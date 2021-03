Zaradi nesreče zaprta štajerska avtocesta med Ptujem in Mariborom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štajerska avtocesta med Ptujem in Maribor je zaradi prometne nesreče zaprta med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru. Za osebna vozila je obvoz med Hajdino in Zlatoličjem možen po regionalnih cestah, za tovorna vozila pa samo po cesti Hajdina–Slovenska Bistrica–Maribor, poroča prometnoinformacijski center.