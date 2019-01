Našli smo cesto in avto za sladokusce #video

Zaporedne kombinacije ovinkov odličnega oprijema, cesta na več tisoč let stari zemlji vulkanskega izvora, avtomobil nadvse dinamičnega izvora s pobalinsko pokajočim zvokom in prisotnost dirkaške legende so nam ponudili vpogled v načrt korejske znamke, da si prek avtomobilov športnega duha poveča svoj ugled.

Pritisk na gumb desno spodaj na volanskem obroču je prebudil povsem drugačen značaj avtomobila. Preprosta črka N. Oglasi se bolj gromek zvok motorja, pripravijo se prilagodljive lopute izpušnega sistema, delno se izklopi sistem nadzora ESC in tudi volanski obroč postane trši. Kot bi se skupaj z voznikom izostrili vsi čuti avtomobila.

Športna nadgradnja z videzom limuzine in praktičnostjo petih vrat

Sedeli smo v novem hyundaiu i30 fastback N, ki z elegantno športnostjo v sebi skriva dvolitrski pogonski motor z močjo 250 ali 275 "konjev" ter navorom do 378 njutonmetrov. Spoznali smo ga že v klasični kombilimuzinski izvedbi, fastback pa prinaša obliko limuzine in ohranja uporabniško petvratno zasnovo. Nato je čas za prvo srečanje s cesto. Na Kanarskih otokih, blizu turističnega Maspalomasa, je zares obetala veliko.

Vsak naslednji ovinek je povečal zaupanje v oprijem, pred nosom avtomobila pa se je odpiral pogled na izjemno raznoliko pokrajino tega otoka vulkanskega izvora. Vzpetine in useki, kjer je le cesta prodrla ostro linijo skozi tisočletne skale, so prinašali naravno igrišče za avtomobil tega kova.

Izza vsakega ovinka se iz avtomobila odpiral pogled proti zanimivi pokrajini in črni cesti, ki je skozi njo risala črto naslednje zgodbe voznika in športnega avtomobilla. Foto: Gregor Pavšič

Zanimive asfaltne ceste v okolici Las Palmasa gostijo tudi reli za evropsko prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Kanarski ovinki: črn asfalt odličnega oprijema, ki nezadžno vabi

To pač ni izjemno draga športna različica katerega izmed premijskih proizvajalcev, s ceno okrog 35 tisočakov ostaja v mejah relativne "ljudske" dostopnosti. Korejski i30 N je v obeh izvedbah postal za odtenek bolj pobalinski in uživaški kot renault megane RS, z vidika vsakodnevne uporabnosti in vloge cestne dvoživke (preklop med športnim in vsakdanjim načinom vožnje) pa ne dohiteva seat leona cupre.

Naslednji ovinek. Ostro zaviranje, motor takrat samodejno dvigne vrtljaje, pretikanje prestav menjalnika navzdol, pokanje iz izpuha in nato potrpežljivo čakanje na vrh enega izmed tistih najprivlačnejših preglednih ovinkov. Hipen odziv motorja, odločno pospeševanje in tako vse do naslednje kombinacije. Za poln izkoristek takega avtomobila bi težko našli primernejšo cesto, kot jo sredi januarja ponuja Gran Canaria.

Ko melodija motorja spodbudi voznikova čustva, se gradi pripadnost avtomobilski znamki

Malo zatem smo na sovozniškem sedežu razmišljali naslednje: čeprav je danes v avtomobilski industriji veliko poudarka na varčevanju z gorivom, alternativnih pogonskih virih in političnih polemikah glede izpustov CO2, tudi športni avtomobili ostajajo pomemben del biti številnih avtomobilskih znamk. Športnost, čustva in tako imenovani "halo avtomobili" so pomembni pri gradnji mlajših znamk.

Voznikov prostor se med obema izvedbama športnega i30 ne razlikujeta. Foto: Gregor Pavšič

Pogled iz zraka na dirkaško stezo pri Las Palmasu, ki je največje stalno dirkališče na celotnih Kanarskih otokih. Foto: Circuito Maspalomas

Kdo se še spomni Hyundaievih ponyjev iz 90. let?

Tak primer je predvsem v Evropi tudi Hyundai. Ne le da so lani osvojili naslov svetovnih podprvakov v reliju in naslov prvaka v cestnohitrostnem pokalu WTRC, na ceste so poslali tudi odlično športno kombilimuzino i30 N. Prodali so jih 11 tisoč, večino med njimi v Evropi. Poslanstvo zdaj nadgrajujejo še s podobno športno različico na osnovi izvedbe i30 fastback. Tudi ta navdušuje z dinamičnimi linijami, odlično tehnično platformo, pobalinskim pokanjem in odličnimi voznimi lastnostmi. Da, spomin na nekdanje nizkocenovne Hyundaieve ponyje resnično hitro bledi.

