Pripravite se, jutri bo še huje. Ob zastoju je nujno ...

Na tranzitnih cestah proti Avstriji gorenjski policisti že za danes ocenjujejo, da obstaja možnost močno povečanega prometa in nastanka zastojev, predvsem na koncu gorenjske avtoceste na Hrušici. Kolona je trenutno dolga okoli kilometra in se bo lahko še daljšala, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

"Za jutri pa je velika zgostitev prometa že napovedana in se dejansko pričakuje daljše zastoje. Jutri zvečer se bodo v promet vključila tudi tovorna vozila, katerih tranzit skozi Karavanke v nekajkilometrskih kolonah običajno poteka od nedelje do vključno ponedeljka," so še sporočili s policije.

Predvideni so različni scenariji

Na gorenjskem kraku avtoceste in na vzporednih cestah bo za varnost skrbelo več policistov, glede na stanje pa so predvideni tudi različni prometni scenariji, in sicer predvsem:

- zadržanje tranzita na avtocesti v čim večjem obsegu (mišljeno predvsem Jesenice),

- uskladitev semaforskih intervalov na posameznih relacijah ob zastojih na vzporednih cestah,

- preusmeritev tranzitnega prometa prek portalov na avtocesti na manj obremenjene glavne ceste proti Avstriji (predvsem Ljubelj), dokler bo to vzdržno,

- že na ljubljanskem obroču preusmeritev tranzitnega prometa za smer Avstrija,

- skupno delo z mestnimi redarstvi, Darsom in vzdrževalci cest.

Vozniki naj sproti spremljajo prometne informacije in pot prilagajajo stanju na cestah. Potovalni časi bodo daljši, so še opozorili gorenjski policisti. Foto: DARS

Na avtocesti je ob zastoju ali prometni nesreči treba ustvariti reševalni pas

Na zgornjem delu gorenjske avtoceste, ki ima zgolj dva prometna pasova za vožnjo v vsako smer, to pomeni ustavitev skrajno levo na prehitevalnem in skrajno desno na voznem pasu. Sredinska pot s tem postane interventna površina za gasilce, zdravstvo, policijo, vzdrževalce in druge nujne službe.

Naslednji posnetek je nastal v reševalnem vozilu ljubljanske reševalne postaje, ki se je mukoma prebijalo na kraj enega od trčenj 👇



Smo res tako egoistični, da ne razumemo, da nismo nič na slabšem, če omogočimo prosto pot ob zastojih??

Nič❗ pic.twitter.com/v7NJFXmJCe — Reševalni Pas (@ResevalniPas) May 21, 2022

"Hoja po avtocesti je prepovedana. Lani je v zastoju na območju Podmežakle z viadukta padel moški in se pri tem poškodoval," so ob pozivu k strpnosti še sporočili z gorenjske policijske uprave.