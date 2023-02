Prvi vtisi: nekdanji oznaki so dali povsem drug pomen

Tako kot se je svet avtomobilov drastično spreminjal pred štirimi desetletji, ko je Opel predstavil športno oznako GSe, se to dogaja tudi danes. V skladu s tem se razvija tudi Oplov športni oddelek, kjer oznaka GSe ostaja, a se spreminja njen pomen. Črka e tokrat ne pomeni einspritz, ampak electric. V Španiji smo sedli za volan prvih dveh Oplovih avtov, ki nosita prenovljeno oznako GSe - astre in grandlanda.

Še preden smo zares sedli za volan nove astre GSe, sta šov ukradli dve Oplovi klasiki. Na parkirišču sta nas čakali monza GSe in manta GSe. Prva še danes velja za enega legendarnih nemških kupejev, ki se je lahko pohvalil s samostojno podobo in šestvaljnim bencinskim motorjem. Pravzaprav gre za zadnji veliki Oplov kupe, kar je glede na odlične prodajne rezultate kar nekoliko presenetljivo. Monza je bila v Nemčiji nekaj časa celo vodilni kupe po prodaji v svojem segmentu. Manta je prav tako eden legendarnih športnih modelov znamke, a so v to novodobno izvedenko vgradili električni pogon. Ravno z manto GSe se je pri Oplu začela pisati nova doba, z vpadljivo podobo in poudarjenim svetlobnim podpisom pa se kot edini primerek uporablja predvsem v komercialne namene promoviranja novonastalega športnega oddelka GSe.

Začetek nove zgodbe

Ne vedno priljubljeni astri ne športnemu terencu grandlandu ne moremo očitati dolgočasnosti. Že tako oblikovno posrečena modela s prihodom GSe postajata še nekoliko bolj posebna. V belo-črni kombinaciji, z velikimi platišči in spremenjenimi odbijači oba nič kaj sramežljivo nagovarjata kupce, ki si na cesti želijo izstopati. Še bolj pa bosta oba nove kupce privlačila s svojim pogonom. Pri obeh namreč govorimo o priključnem hibridu. Od tod izhaja tudi črka e v GSe. Opel pravi, da je njihova športna prihodnost električna, to pa je začetek njihove zgodbe.

Foto: Gašper Pirman

Monza GSe in v ozadju elektrificirana manta GSe. Prva še danes velja za enega bolj zaželenih in uspešnih velikih nemških kupejev. Foto: Gašper Pirman

Dovolj moči, a o tistem pravem športniku ne moremo govoriti

Pri Oplu so za astro GSe izbrali že znano pogonsko opcijo, saj je enak priključnohibridni pogonski sklop na voljo tudi pri peugeotu 308. Tudi tukaj se sistemska moč ustavi pri 165 kilovatih in navor pri 360 njutonmetrih. Glavno pogonsko enoto sestavlja 1,6-litrski motor, na pomoč pa mu priskoči še elektromotor z 81 kilovati. Elektromotor črpa energijo iz baterije z zmogljivostjo 12,4 kilovatne ure, navor pa se na sprednji kolesni par prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

V primerjavi z običajno astro ima astra GSe deset milimetrov nižje vzmetenje, ki je obenem nekoliko izboljšano in prilagojeno športni vožnji. Inženirji iz Rüsselsheima so obenem prilagodili krmiljenje za bolj natančen povratni odziv prek volanskega obroča in na avto nataknili večja 18-palčna platišča.

V ospredju vsakodnevna uporabnost

Kot smo omenili zgoraj, so Oplovi inženirji namenili nekaj časa izboljšanju samega vzmetenja. Blažilniki so opremljeni s tehnologijo KONI FSD (Frequency Selective Damping), kar prinaša blaženje s prilagajanjem sile blaženja glede na frekvenco gibanja, ki omogoča različne značilnosti blaženja pri visokih (nadzor vzmetenja) in nizkih (nadzor karoserije) frekvencah. Tudi nastavitve sistema ESP so ekskluzivne za modele GSe, pri čemer je prag aktiviranja prilagojen navzgor (sistem poseže pozneje), da ustreza dinamičnim voznim lastnostim.

Na cestah v okolici Malage se je astra GSe izkazala predvsem kot dobro uravnotežena za vsakodnevno rabo. Vzmetenje in vožnja sta daleč od tega, da bi bila pretrda kot pri namenskih športnih avtomobilih. Astra GSe se lepo pelje čez grbine in luknje, v hitreje odpeljanih zavojih pa z dobro geometrijo vzmetenja lepo sledi ukazom voznika. Na dirkališču z njo vsekakor ne bo nihče podiral rekordov, bo pa ponudila nekaj časa bolj dinamičnemu vozniku, ki se ne ustraši serije hitreje odpeljanih zavojev. Tukaj moramo pohvali še res dobre športne sedeže. Primerni so tako za nekoliko širše zadnjice kot tudi drobnejše voznike. Imajo dovolj bočne opore in se praktično na vseh ravnih elektronsko prilagodljivi.

V Sloveniji astre karavan še ni, do zdaj je bila na voljo le petvratna kombilimuzina. Foto: Gašper Pirman Astra sports tourer, kot je uradno ime za karavansko astro, ima 608-litrski prtljažnik oziroma v tem primeru 548-litrskega. Baterijski paket odvzame nekaj prostornosti prtljažniku. Foto: Gašper Pirman

Grandlandu GSe prinaša več moči in štirikolesni pogon

Tudi pri grandlandu govorimo o priključnohibridnem pogona, ki pa ni enak astrinemu. 1,6-litrski bencinski motor ima 147 kilovatov, a deluje z dvema elektromotorjema. Prvi je vgrajen na prvi osi in ima 81 kilovatov, drugi na zadnji osi in ima 83 kilovatov. Sistemska moč se ustavi pri 221 kilovatih oziroma 300 "konjih" in 520 njutonmetrih navora. To v praksi pomeni, da grandland GSe pospeši hitreje kot astra GSe. Če ima astra vgrajeno baterijo z zmogljivostjo 12,6 kilovatne ure, je ta pri grandlandu nekoliko večja - 14,2 kilovatne ure. Pri astri GSe naj bi voznik lahko izključno na električno energijo prevozil do 64 kilometrov, pri nekoliko slabšem aerodinamičnem športnem terencu pa 63 kilometrov.

SUV dražji za devet tisočakov

Čeprav je Opel uradno astro GSe predstavil jeseni, grandlanda GSe pa v živo pokazal šele pred nekaj tedni na avtomobilskem salonu v Bruslju, bodo prvi primerki že kmalu zapeljali v Slovenijo. Zaradi odlične založenosti z opremo in priključnohibridnega pogona se cena za astro GSe začne pri 40 tisoč evrih, za grandlanda GSe pa pri 49 tisoč evrih.

Serijsko sta astra GSe in grandland GSe opremljena z belo karoserijo in črno streho. Foto: Gašper Pirman

Grandland GSe ima s pomočjo dveh elektromotorjev 300 "konjev" in štirikolesni pogon. Foto: Gašper Pirman