležaje, ki prenesejo večje obremenitve

- ker so z kvalitetnejšimi olji izboljšane mazalne zmožnosti motorja

- ker se motor ugasne le v določenih primerih, ki v najmanjši meri obremenjujejo motor



Najpomembnejša in hkrati ena izmed najtežjih komponent motorja je ročična gred, ki je postavljena na drsne ležaje. Ti so zaradi same teže in narave gibanja ročične gredi najbolj obremenjeni, še posebej pa so izpostavljeni pri nenehnem ponovnem zaganjanju ročične gredi. Ta se med enakomernim in nadzorovanim vrtenjem vrti v tanki plasti olja, ki tja prihaja pod tlakom z vrtenjem tečaja v drsnem ležaju. Z zaustavitvijo motorja se ustavi ročična gred, ki ne ustvari več tlaka, zato se ustavi črpalka za dovod motornega olja in posledično se zmanjša tudi dovod mazalnega olja.



Ko motor teče, se ročična gred in ležaji med seboj ne dotikajo, saj jih ločuje tanka plast olja. Ob zaustavitvi motorja gred izpodrine olje in se nasloni na drsne ležaje. Ker pride do neposrednega stika obeh kovin, je kritično, da se ob ponovnem zagonu motorja med ležajem in gredjo hitro vzpostavi nova tanka plast olja. Ker mazalno olje do gredi in ležajev ne pride ob hipnem premiku gredi, se obrabijo ležaji. Ti so zato najbolj obremenjena komponenta v notranjosti motorja, če v enačbi upoštevamo še 500 tisoč zaustavitev in prižigov motorja, pa je jasno, da običajni drsni ležaji takšnega napora ne morejo preživeti.



Ob zagonu motorja se mora čim hitreje prekiniti stik obeh kovin in vzpostaviti osnovno stanje, ko se gred vrti in je med njo in drsnim ležajem tanka plast olja. Povečano obrabo motorja uspešno preprečita dve stvari – izboljšani novi materiali, iz katerih so izdelani drsni ležaji, in boljše samomazalne lastnosti olj, ki preprečujejo obrabo ob zagonu motorja.

Bistvo je v drugačnem zaganjalniku motorja

Konvencionalni električni zaganjalnik motorja ima manjši pogonski zobnik zaganjalnika in večji zobnik, ki je nameščen na zunanji strani vztrajnika motorja. Najnovejši sistemi stop&start so v osnovi zelo podobni. Nadgradnja je usmerjena na močnejši zaganjalnik, ki ima robustnejšo konstrukcijo in hitrejšo odzivnost.



Nekateri izmed nadgrajenih zaganjalnikov nosijo oznako TS (Tandem Solenoid). Zasnovani so v smeri uglajenega delovanja, ko se namerava motor ugasniti, a voznik v tem trenutku ravno začne pospeševati. Ker se je voznik odločil za pritisk na stopalko za plin, sistem zazna, da se avtomobil ne bo popolnoma ustavil. Motor je bil sicer pripravljen na zaustavitev, toda še vedno se "vrti", zato je mogoč mehak prehod le s takšno vrsto zaganjalnika. Ker se prvi, manjši elektromagnet lahko poveže z drugim, večjim zobnikom na vztrajniku, ki se še vrti, in se drugi pogonski elektromagnet aktivira šele takrat, ko sta oba zobnika zaganjalnika in vztrajnika sinhronizirana, je kljub prekinitvi ugasnitve motorja prehod mehak in kar se da nezaznaven.

Kako sistem stop&start deluje v praksi?



S pomočjo računalnika sistem zazna, kdaj vozilo miruje ali avtomobil ni v prestavi. Takrat prekine dovod goriva in prepreči, da bi svečka z iskro začela proces zgorevanja goriva znotraj komore. Ob pritisku na sklopko ali ob premiku avtomobila naprej se prej prekinjeni postopek znova zažene.



Celoten proces se seveda zgodi popolnoma avtomatsko, voznik pa lahko le izbira, ali bo imel sistem vklopljen ali ne. S pritiskom na stikalo, kjer je s puščico obkrožena velika črka A, se sistem izklopi ali kasneje tudi vklopi.

Pomembno je kvalitetno olje

Če ste do zdaj privarčevali nekaj evrov pri nakupu cenejšega olja za svoj motor, ima kvalitetno olje z višjo viskoznostjo še večji poudarek na življenjski dobi motorja. Današnja olja so pravzaprav koktajl kemičnih aditivov, ki uspešno zmanjšajo trenje znotraj motorja in izboljšajo boljšo časovno vzdržljivost tanke plasti olja, nujno potrebne za brezhibno delovanje motorjev s sistemom stop&start.

Lahko s samodejnim ugašanjem motorja prihranimo gorivo?

Dejstvo je, da ko se avtomobil ustavi v prometu ali pri rdeči luči na semaforju, nedvomno prihrani toliko goriva, kot bi ga motor porabil med delovanjem v prostem teku. Količina prihranjenega goriva je odvisna predvsem od avtomobila in stila vožnje s sistemom. Večkrat ko se avtomobil ustavi, večji je prihranek. Da se motor ugasne, mora biti seveda primerno ogret, ugasniti pa se mora le v optimalnih pogojih. Nekateri proizvajalci imajo tudi nekaj varnostnih elementov, ki preprečijo ugasnitev motorja. Pri Volvu sistem stop&start ne deluje, če voznik ni pripet z varnostnim pasom ali če je prižgana klimatska naprava, pri drugih je pogoj za delovanje tudi dovoljšnja napolnjenost akumulatorja.

