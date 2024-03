Še vedno mokre sanje Slovencev? Prvi potep z VW passatom. #video

Foto: Gregor Pavšič Poleg golfa je passat že več kot 50 let eden ključnih stebrov Volkswagnove avtomobilske ponudbe v Evropi. Dozdajšnjih osem generacij avtomobila je prineslo pomembne oblikovalske in tehnološke premike, ob tem pa tudi odlične rezultate. Volkswagen je od leta 1973, ko so izdelali prvega – to je bil tudi začetek volkswagnov s spredaj postavljenim motorjem –, prodal več kot 34 milijonov passatov.

Tudi v Sloveniji ima ta avtomobil pomembno mesto, ponekod velja celo za nekakšen statusni simbol – v zadnjih 20 letih so v Sloveniji trgovci letno v povprečju prodali po tisoč novih passatov.

Foto: Gregor Pavšič

Odpeljali smo prve kilometre z novim, ki mu zavoljo tehnološkega in kakovostnega preskoka lahko le pokimamo. Passat ostaja odličen avtomobil svojega razreda, kjer je sicer izgubil že veliko konkurence. Občutno je postal še prostornejši in bo nudil tudi širok nabor pogonov.

Še vedno ostaja dobra dvoživka tako poslovnega kot zasebno uporabnega avtomobila, kar so bile že tradicionalne passatove vrednote. Na avtocesti bo za razliko od koncernskega brata škode superba le še kot karavan, prav tako tudi odličen potovalni avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zdaj je dolg že skoraj pet metrov

Passat je zdaj daljši, in sicer za 14 centimetrov, kar je res velika nadgradnja prejšnje generacije. Malenkostno je širši in nižji, medosje pa so podaljšali za pet centimetrov. Prtljažnik meri 690 litrov, kar je 40 litrov več kot pred tem. Pri višjih paketih opreme bo imel vgrajen tudi električni rolo za pokrivanje prtljažnika.

Passat pa je zdaj dolg že skoraj pet metrov. Sodeč po prvih vtisih bo prostora v tem avtomobilu na pretek, morda ga bo celo še preveč. Sedenje na zadnji klopi nudi pred koleni še zajetno količino prostora.

Foto: Gregor Pavšič

Na volanski obroč so se vrnili klasični gumbi, izbira prestave samodejnega menjalnika je na vrtljivem ročaju ob volanskem obroču. Večji je osrednji zaslon – serijski je 12,9-palčni (diagonala 32 centimetrov), večji pa že 15-palčni (diagonala 38 centimetrov). Infozabavni vmesnik je nadgrajen in nudi enak sistem upravljanja kot v električnem modelu ID.7.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Bolj kot električni ID.7 bo kupce odžiral SUV-jevski tiguan

Omenili smo v povprečju tisoč prodanih passatov v Sloveniji letno. Navadno je bilo 650 karavanov. Nekoč sta bili obe karoserijski izvedbi še bolj izenačeni, v zadnjih letih pa so limuzine iz prodaje passata skoraj izginile.

Tudi zato bo imel zdaj avtomobil le še karavansko izvedbo. Trgovci za letos načrtujejo okrog 650 prodanih vozil. Električni ID.7 tourer naj bistveno ne bi posegel v prodajni bazen passata, je pa nekaj kupcev passat izgubil na račun novega tiguana. Športni terenci, Volkswagen za passata različice alltrack ne bo ponujal, so še vedno v prednosti pred še tako prostornimi in vozniško prepričljivimi karavani.

Največ povpraševanja naj bi bilo po dvolitrskem dizelskem motorju TDI

Volkswagen bo v passatu ponudil širok nabor motorjev, vsi pa še niso na voljo. Začetni bencinski 1,5-litrski motor eTSI – to je blagi hibrid z močjo 110 kilovatov (150 "konjev"). Za nekatere pakete opreme je že na voljo tudi dvolitrski dizelski motor TDI, ki bo predvidoma med Slovenci najbolj priljubljena izbira.

V ponudbo prihaja proti sredini leta še dvolitrski bencinski motor TSI (150 kilovatov) in nato tudi še priključni hibrid. Ta bo imel sistemsko moč 150 ali 200 kilovatov, njegova osnova pa bo 1,5-litrski bencinski motor. Priključni hibrid bo imel uporabno kapaciteto baterije skoraj 20 kilovatnih ur, kar naj bi zadoščalo za blizu sto kilometrov električnega dosega. Omogočili bodo tudi hitro polnjenje DC (50 kW), le da bo taka pogonska elektrika z javnih hitrih polnilnic za priključnega hibrida bržkone predraga za pogosto uporabo.

Spodobno opremljen za vsaj 40 tisočakov

Začetna cena za passata bo v Sloveniji slabih 36 tisoč evrov, vrhnja dva od štirih paketov opreme pa ceno povišata nad 40 tisočakov. Dizelski motor je štiri tisočake dražji do bencinskega. V obeh primerih za prenos moči kajpak skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Cene za priključni hibrid niso znane, enako za zdaj niti cene za štirikolesno gnane različice passata. Te bodo na voljo tako z bencinskim kot dizelskim dvolitrskim motorjem.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič