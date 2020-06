Sam si je zgradil sanjsko hišo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pavel Gatsoev se je svoje hiše lotil graditi iz naravnih materialov, ki jih je imel na voljo okoli kraja, kjer je hišo gradil. Kamenje je uporabil zato, ker nima denarja. Kamenja je tam toliko, da ga je lahko uporabil, kolikor ga je hotel.

Tudi za pohištvo, ki ga je naredil za hišo, je uporabljal samo kamenje in les.

Njegova žena pravi, da se je hiše lotil na isti način, kot so jih delali planinci, saj so tudi oni gradili iz kamenja in lesa.

Z ženo sta samozadostna, vzgajata krave in iz njihovega mleka izdelujeta sir. Poleg tega gojita tudi eksotične rastline, granatno jabolko, limone in oljke, zaradi česar se notranjost njunega vrta ne razlikuje od tropske džungle.

Hiše iz kamenja so sicer značilne za prebivalce Kavkaza, ki so uporabljali kamenje, glino ali opeko za gradnjo dvo- ali trinadstropnih hiš.