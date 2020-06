Ogromni plaz v morje odnesel več hiš #video

Na severu Norveške je obsežen zemeljski plaz v sredo popoldne v morje odnesel več hiš in koč, ljudje in živali pa pri tem na srečo niso bili poškodovani. Pretresljivi posnetki kažejo, kako v morju dobesedno izginja ogromna količina zemlje in blata. Ostala je le velika globel, dolga več sto in globoka več deset metrov.