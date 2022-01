Snežilo bo!

Danes bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Pozno zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje in prostor.

Kakšen bo začetek tedna?

Jutri bo pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še rahlo snežilo. Popoldne se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, ponekod v notranjosti pa bo pihal severni do severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od -1 do 4, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.