Čeprav so z vidika prodaje to nišni modeli, privabljajo mlajše in za znamko predvsem povsem nove kupce. S čustvi in avtomobilskimi mišicami pa se veča zaupanje v znamko, kar se nazadnje lahko odraža pri prodaji ključnih velikoserijskih modelov. V nasprotnem primeru racionalni Korejci ne bi podprli večmilijonskega vložka v motošport in tudi iz Nemčije ne bi pripeljali Alberta Biermanna, nekdanjega vodjo programa M pri BMW.

Gabriele Tarquini je sodeloval na 78 dirkah formule ena, na prvi že lega 1987. Pozneje je blestel v cestnohitrostnem dirkanju z avtomobili. Pri 47 letih je bil leta 2009 svetovni prvak WTCC in je tako najstarejši zmagovalec kateregakoli FIA svetovnega prvenstva.Lani je v seriji FIA World Touring Car Cup zmagal pri 56 letih. Foto: Gregor Pavšič Dober dan, gospod Tarquini

Z vpadljivim fastbackom bele barve smo medtem polni vtisov z ovinkov nad Finco pripeljali do majhne dirkaške steze Circuito Maspalomas. "Seveda, še vedno se enako rad usedem v dirkalni avto," je tam pod prijetnimi sončnimi žarki hitel pripovedovati Gabriele Tarquini, živeča dirkaška legenda in danes Hyundaiev voznik v cestnohitrostnem prvenstvu WTCR.

56-letni Italijan je lani postal prvak v tej seriji, kjer so s pravili omogočili cenejše dirkalnike (okrog 130 tisoč evrov), večjo množičnost in izenačenost. Z veseljem smo sprejeli povabilo nasmejanega Italijana iz Pescare in med svojim popotovanjem po kanarskih cestah prisedli na sovozniški sedež njegovega dirkalnika.

Omenjena dirkaška steza je tik ob morski obali pri Las Palmasu. Ima zares izjemno lego in vožnjo je mogoče podaljšati tudi s pomočjo stez nekdanjega manjšega letališča. Tarquini je sicer vozil le po uradni dirkaški stezi, vse ovinke obvladal z natančnostjo in se med vožnjo nasmejal. Vedno so pri takih avtomobilih navdušujoči pojemki pred ovinki in izjemno pozne točke zaviranja. Tarquini je v svoji karieri že vozil precej močnejše in z eksotičnimi materiali izpolnjene dirkalnike. Ko smo ga vprašali po najljubšem avtomobilu njegove kariere in mu v odgovor ponudili znamenito alfo 155 iz obdobja vrhunca nemške serije DTM, je le nasmejano prikimal.

Video: Vožnja s Tarquinijem po stezi Circuito Maspalomas

Video - Tarquini po dveh kolesih z alfo romeo 155 leta 1994

Ko avtomobil kar kliče na zmenek z ovinki

Nas pa je pot vodila naprej. Spet za volan hyundaia i30 fastback N, ki se je na španskem asfaltu s pregovorno izjemnim oprijemom spet odlično izkazal. Prepričljivi so bili že krogi po dirkališču in delu letalskih stez, še bolj pa voznika navduši sprehod vseh njegovih "konjev", potenciala vodljivosti in suverenosti nadzora elektronskega diferenciala tja proti goram tega razgibanega otoka.

Iz kilometra v kilometer se vije cesta z izrazito temno obarvanim asfaltom. Cesta je dokaj ozka in ponuja le malo pravih ravnin. Voznik na njej išče pravi ritem sukanja volanskega obroča in izkoriščanja oprijema. Vsak lahko najde vsaj eno kombinacijo ovinkov, kjer doživi bistvo takega "ljudskega" športnega avtomobila. Hvala bogu, da imajo na tem otoku v Atlantiku (podobno kot na celini in na Majorki) asfalt odličnega oprijema. V Sloveniji bi bilo težko tako uživati.

Hyundai je prodal že 11 tisoč športnih i30 (od tega devet tisoč v Evropi), izvedba fastback pa še dopolnjuje njegovo ponudbo. V Slovenijo bo avtomobil pripeljal marca, cenovna primerjava s klasičnim i30 N še ni znana. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai je s tem dirkalnik i30 N TCR lani osvojil dvojni naslov prvaka v izenačeni seriji WTCR. Foto: Gregor Pavšič

Dodatni paket Performance prinaša tudi ta elektronski diferencial z delno zaporo. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil je serijsko opremljen z 18-palčnimi kolesi, dodatek pa predstavljajo 19-palčna z visokozmogljivimi zavorami. Foto: Gregor Pavšič

Del dodatne opreme je tudi ta prečni stabilizator za zadnjimi sedeži, ki vzvojno črvstost karoserije izboljša za šest odstotkov. Foto: Gregor Pavšič

Del Hyundaijeve ponudbe bo tudi opremska serija N option, ki prinaša športne dodatne klasičnim modelom i30. Foto: Gregor Pavšič