Razmere na cestah se počasi umirjajo

Potem ko je bil promet na slovenskih cestah, posebej gorenjski in primorski avtocesti, ves dan močno zgoščen, so se razmere zvečer začele počasi umirjati. Potovalni čas od Ljubljane proti Karavankam se je z več kot dveh ur skrajšal na uro in pol, potovalni čas od Kopra do Ljubljane pa z dveh ur na eno uro.

Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg še štiri kilometre, je sporočil prometnoinformacijski center za državne ceste. Za pot proti Jesenicam in Kranjski Gori priporoča izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Gneča je tudi med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, zamuda traja deset minut.

Na primorski avtocesti se kolone še pojavljajo na posameznih odsekih med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani, tudi tu je treba pričakovati desetminutno zamudo.

Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je 1,5 kilometra. Poleg tega okvarjeno vozilo ovira promet med Trojanami in predorom Ločica proti Mariboru in pred Jasovnikom proti Ljubljani ter med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.

Na prometnoinformacijskem centru zastoje pričakujejo tudi v nedeljo in ponedeljek. Velika obremenjenost cest prvi avgustovski konec tedna je že tradicionalna.

Kaj nas čaka?

Na Policijski upravi Kranj so opozorili, da lahko za konec tedna pričakujemo povečan promet na gorenjski avtocesti iz smeri predora Karavanke proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški. Povečan promet pričakujemo tudi na cestah, ki vodijo do izletniško-turističnih krajev, med drugim do Bleda, Bohinja in Kranjske Gore.

Visoko gostoto prometa pričakujemo tudi v obratni smeri, iz notranjosti države proti predoru Karavanke. V primeru daljšega zastoja pred predorom pričakujemo tudi zaporo izvoza Jesenice vzhod (Lipce) za tranzitni promet. Zaradi zagotavljanja pretočnosti in interventne poti čez Jesenice bo uporaba tega izvoza dovoljena le za lokalni promet.

Policija: Spremljajte prometne informacije!

Na policiji voznikom svetujejo ažurno spremljanje prometnih informacij v sredstvih javnega obveščanja, informacijskih točk in portalov upravljavca avtocest ter prometne signalizacije. "S pravočasno ozaveščenostjo lahko tako izberete tudi druge alternativne mejne prehode s sosednjimi državami ali izvoze in se tako izognete morebitni prometni gneči," so zapisali.

Vsem udeležencem v prometu so znova svetovali, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, naj vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela, ter naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa. Opozorili so, da zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

Ljudje naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, upoštevajo naj navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov, so še poudarili na policiji.