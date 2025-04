Zaradi počitnic v nekaterih evropskih državah so na slovenskih cestah danes številni zastoji in gneča. Ceste so obremenjene predvsem na območju turističnih točk, gnečo pa še dodatno ustvarjajo gradbena dela na avtocestnem križu.

Na slovenskih cestah je danes veliko tujcev, saj se v Avstriji, delu Švice in večjem delu Nemčije začenjajo počitnice. Na prometnoinformacijskem centru so največjo gnečo napovedali za dopoldne.

Na veliko gostoto prometa vplivajo tudi številna dela, ki trenutno potekajo na avtocestnem križu. Pretekli teden se je namreč začela prenova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem ali dveh zoženih pasovih v vsako smer, odvisno od prometne konice in pričakovanih prometnih obremenitev.

Stanje na slovenskih cestah:

Številna dela na primorski avtocesti

Dela potekajo tudi na primorski avtocesti, in sicer med Brezovico in Vrhniko, kjer gradijo novi avtocestni priključek Dragomer. Tam promet v obeh smereh v dolžini približno enega kilometra poteka po dveh zoženih pasovih. Promet po dveh zoženih pasovih poteka tudi med Kozino in Kastelcem proti Kopru, med Kozino in Črnim Kalom pa promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Občasno promet po enem pasu poteka še med razcepom Srmin in predorom Kastelec proti Ljubljani.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je daljši zastoj na avtocesti Gabrk–Fernetiči, med počivališčem Povir in prehodom Fernetiči proti Italiji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor proti Italiji. Voznikom, namenjenim v Italijo, tako priporočajo mejni prehod Škofije, osebna vozila pa se lahko preusmerijo tudi na cesto Kozina-Krvavi Potok.

Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Obrežju, na cesti Ljubljana–Medvode ter na cestah na območju Most in Komende.

Nastalo je tudi nekaj prometnih nesreč. Na pomurski avtocesti je oviran promet na izvozu Pince iz smeri Lendave. Zaradi nesreče je zaprta cesta Opatje Selo–Komen, pri odcepu za Lokvico, promet pa je oviran tudi na regionalni cesti Lesce–Radovljica v križišču s Kranjsko cesto.

Prometne informacije: