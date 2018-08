Znova zastoji na cestah in gneča na mejnih prehodih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenskih cestah v skladu s pričakovanji že od dopoldanskih ur nastajajo zastoji, in sicer pred predorom Karavanke ter v slovenski Istri. Gneča je tudi na več mejnih prehodih s Hrvaško.

Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg že šest kilometrov, predor pa občasno zapirajo. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, na prometno-informacijskem centru za državne ceste tako priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zaradi izvajanja mejne kontrole na avstrijski strani občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji.

Zastoji so tudi ob morju, in sicer na cestah Seča - Sečovlje in Šmarje - Dragonja.

O čakalnih dobah poročajo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Slovenska vas, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Najdlje trenutno čakajo vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Dragonja, kjer čakalna doba za vstop v državo znaša dve uri, za izstop pa 45 minut. Daljše čakanje se obeta tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Obrežje, Gruškovje in Petrina.

Na prometno-informacijskem centru opozarjajo tudi na daljše zastoje proti mejnim prehodom s Slovenijo na Hrvaškem, predvsem v Istri.