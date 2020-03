Dvajsetkrat prek Ljubljane: to je lahko prihodnost dostav po mestu

Bodo vlogo mestnih dostavnikov in turističnih "shuttlov" v turističnih središčih v prihodnje prevzeli kombiji, ki bi jih poganjali elektromotorji in ki ne bi povzročali ne neposrednih izpustov ne hrupa? Bodo lastnike prej kot cenovne ugodnosti v tako spremembo prisili mestni odloki? Prvič smo bili za volanom električnega kombija, ki nagovarja prav tako uporabo.

Sedeli smo za volanom skoraj šestmetrskega kombija, ki je danes v marsičem še zelo poseben in namenjen ozkemu krogu uporabnikov, obenem pa za mestna in turistična središča napoveduje prihodnost mobilnosti. Prevoz turistov znotraj mesta ali pa dostava blaga z uporabo pogona, ki nima neposrednih škodljivih izpustov in prav tako ne povzroča omembe vrednega zvoka, je pisana na kožo električnim pogonom. Če bi še več mest zaprlo središča za dostavnike s klasičnimi motorji ali pa če bi za električne različice sprostili dostavo tudi v nočnih urah, bi bilo povpraševanja (in tudi resnejše ponudbe na trgu) še bistveno več.

Tak doseg smo dosegli s praznim kombijem in vožnjo pretežno (ne pa v celoti) po mestu. Foto: Gregor Pavšič Dovolj dosega? Dvajsetkrat bi prečkali Ljubljano ali obkrožili Blejsko jezero.

MAN e-TGE je električna različica kombija tega nemškega proizvajalca, ki je sicer v lasti koncerna Volkswagen. Osnovo in pogon si zato deli z volkswagen e-crafterjem oziroma, bolje rečeno, z volkswagen e-golfom. Baterija s kapaciteto 35 kilovatnih ur (kWh) in doseg nekaj čez sto kilometrov se sicer na prvi pogled zdita neuporabna, toda v luči namenske lokalizirane uporabe takega vozila dobita svoj smisel.

Ko smo kombi vozili po središču mesta, po okoliških cestah in nekaj malega po avtocesti, nam je uspelo porabo zadržati na okrog 22 kWh na sto prevoženih kilometrov. Potovalni računalnik nam je obljubil več kot 130 kilometrov električnega dosega. Z njim bi lahko desetkrat opravili povratno pot prek mesta od zahodne (Vič) do vzhodne (BTC) strani Ljubljane ali pa, na primer, dvajsetkrat obkrožili Blejsko jezero.

Ta ocena resda velja za prazen kombi in doseg bi se z dodanim tovorom zagotovo znižal. Pri mestni uporabi pa lahko lastniki računajo vsaj na okrog sto kilometrov dosega.

Na klasični polnilnici z izmeničnim tokom (AC) omogoča polnjenje do moči 7,2 kilovata. Foto: Gašper Pirman

V potniški ali tovorni izvedbi je tak kombi namenjen izključno urbanim predelom in turističnim središčem. Foto: Gregor Pavšič

Tehnični podatki – MAN eTGE

Dolžina: 5.986 mm Širina: 2.040 mm Višina: 2.590 mm Medosna razdalja: 3.640 mm Višina tovornega dela: 1.651 mm Največja nosilnost tovornega dela: 950 kg Prostornina tovornega dela: 10,7 m3 Motor: Sihronski motor s stalnim magnetom Moč in navor: 100 kW / 290 Nm Kapaciteta baterije: 35,8 kWh Doseg (WLTP): 110-115 km Moč polnjenja: 7,2 kW (AC) / 40 kW (DC) Cena vozila v Sloveniji: 53.990 EUR (neto)

Galerija - MAN eTGE

Večja baterija bi zmanjšala nosilnost, povečala porabo in stroške …

Prevozniki in lastniki dostavnih podjetij, ki se z dnevno prevoženimi kilometri najdejo znotraj teh obsegov, večjih baterij sploh ne bi potrebovali. Večja baterija prinaša dodatno maso, zmanjšuje razpoložljivo nosilnost, povečuje porabo in navsezadnje tudi stane več. Ker je to vozilo namenjeno poslu, ne osebni uporabi, je tudi strošek vsakega prevoženega kilometra še kako pomemben.

Kombi je seveda orjak, ki posledično pri uporabnosti v mestih prinaša tudi določene omejitve. Dolg je skoraj šest metrov, širok več kot dva metra, tudi medosje pa meri zavidljivih 3,6 metra. Voznikom kombijev pri manevriranju sicer ne predstavlja večjih ovir, se pa lahko zatakne pri dostopanju do javnih polnilnic. Tam so parkirna mesta in način dostopa prilagojeni bolj osebnim avtomobilom kot pa (velikim) dostavnim kombijem.

Na "hitri" polnilnici (DC) se polni z močjo do 40 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič Polniti ga je treba v podjetju, do javne polnilnice s šestmetrskim orjakom le stežka

Toda dostavniška podjetja, ki se bodo v prihodnje zavezala tudi električnemu pogonu in z njim morda iskala ugodnejše pogoje za dostavo – ko bo seveda še več mest sprejelo take ukrepe –, si bodo polnjenje organizirala v sklopu lastnega parkirišča oziroma podjetja.

Dovolj je že osnovna polnilnica, ki bi omogočala moč polnjenja do 7,2 kilovata. Toliko je namreč tudi največja moč pri izmeničnem toku (AC), s katero je mogoče polniti baterijo tega kombija. Po potrebi ga je mogoče polniti (z močjo do 40 kW) tudi na tako imenovanih hitrih polnilnicah z enosmernim tokom (DC), ki lahko dopolnjujejo baterijo, ko jo to nujno potrebno in uporabnik nima časa za dolgotrajno polnjenje. Zelo podobno je navsezadnje tudi pri osebnih avtomobilih.

Ne more skriti, da je trenutno tak kombi še začasna in nikakor ne namensko razvita rešitev

Električni pogoni se počasi prebijajo v dostavne kombije. Naš preizkusni je bil sicer predelan v potniško izvedbo, ki se lahko zelo dobro izkaže v vlogi "shuttla" v velikih turističnih središčih. Na primer na Bledu, kjer so ga tudi preizkušali in bili z njim domnevno zelo zadovoljni. Doseg okrog 120 kilometrov bi na primer zadoščal za 20 krogov okrog Blejskega jezera. Bled je obenem eno izmed slovenskih mest z največjim številom električnih polnilnic.

Prav za namene lokaliziranih (turističnih) prevozov in dostav po mestu so danes kombiji z električnim pogonom najprimernejši. Za daljše poti se bodo morali proizvajalci – če bo to dovoljevala smotrnost električnega pogona za večje tovore na daljših poteh – še bolj potruditi.

Tudi ta kombi pač ne more skriti, da sta ga Volkswagen (e-crafter) in MAN izdelala nekoliko bolj "na hitro" in da to ni namensko razvit električni kombi. Začne se že pri dejstvu, da preostanka električne energije v bateriji ne prikazuje v odstotkih, temveč le v kilometrih. Kot že rečeno, pogon in tehnologijo so si izposodili pri volkswagen e-golfu in tudi ta je bil za Volkswagen le vmesna pot do družine namensko izdelanih električnih vozil I.D.

Pogled z vrha prek vzvratne kamere močno olajša manevriranje s kombijem. Foto: Gregor Pavšič

Prostor za polnilni kabel pod sedalnim delom sredinskega sedeža Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič