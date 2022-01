Kaos na mejah: za vstop v Slovenijo se čaka tudi do tri ure

Osebna vozila čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Ormož tri ure, na mejnem prehodu Gruškovje dve uri, na mejnih prehodih Obrežje in Dobovec eno do dve uri, na mejnem prehodu Zavrč eno uro in pol ter na mejnih prehodih Slovenska vas in Bistrica ob Sotli do pol ure. Avtobusi čakajo za vstop v državo na mejnem prehodu Obrežje do eno uro.

Foto: promet.si