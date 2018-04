Projekti Darsa: Kje bodo delali, kje bodo zastoji?

Načrt vzdrževalnih del Darsa na avtocestah in hitrih cestah

"Slovenske ceste za varno vožnjo potrebujejo obnovo," pravijo pri Darsu, kjer letos napovedujejo številna vzdrževalna dela na avtocestah in hitrih cestah. Pomembne novosti bodo tudi na obvoznici okrog Ljubljane.

Začetek del na razcepu Kozarje, kjer prenavljajo odstavni pas. Prav tako bodo uredili prometni režim in uvedli spremenljivo prometno signalizacijo. Foto: Gregor Pavšič

V zadnjem obdobju je na slovenskem omrežju avtocest in hitrih cest nastalo več delovišč. Ta so potrebna za vzdrževanje ustrezne kakovosti cest, dela pa vplivajo na pretočnost prometa. Letos lahko dela pričakujemo na vseh štirih krakih slovenskih avtocest, dve pomembni ureditvi pa čakata tudi obvoznico v Ljubljani.

Foto: Gregor Pavšič Ljubljana: Pri Malencah dodatni prometni pas, obnova razcepa Kozarje

Na ljubljanski obvoznici letos načrtujejo ureditev za večjo pretočnost razcepa Malence. Ta prinaša urejanje dodatnega, tretjega prometnega pasu med Bizovikom in predorom Golovec proti južni obvoznici ter izvoza Ljubljana jug. Dela bodo predvidoma potekala poleti, to je od sredine julija do sredine avgusta. Postopek javnega naročila še ni končan, vrednost del pa je omejena na 2,35 milijona evrov (brez DDV).

Prav tako bodo uredili prometni režim in uvedli spremenljivo prometno signalizacijo v razcepu Kozarje. Tam so pripravljalna dela v zadnjih dneh že stekla. Pogodbena vrednost del znaša 825 tisoč evrov (brez DDV). Za postopek tako imenovanega asfaltiranja (utrditev odstavnega pasu med razcepom Kozarje in izvozom Brezovica) bodo potrebovali 20 dni, celotna dela pa bodo končali v 120 dneh od uvedbe izvajalca v delo. Ta štirimesečni rok zavzema tudi postavitev elektronskih portalov na tem odseku, ki predstavlja začetek primorske avtoceste.

Preplastitvena dela dolenjske avtoceste A2

Na dolenjski avtocesti A2 je načrtovana preplastitev 7,1 kilometra avtoceste na odseku med Dobruško vasjo in Drnovim, tako v smeri Obrežja kot Novega mesta, skupno torej 14,2 kilometra vozišča ter celotnega priključka Smednik.

Promet bo urejen po nasprotni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Dela bodo predvidoma trajala 31 dni. Na priključku Smednik bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo proti Obrežju večinoma odprta, in sicer prek začasnih prehodov. Zaradi asfaltiranja je predvidena največ desetdnevna popolna zapora priključka v tej smeri, obvoz bo urejen po državnih cestah.

Predvidoma 25. aprila 2018 se bo začela druga faza obnove, ki bo ravno tako trajala predvidoma 31 dni. Zaprto bo smerno vozišče avtoceste med Dobruško vasjo in Drnovim proti Novemu mestu. Promet bo urejen po nasprotni, obnovljeni polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Pogodbena vrednost teh del znaša 5,9 milijona evrov (brez DDV).

Letos se nadaljujejo obnovitvena dela na viaduktu Ravbarkomanda. Foto: Gregor Pavšič

Nadaljevanje obnove viadukta Ravbarkomanda

Na primorski avtocesti so nadaljevali obnovo viadukta Ravbarkomanda.

Tam je promet že urejen po polovici viadukta, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela so se začela na levem objektu (gledano iz smeri Ljubljane proti Kopru), po katerem je tekel promet med lansko obnovo, v celoti pa se bodo končala še na desnem objektu, kjer je ostalo predvsem nekaj sanacijskih del, ki so bila prekinjena zaradi zimskih razmer. Promet bo med zaporo levega viadukta preusmerjen na sosednjega, kjer bo na razdalji približno enega kilometra urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Delovna zapora bo tako po dolžini precej krajša od lanske, saj bo zgolj na širšem območju viadukta, ne pa tudi na trasi avtoceste. Nekoliko širši bodo tudi vsi štirje začasni vozni pasovi, ki bodo urejeni po obnovljenem vozišču viadukta.

Skupna vrednost obnove odseka avtoceste med Uncem in Postojno znaša 23 milijonov evrov (brez DDV), od tega je približno tretjina ali nekaj manj kot osem milijonov evrov namenjenih za sanacijo viadukta Ravbarkomanda.

Poleg vzdrževalnih del čaka letos Dars tudi podiranje cestninskih postaj. S temi začnejo že maja. Foto: STA/Danijel Novakovič

Slaba hitra cesta pri Vipavi zahteva resen poseg

Na vipavski hitri cesti nadaljujejo obnovo dotrajanega vozišča na delih odsekov hitre ceste Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v obeh smereh (15,4 kilometra vozišča). Dela zaobjemajo obnovo močno dotrajanega vozišča hitre ceste in priključka Ajdovščina. Na objektih (mostovi in podvozi) bo poleg asfalta zamenjana tudi hidroizolacija.

Na viaduktu Lijak na odseku Vogrsko–Šempeter bodo zamenjali dilatacije (presledki v gradbenem objektu, ki se naredijo zaradi predvidenega raztezanja). Izvedeni bodo tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo (kjer je mogoče) razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše. Smerni vozišči hitre ceste bosta po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja od obstoječe jeklene.

Pogodbena vrednost del znaša 12,3 milijona evrov (brez DDV).

Dela tudi na gorenjski avtocesti

Prejšnji teden so začeli tudi obnovo gorenjske avtoceste med priključkoma Jesenice zahod in vzhod. Zaradi sanacije viaduktov Podmežakla 1 in Podmežakla 2 bo predvidoma do začetka junija zaprto smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani, promet pa bo na razdalji 3,5 kilometra urejen le po drugi polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje.

Preostalo



Sanacija protihrupnih ograj na odseku štajerske avtoceste Dramlje-Celje-Arja vas. Dela bodo predvidoma potekala med majem in oktobrom. Zaprt bo odstavni pas, promet bodo uredili po dveh zoženih pasovih. Pogodbena vrednost del je 3,3 milijona evrov.



Sanacija 4,4 kilometra vozišča na odseku gorenjske avtoceste Hrušica-Lipce. Uredili bodo smerno vozišče proti Karavankam. Stekel je postopek priprave javnega naročila. Trenutno na tem odseku izvajajo dela na viaduktih na smernem vozišču proti Ljubljani.



Preplastitev devetih kilometrov odseka dolenjske avtoceste Dobruška vas-Drnovo in priključka Drnovo. To je nadaljevanje del, ki jih trenutno že izvajajo.