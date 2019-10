Močno je delil mnenja, a začel trend crossoverjev: to je naslednik #foto

Energični mali juke je s prvo generacijo desetletje obvladoval tekmece v razredu, ki so si ga izmislili pri Nissanu. Z igrivim izstopajočim videzom je polariziral občinstvo, vendar so mu originalnost priznavali tudi tisti, ki so trdili, da ga nikoli ne bi kupili. Z drugo generacijo se je zresnil, povečal, postal bolj možat, atletski, samozavesten, prostornejši in med nissani ta hip najbolj povezljiv.

Čeprav daljši je novi juke ohranil osnovni obris predhodnika z značilno navzgor zavihanim stebričkom C in navpično postavljenima kljukama zadnjih vrat, dobil pa je večja kolesa, pri opremi tekna celo 19-palčna. Z novega juka sta izginili vpadljivi svetlobni enoti vrh sprednjih blatnikov, ki sta rezali zrak kot nekakšna vzdolžna spojlerja. Tudi zadnji luči nista več podobni bumerangu, pač pa sta postavljeni v linijo s spojlerjem pod steklom. Za dobro prepoznavnost je ohranil okrogla žarometa, v katerih je domiselno vgrajena trikraka LED-osvetlitev.

Prostornejša kabina

S povečanimi merami dolžine, širine in medosja se je izboljšala prostornost v kabini, tako da sem s svojimi 190 centimetri zlahka potoval zadaj. Poleg igrive razgibanosti je napredovala zlasti vsebina. Od treh barvnih možnosti nam je bila všeč oranžna (premium po videzu in na otip), pri opremi tekna še izdatno oblazinjena in prešita.

Potniška kabina je zdaj varnejša zaradi trdnejše školjke in močnejših, a hkrati lažjih materialov. Tako sta na primer stebrička A in B ožja kot pri prvi generaciji, preglednost je s tem boljša, obenem pa tvorita trdnejšo lupino. Potniki, ki bi se iz starega juka presedli v novega, bi na zadnjih sedežih takoj opazili več prostora za noge in glave.

Podobno kot pri novejših SUV-jih tudi juka zadaj krasita dva spojlerja, navpični del vrat pod steklom pa povečuje prtljažni volumen. Foto: Aleš Črnivec

Kljub popolni povezljivosti in upravljanju na dotik oziroma z govornimi ukazi je juke ohranil po dva okrogla gumba za radio in klimatsko napravo. Foto: Aleš Črnivec

V primerjavi s prvo generacijo je 4210 milimetrov dolgi juke daljši (75 mm), s 1800 milimetri širši (35 mm) in s 1595 milimetri višji (30 mm). Postavljen je na daljše medosje, 2636 je 106 milimetrov več kot pri predhodniku. Z oblikovanjem zadnjih vrat so prtljažnik povečali na 422 litrov. Nalaganje tovora prek položenih naslonjal (1305 litrov) je olajšano s povečano širino vrat.

Dizla ni v ponudbi

Novi juke se predstavlja z enim bencinskim motorjem in dvema menjalnikoma. Litrski trivaljnik zmore 86 kilovatov (117 konj) in daje 180 (za krajši čas celo 200) njutonmetrov navora med 1750 in 4000 vrtljaji. Z obema menjalnikoma doseže 180 kilometrov na uro, do "stotke" pa pospeši v 10,4 sekunde oziroma 11,1 pri samodejnem menjalniku.

S stikalom "drive mode" na osrednji konzoli se poleg načina "standard" lahko izbere vožnjo "eco" ali "sport", ki naredita juka umirjeno varčnega ali odzivno poskočnega. Najboljše športne občutke pa dobi voznik pri samodejnem menjalniku z ročnim prestavljanjem izza volanskega obroča.

Zabaven, dovolj zmogljiv in varčen

Za več kot 300-kilometrsko pot v zaledju Barcelone so nam pri Nissanu pripravili dvobarvna vozila z najboljšo opremo tekna. Litrske trivaljne motorje smo z največ 120 kilometrov na uro umirjeno vozili po španskih avtocestah, razživeli pa smo jih na zavitih gorskih cestah v notranjosti okoli mesta Montserrat.

Juke nam je med vožnjo dajal dobre občutke. Ni prav mehak in bo všeč voznikom, ki radi izberejo program "sport" za polno izkoriščanje konj. Takrat motor odločno bolj potegne kot pri stopnjah "standard" in "eco". Na kontrolne točke smo se največkrat pripeljali s porabo 7,1, kljub ne prav nežni vožnji, le na avtocestah smo se umirjeno izogibali nagradnim meritvam hitrosti.

Notranjost najbolje opremljenega juka je barvita s prešitim usnjem na sedežih in volanskem obroču. Foto: Aleš Črnivec

85 milimetrov daljši juke s 106 milimetrov daljšim medosjem je bolj prostoren za potnike zadaj. Foto: Aleš Črnivec

Nissan connect z 8-palčnim zaslonom

Prek zaslona, povezanega s telefonom (Apple CarPlay, Android Auto), se veliko dogaja, celo več, kot bi zahteval povprečen voznik. Nekatere novosti so bonbončki (telefonsko preverjanje, ali je parkiran avto res zaklenjen, podatek o tlaku v gumah …), druge koristne (stanje vozila, servisi …), tretje pa poenostavljajo vožnjo (izpopolnjeni propilot, navigacijsko spremljanje prometa v živo …).

Odlična navigacija in Bose v vzglavnikih

Ne vemo sicer, kako bi se navigacijski napotki obnesli na bolj odročnih cestah, na poteh po programu so delovali pregledno vedno s po tremi zaporedno najbližjimi podatki in razločnimi navodili. Preizkusili smo delovanje sistema Bose v masivnih integralno vgrajenih vzglavnikih, poznavalec in ljubitelj avtomobilskega ozvočenja ga je označil za vrhunskega.

Pametna varnost

V novega juka so vgrajeni najnovejši razpoložljivi sistemi, kot na primer samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev in kolesarjev, samodejno prilagajanje hitrosti z branjem prometnih znakov, pametno ravnanje pri menjavi pasov z opozarjanjem na promet za vozilom, zaznavanje vozil v mrtvem kotu s preusmerjanjem vozila nazaj na izhodiščni pas … Za manj stresno in lahkotnejšo vožnjo v kolonah lahko voznik izbere Nissanov sistem propilot za vzdrževanje izbrane varnostne razdalje in samodejne lege na posameznem prometnem pasu.

Morda pri nas že januarja



Za prvega juka se pred desetimi leti ni prav vedelo, kako uspešen bo, saj je oral ledino med majhnimi mestnimi terenci. V tem času so prodajne številke skočile do milijona in pol, kljub temu, da so se z leti prebujali številni konkurenti. Prodaja, za katero pri Nissanu trdijo, da bo uspešna, in mi o tem po prvih kilometrih ne dvomimo, se v Evropi pričenja prihodnji mesec, v Sloveniji pa z začetkom prihodnjega leta. Takrat, predvidoma pa malo prej, bodo znane tudi cene.

Med dinamično vožnjo po zavitih gorskih cestah v okolici Barcelone je motor povprečno porabil 7,1 litra bencina. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Prtljažnik po novem sprejme vase 422 litrov prtljage. Foto: Aleš Črnivec