Kdo je na vrhu? Zanje so odšteli zares vrtoglave vsote.

Aston Martin, ferrari in mclaren so najdražji avtomobili, ki so jih na dražbah v letu 2021 kupili kupci s celotnega sveta. A vse starodobne zbirateljske avtomobile je zasenčil ne prav zelo star mclaren F1. Za zdaj še ne gre za starodobnika, a gre za tipični zbirateljski avtomobil – redek, močan in z zelo malo kilometri. S ceno 20,5 milijona dolarjev (18,1 milijona evrov) je postal najdražji F1 vseh časov in obenem tudi najdražji prodani avtomobil v letu 2021.

Ta ekskluziven primerek britanskega športnika z BMW-jevim dvanajstvaljnim motorjem in tremi sedeži so prodali na dražbi Concours d'Elegance v Pebble Beachu v Kaliforniji. Skupaj s stroški dražbe je neznani kupec zanj plačal 20,5 milijona dolarjev, kar je pet milijonov več kot so leta 2017 plačali za drugega mclarna F1. Ta primerek je presegel celo ceno posebnega mclarna F1 LM, ki so ga leta 2019 prodali za 19,8 milijona dolarjev (17,5 milijona evrov).

Z njim so prevozili vsega 389 kilometrov

K visoki ceni je zagotovo pripomoglo tudi le 389 prevoženih kilometrov. To pomeni, da gre za praktično nov avtomobil, povrhu vsega pa gre za enega izmed 78 od 106 izdelanih, ki se lahko vozijo po javnih cestah. F1 še danes velja za enega najhitrejših avtomobilov na svetu, še posebej navdušuje njegov atmosferski dvanajstvaljni motor.

Do zdaj so mesto na vrhu najdražjih avtomobilov redno zasedali ferrariji iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Tokrat jim je naziv prevzel britanski stroj, a so na isti sobotni dan kot F1 na dražbi prodali ferrarija 250 GT LWB california spider competizione za 9,2 milijona evrov. En dan prej so prodali tudi enega od devetnajstih izdelanih aston martinov DB4 zagato. Cena se je z vsemi stroški dražbe ustavila pri 8,1 milijona evrov. S tem je ta aston martin postal tretji najdražji avtomobil, ki so ga na dražbi prodali v letu 2021.

Pebble Beach zlata jama za prodajalce redkih klasikov

Šest od desetih najdražjih v letu 2021 so prodali ravno ta poletni konec tedna v avgustu. Dražba ob dogodku Pebble Beach Concours d'Elegance velja za osrednji dogodek leta, kar zadeva prodajo pregrešno dragih in redkih starodobnikov. Ni čudno, da je bila skupna nakupna cena najdražjih desetih v letu 2020 kar 60,7 milijona dolarjev (53,6 milijona evrov), lansko leto pa je bila ta številka še bistveno višja – 88,8 milijona dolarjev (78,48 milijona evrov). Od najdražjih desetih avtomobilov je bil le en francoski, vseh preostalih devet pa je bilo izdelanih v Italiji ali Veliki Britaniji.

Tretji najdražji v letošnjem letu je bil čudovit primerek aston martina. Foto: RM Sotheby's

Tokrat ferrarijev avtomobil ni bil na prvem mestu, ta čudovit primerek je postal drugi najdražji v letu 2021. Foto: Gooding & Co