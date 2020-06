Primorka danes zjutraj: proti Vrhniki po napačni strani avtoceste #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zgornji video prikazuje današnji jutranji prizor s primorske avtoceste, kjer je voznik renault megana vozil v nasprotno smer. Dogaja se na odseku med nekdanjo cestninsko postajo Log in Vrhniko, v smeri proti Kopru. Neprevidni voznik je proti Primorski peljal po odstavnem pasu nasprotnega avtocestnega kraka in to v jutranjih urah, ko je na avtocesti še posebej veliko prometa.