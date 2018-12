Vozniška past? Prenovili cesto, znak ostaja. #foto

Del Zaloške ceste v Ljubljani je bil pred prenovo v precej slabem stanju. Odsek ceste na fotografiji je imel veliko lukenj, cestna podlaga je bila slaba, prostora za kolesarsko stezo še ni bilo. Iz tega obdobja je tudi prometni znak z omejitvijo hitrosti na 40 kilometrov na uro, ki ima tudi dodatno oznako za nevarnost udarnih jam.

Kljub prometnemu opozorilu na cesti ni več lukenj in neravnin. Foto: Gregor Pavšič Cesta ne potrebuje več opozorila, omejitev na ravnem

Po prenovi je ta raven in dobro pregleden odsek postal do voznikov, kolesarjev in pešcev veliko bolj prijazen. Kljub zdaj novemu cestišču je prometni znak ostal enak. Omejitev hitrosti je še vedno 40 kilometrov na uro, prav tako znak še naprej opozarja na slabo cesto. To danes ni več potrebno, saj omembe vrednih lukenj ni.

Dobra preglednost – je strožja omejitev hitrosti upravičena?

Opozorilo za voznike – omejitev hitrosti je lahko smiselna zaradi bližnjega prehoda za pešce (sredi ravnega odseka), njeno neupoštevanje pa lahko na tem odseku voznika pošteno udari po žepu. Kdor bi na primer na tem odseku peljal nekaj čez 50 kilometrov na uro, bi lahko že dobil globo 300 evrov in tri kazenske točke. Ker lahko na tem odseku zunaj prometnih konic opazimo tudi precej hitrejše voznike, še tole – vožnja z več kot 60 kilometri na uro prinese globo tisoč evrov in pet kazenskih točk, vožnji s hitrostjo nad 70 kilometrov na uro pa sledi poleg visoke globe (1.200 evrov) tudi odvzem vozniškega dovoljenja.