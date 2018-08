To je 44 lokacij petkovega nadzora policije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjski policisti bodo jutri izvedli poostren nadzor, ki bo usmerjen tudi na skorajšnji začetek novega šolskega leta. Znane so lokacije vseh merjenj hitrosti.

Na Policijski upravi Kranj bodo jutrišnji nadzor prometa izvajali v dveh terminih. Prvi del nadzora bo potekal dopoldne med 8. in 10. uro, drugi del pa popoldne med 13. in 15. uro.

Vseh lokacij bo 44

"V nadzoru bomo kontrolirali pešce, kolesarje in voznike vseh vrst vozil, pozorni pa bomo predvsem na pravilno uporabo prometnih površin, prečkanje ceste, omogočanje varnega prečkanja cest, hitrost, parkiranje v okolici šol in vrtcev, pripetost z zadrževalnimi sistemi in alkohol," sporočajo s kranjske policijske uprave.

Spodnjih 44 lokacij merjenj so določili tudi s pomočjo občanov, ki so jih predlagali prek akcije na Facebooku.