Pozor: na cestah zaradi praznikov in počitnic povečan promet

Na velikonočni ponedeljek, ki je v več evropskih državah dela prost dan in se v Avstriji in delu Nemčije končujejo počitnice, nastajajo zastoji pred predorom Karavanke. Na mejnih prehodih s Hrvaško je povečan promet pri vstopu, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je trenutno dolg dva kilometre. Za Kranjsko Goro lahko vozniki uporabijo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, priporoča prometnoinformacijski center.

Na štajerski avtocesti lahko vozniki pred prehodom Šentilj proti Avstriji pričakujejo petminutno zamudo. Zastoji nastajajo tudi pri razcepu Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.

Prav tako je promet povečan na cesti med Lescami in Bledom, zastoji so tudi na mejnih prehodih s Hrvaško pri vstopu.

Policija poziva k previdnosti in strpnosti

Na povečan promet med prazniki je voznike že vnaprej opozorila policija in jih pozvala k previdni vožnji in strpnosti v prometu. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi kolesarjem in voznikom motornih koles, so dodali.

Na Darsu medtem ob koncu praznikov izpostavljajo, da je v torek na avtocestah pričakovati povečano število tovornih vozil, kar lahko vpliva na pretočnost prometa in podaljša potovalne čase. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in upoštevajo možnost daljših potovalnih časov, zlasti na odsekih, kjer potekajo gradbena dela.